Великое «Возвращение» с Лизой Кудроу и еще 10 запоздалых продолжений культовых сериалов

Если вы еще не в курсе, кто такая Валери Чериш, то, во-первых, это, конечно, преступление против человечества (Валери бы вас уже мягко, но настойчиво пристыдила на камеру), а во-вторых, давайте начнем рассказ про нее с короткого видео «Well, I got it!». Из него довольно быстро становится понятно, в чем именно заключается мемный гений героини Лизы Кудроу, придумавшей «Возвращение» более 20 лет назад (первый сезон вышел на HBO в 2005 году) вместе со своим соратником — режиссером Майклом Патриком Кингом («Секс в большом городе», «И просто так»). Любопытный факт: первый сезон «Возвращения» вышел примерно в то же время, что и «Офис» , и тоже исследовал форму мокьюментари, но с куда более болезненной (и точной) оптикой на индустрию Голливуда нулевых.