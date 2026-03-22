— И это тоже. И то, что говорили и делали люди, которые значили в моей картине мира очень много, я поняла, что все это не имеет ко мне вообще никакого отношения. Ко мне и к моей системе ценностей. В такой момент психике необходимо за что-то ухватиться, чтобы вообще не разочароваться в человечестве. И я обратила внимание на вот этот малый круг людей, которые сделали меня мной. Мои учителя и те, с кем я вместе училась. Я оглянулась на тот путь, который мы вместе прошли. На то, что нам когда-то казалось важным, а потом оказалось, что это все не важно. На то, как мы каждый день существуем, как мы пытаемся заработать копейку, а когда ее, наконец, заработали, как это нас поменяло. Короче, какой-то внешний налет сошел, и я что-то важное, как мне кажется, увидела и поняла. Я не знаю, как это сформулировать или упаковать в четкий лозунг-манифест.