5 лучших фильмов SXSW-2026: от странной комедии о пицце до экшна автора «Супер МакГрубера»

«Я люблю усилители» («I Love Boosters»), реж. Бутс Райли
Фильм открытия
Один из самых талантливых людей на планете, рэпер и режиссер Бутс Райли («Простите за беспокойство») возвращается в большое кино. Большое и по количеству персонажей (здесь настоящий яркий ансамбль, где каждый актер — звезда), и по набору тем (eat the rich, эмиграция, трудности дейтинга в 2020-е, критика искусства), и по смелости режиссерских находок: от сносящих крышу чрезмерных актерских интонаций до стоп-моушн-анимации и демонов-пришельцев.
Фильм про борьбу похитителей одежды (во главе ансамбля — Кеке Палмер) и хозяйки модного бренда (Деми Мур) не может не вызывать восхищения хотя бы потому, что вы никогда и нигде не видели ничего подобного. Вырвиглазные цвета не выходят из головы, диалоги полны ума и сердца, а все нелепости и безбашенность не вызывают вопросов — настолько хорошо Райли удалось воплотить свой мир в реальность. При этом приходится признать: сюжет не выдерживает веса режиссерских амбиций. «Я люблю усилители» тонет в красках, темах и идеях. О чем это кино, какие там были герои и кто с кем и как связан — запомнить просто невозможно. Кинокомпания Neon видит в фильме свои «Всё везде и сразу», но картина Дэниелов, помимо крышесносных путешествий между реальностями, рассказывала проникновенную семейную историю. Бутс Райли пытается провернуть тот же трюк, заменив семейную коллизию дружеской. Но если режиссер хорош в идеях, концептах и тональности, то искренние и трогательные истории будто не его сильная сторона. В конце концов переживать за бустеров особенно не хочется.
В мировом прокате — с 22 мая.
Дмитрия Барченкова
«Pizza Movie», реж. Ник Кочер и Брайан МакЭлани
Секция Narrative Spotlight
Лучший фильм SXSW-2026 рассказывает о двух друзьях-студентах: флегматичном нерде Монтгомери (Шон Джамброне из сериала «Голдберги») и выбесившем весь колледж весельчаке Джеке (звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо). Десять лет назад таинственная рука оставила под потолком их комнаты коробочку мятных конфеток — и вот настало время ей упасть прямо в руки наших героев. Взяв по штучке, они должны пережить лучший опыт в жизни, но есть условие: перед этим им надо съесть кусочек пиццы. Пропустив последнюю часть мимо ушей, Монтгомери и Джек пускаются в сюрреалистическое путешествие в шести главах. Последняя — пожизненный ночной кошмар. Чтобы не застрять в нем, им надо во что бы то ни стало добыть пиццу.
«Pizza Movie» — режиссерский дебют примечательного комедийного дуэта Ника Кочера и Брайана МакЭлани — родился из простой мысли о том, как сложно заказать еду, когда ты нетрезв. При занимательном концепте лента вполне могла потонуть под лейблом очередного проходного проекта от Hulu, но то, чего ребятам удалось добиться здесь, заслуживает многочасовых оваций. Точный, полный продуманных персонажей и отменного юмора сценарий, поражающая смелостью и уверенностью режиссура и честные комедийные перформансы талантливых молодых артистов. «Pizza Movie» отправит вас во времена «Проекта X: Дорвались», сохранив дух лучших комедий про колледж, но заменив токсичность эмпатией, а также добавив метаконструкций и искусственной крови и без того убедительному веселью. А еще — ждите отсылки к «Бесславным ублюдкам», «Скотту Пилигриму против всех» и другим вашим любимым фильмам.
«Мощная баллада» («Power Ballad») реж. Джон Карни
Секция Narrative Spotlight
Певец сердца, чувств и человечности Джон Карни («Рок-н-рольщики») рассказывает историю мечтательного отца-неудачника Рика (Пол Радд). Унылый дублинец зарабатывает каверами на свадьбах и мечтает о карьере суперзвезды. Судьба сводит его с американцем Дэнни Уилсоном (Ник Джонас), а-ля Гарри Стайлзом, собирающим стадионы. Дэнни — в кризисе: он покинул бойз-бенд и хочет стать самостоятельной единицей. Не хватает только настоящего хита. Его Дэнни и крадет из уст Рика во время часа, проведенного вместе за пианино.
