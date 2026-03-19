5 лучших фильмов SXSW-2026: от странной комедии о пицце до экшна автора «Супер МакГрубера»

Фильм про борьбу похитителей одежды (во главе ансамбля — Кеке Палмер) и хозяйки модного бренда (Деми Мур) не может не вызывать восхищения хотя бы потому, что вы никогда и нигде не видели ничего подобного . Вырвиглазные цвета не выходят из головы, диалоги полны ума и сердца, а все нелепости и безбашенность не вызывают вопросов — настолько хорошо Райли удалось воплотить свой мир в реальность. При этом приходится признать: сюжет не выдерживает веса режиссерских амбиций. «Я люблю усилители» тонет в красках, темах и идеях. О чем это кино, какие там были герои и кто с кем и как связан — запомнить просто невозможно. Кинокомпания Neon видит в фильме свои «Всё везде и сразу», но картина Дэниелов, помимо крышесносных путешествий между реальностями, рассказывала проникновенную семейную историю. Бутс Райли пытается провернуть тот же трюк, заменив семейную коллизию дружеской. Но если режиссер хорош в идеях, концептах и тональности, то искренние и трогательные истории будто не его сильная сторона. В конце концов переживать за бустеров особенно не хочется.