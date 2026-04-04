Как почти 40-летний критик сходил на подростковый кинохит «Твое сердце будет разбито»

Врать не буду, до недавнего времени я совсем ничего не знал про писательницу Джейн (урожденную Потапкину) и ее книжный романтический мультиверс. О том, что это какой-то там большой поп-культурный феномен, я прочитал в статье «Кинопоиска», из которой также становилось ясно, что фильм ждут даже больше, чем «Дьявол носит Prada-2», а это, согласитесь, весомое достижение. Но кто ждет? Этот вопрос смутно тревожил меня, пока я не оказался в кинотеатре, где все стало на свои места. В фойе сидело больше десятка девочек-подростков (одна даже пришла с мамой) и ни одного мужчины. Да что там, даже юношей, которых чисто теоретически могли затащить их вторые половинки, не наблюдалось. «Может, они на „Секретном агенте“?» — подумалось мне. А потом — что еще ни один кинокритик-миллениал не был так близок к провалу.