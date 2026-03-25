4. «Imposters», реж. Калеб Филлипс
Секция «Midnighter», мировая премьера
В 2019 году Калеб Филлипс показал свой короткий метр «Other Side of the Box» на том же SXSW. И вот спустя семь лет режиссер вернулся с полнометражным дебютом — в полуночную программу фестиваля. В «Imposters» семейная пара (Чарли Барнетт из «Жизни матрешки» и финальная девушка «Счастливого дня смерти» Джессика Рот) переезжает из Нью-Йорка в маленький городок у леса. В первую же неделю их недавно родившийся сын пропадает без вести. Местный городской сумасшедший рассказывает, что пара может вернуть младенца, отправившись в таинственную пещеру неподалеку. Героиня Рот решается залезть в «кроличью нору» за сыном, но с малюткой, кажется, что-то не в порядке…
Двойники, черные дыры, провокационные научно-фантастические концепции — Калеб Филлипс точно знает, как минимальными средствами оживить самые амбициозные идеи. Актеры же знают толк в воплощении этих идей на экране. «Imposters» не страдает от запутанности своего концепта: фильм близок и к «Временной петле» Начо Вигалондо, и к культовой классике «Связь», и к немецкому сериалу «Тьма». При всем при этом научно-фантастическому хоррору явно не хватает режиссерской уверенности: во всем, что касается исполнения, «Imposters» проигрывает как своим жанровым предшественникам, так и многим экспериментальным дебютам. После сеанса вы, безусловно, минуту-другую поразмышляете о героях и их моральном выборе, но сложно представить мир, в котором это кино будут заносить в тот же список, что и уже упомянутые взрывающие мозг сай-фай-истории.
Прокатная судьба пока неизвестна.
Дмитрия Барченкова
3. «Хокум» («Hokum»), реж. Дэмиан МакКарти
Секция «Midnighter», мировая премьера
Этому фильму еще до выхода в прокат прочили стать чуть ли не самым страшным хоррором века. И действительно, ирландский режиссер Дэмиан МакКарти знает толк в джампскейрах и в том, как и когда вытаскивать их из рукава: его «Предостережение» и «Астрал. Медиум» заставляли зрителей ерзать, вздрагивать и даже подпрыгивать (отметим, что мы не входим в число фанатов его работ). «Хокум» действительно хорош в нескольких пугающих эпизодах, в запоминающихся образах и атмосфере таинственного отеля в ирландской глубинке, куда автор отправляет героя Адама Скотта («Разделение»), чтобы тот развеял прах давно умерших родителей.
МакКарти явно вдохновлялся произведениями Стивена Кинга. Но как бы ни казалось, что ближайший родственник «Хокума» — это «Сияние», фильм тяготеет скорее к «1408» того же автора. И в этом, пожалуй, заключается главная проблема. Герой Скотта — писатель-мизантроп, но миры, в которые каждый раз погружает нас режиссер, чрезмерно сентиментальны: им не хватает кинговского цинизма. Наполненный ирландским фольклором и ведьминскими образами, «Хокум» держит в напряжении в хоррор-сценах и слишком уж расслабляет в остальное время. Это довольно олдскульный фильм ужасов, который вполне может въесться в голову одним конкретным кадром, но за секунду забывается — из-за очередной довольно понятной истории о банальности зла. Спойлер-алерт.
В российском прокате с 7 мая.
Дмитрия Барченкова
2. «Я иду искать-2» («Ready or Not 2: Here I Come»), реж. Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт
Секция «Headliner», мировая премьера
Обычно ожидания от любого сиквела, который, как правило, хочет нагреться на оригинале, довольно низки, но в случае с режиссерами Тайлером Джиллеттом, Мэттом Беттинелли-Олпином и их продюсером Чадом Виллеллой, известными как коллектив Radio Silence, ситуация иная. Им уже удавалось доказать, что пятые и шестые части известных франшиз могут соревноваться с зацелованным оригиналом. Похожая ситуация и с продолжением «Я иду искать» — истории о невесте (Самара Уивинг), борющейся с продавшей (в прямом смысле) душу дьяволу семьей. Как мы помним, свекровь, свекор, сваты и все остальные взорвались, проиграв героине в финале первой части. Теперь же девушке предстоит побороться с другими семьями, входящими в сатанинский синдикат.
«Я иду искать-2» разрастается буквально во всем, проделывая тот же трюк, что и вторая «Улыбка» Паркера Финна, где оригинальный концепт встретил гораздо более уверенное исполнение. Radio Silence приглашают в свой мир новые — и самые известные — лица (здесь и Сара Мишель Геллар, и Элайджа Вуд, и Кэтрин Ньютон, и даже немного Дэвида Кроненберга), смещают фокус с проблем выбранной семьи на биологическую (Ньютон играет потерянную сестру героини Уивинг), наполняют экшн-сцены изобретательными убийствами и сотнями литров крови, а также оборачивают все в циничную и мизантропическую комедию (здесь она ощущается гораздо острее, по сравнению с оригиналом). «Я иду искать-2» сложно назвать шедевром, но фильм с ходу можно записать в число лучших кинотеатральных просмотров 2026 года. Обратите внимание на сцену в гигантской стиральной машине — развидеть невозможно.
В мировом прокате с 20 марта.
Дмитрия Барченкова
1. «Обсессия» («Obsession»), реж. Карри Баркер
Секция «Festival Favorite»
Мы уже писали про «Обсессию» с Fantastic Fest 2025, но качество дебюта интернет-комика Карри Баркера буквально заставляет нас вновь упомянуть его эффектный комедийный хоррор — уже в числе лучших хорроров SXSW 2026. За последние месяцы, с момента мировой премьеры на кинофестивале в Торонто, фильм успел обрасти фандомом, который включил Баркера в список будущих классиков жанра (прямо сейчас режиссер снимает следующий хоррор — под лейблом Blumhouse).
Вдохновившись сюжетом «Симпсонов», Баркер в «Обсессии» рассказывает историю потерянного неудачника, которому сильно нравится подруга. Та, в свою очередь, держит его во френдзоне. Чтобы завоевать сердце девушки, парень решает купить ей кулон на память, но натыкается на волшебную палочку. Правила просты: загадай желание, сломай ее пополам — и расплачивайся за последствия. Очередной фейк? Ну не может же она по-настоящему работать? Или может?
«Обсессию» сложно назвать традиционным хоррором. Работа Баркера существует скорее в пространстве обескураживающей сюрреалистической комедии, конечно же наполненной трюками жанра ужасов. Режиссер понимает, какую историю и как он хочет рассказать, поэтому она не оставит зрителей равнодушными. Большое количество запоминающихся сцен, отличный неуютный юмор и ощущение, что стал заложником рядом с невыносимыми персонажами — отличительные черты фильма Баркера. Если режиссер продолжит следовать зову сердца, следующее его кино может оказаться еще лучше.
В российском прокате с 21 мая.
Дмитрия Барченкова