Карни снова пишет все песни сам, снова вытаскивает из актеров эмоции, от которых нам, зрителям, хочется и плакать, и смеяться, и умиляться, и думать о себе и своем месте в жизни. С одной стороны, «Мощная баллада» — это поучительный рассказ о токсичности музыкальной индустрии, заложниками которой оказываются главные герои, по-настоящему добрые люди. С другой — посвящение Карни и собственной семье (жену и дочь персонажа Радда играют жена и дочь режиссера), и всем бедняжкам, чьи судьбы оказываются связаны с артистами. Перед нами настоящая реалистическая сказка — идеальное кино, чтобы посмотреть его с близкими в субботу вечером и провести час за разговорами о жизни после.
В североамериканском прокате — с 5 июня.
«Опасные отношения» («Over Your Dead Body»), реж. Йорма Такконе
Секция Headliner
В ноябре 2024 года режиссер и неотъемлемая часть музыкального коллектива The Lonely Island (да-да, того самого — с Энди Сэмбергом) Йорма Такконе («Супер МакГрубер») выиграл питч на постановку ремейка норвежского фильма «Поездка» с Нуми Рапас в главной роли (за сценарий тут отвечал Ник Кочер, сорежиссер «Pizza Movie»). Комедийно-кровавый экшн о муже и жене, решивших убить друг друга, своего рода «Мистер и миссис Смит» для ценителей жанра, был готов уже к середине 2025-го. Но продюсеры, среди которых известный каскадерский продакшен 87North Дэвида Лейтча и его жены Келли МакКормик, мечтая о показе на SXSW, решили подождать — и, получив мировую премьеру на фестивале в 2026 году, не прогадали.
Самара Уивинг и Джейсон Сигел борются то друг с другом, то с Тимоти Олифантом и Джульеттой Льюис. Играют то в кэмп, то в сентиментальность, то влюбляют в себя, то вызывают отвращение. Повествование развивается либо линейно, либо скачет в духе лучших тарантиновских опусов. Удивительным образом Такконе удается найти верную интонацию, благодаря чему при всех поворотах сюжета и методах рассказа «Опасные отношения» не разваливаются, а, наоборот, демонстрируют уникальный инди-экшн-язык. Это кино гораздо смелее и брутальнее «Быстрее пули» и «Каскадеров». В нем есть гениально придуманные экшн-сцены, способные соревноваться с такими же в многомиллионных блокбастерах. Идеальные полтора часа, от которых зрители будут охать, ахать и смеяться, пока невеста из «Я иду искать» и звезда «Терапии» мочат друг друга.
В российском прокате — с 7 мая.
«Wishful Thinking», реж. Грэм Паркс
Основной конкурс
Правдивая история. Выпускной американской старшей школы. Молодой актер Льюис Пуллман увел девушку будущего режиссера Грэма Паркса — буквально из-под носа. Однако школьная любовь, как мы знаем, развеивается по щелчку пальца, а дружба сохраняется годами. Как только у Паркса, снявшего Пуллмана в своем последнем коротком метре, родилась идея большого кино, он тут же позвонил другу-актеру, а тот, не задумываясь, запрыгнул в поезд и позвал близких ему продюсеров. Так родился «Wishful Thinking» — своего рода сайфай-ромком, в центре которого пара в кризисе (Пуллман и Майя Хоук). Друзья дарят им билеты на терапевтический семинар. Во время вполне себе шарлатанского шоу случается настоящее чудо. Теперь каждый раз, когда герои поругаются, мир вокруг них будет рассыпаться: болезни, неудачи, буквально землетрясения. Но если они в гармонии — все наоборот: даже криптовалютные котировки взлетают вверх.
Фильм Паркса просто не может не понравиться. «Wishful Thinking» — один из самых умиротворяющих дебютов на нашей памяти. Здесь есть юмор и современная чувствительность, равно как и отсутствие какой-либо провокационности и смелости. Это инди-версия «Ла-Ла Ленда», где амбициозные люди тоже вынуждены делать выбор между любовью и карьерой. Картине, может быть, не хватает уникальности, однако сильный финал не оставит вас равнодушными.
