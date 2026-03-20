«Проект „Конец света“»: Райан Гослинг в самом миллениальском блокбастере всех времен

Кроме шуток, первое, что бросается в глаза в «Проекте „Конец света“», — полное отсутствие какого-либо подтекста. Если герою Гослинга грустно, он плачет, если весело — смеется, если чувствует симпатию и благодарность, то непременно предложит обняться (пускай даже через скафандр). А все прочее рано или поздно прямым текстом выскажет в бортовом видеоблоге. Не хочется лишний раз спойлерить фильм, но раз широко растиражированные трейлеры фильма и так уже все проспойлерили, то позволим себе написать, что и во встрече с добрым, как Чебурашка, каменным пришельцем нет никакого второго дна, помимо искреннего товарищества двух непохожих ученых . Мрачного твиста не стоит ждать ни от голосовой помощницы, ни от самой правительственной миссии — сюжет сводится к тому, что герой Гослинга прямолинейно выполняет поставленные задачи: одной левой расшифровывает язык пришельца (синтаксис которого на удивление ближе к английскому, чем у половины земных языков), после чего для добычи спасительной пробы на неизведанной планете использует приемы старой доброй земной рыбалки.