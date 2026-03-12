В этом сезоне награды-предвестники — как индустриальные (премия Британской киноакадемии BAFTA и премия Гильдии киноактеров США, с этого года называющаяся просто «Актер»), так и презентуемые кинокритиками («Золотой глобус», «Выбор критиков») — распределились настолько причудливым образом, что в некоторых категориях любой возможный результат на «Оскарах» гарантированно будет статистически аномальным. В прошлом году я уже писал про «самый конкурентный „Оскар“ за долгое время», но сейчас все еще круче: в некоторых основных категориях («Лучший актер», «Лучшая актриса второго плана») происходят даже не дуэли, а хаотичные сражения между тремя или четырьмя неконтролируемыми сторонами.
Кое в чем предсказателям «Оскара» повезло. Впервые за три года все американские гильдии, которые, как и Киноакадемия, объединяют профессионалов киноиндустрии, успели раздать свои награды до оскаровской церемонии. Так что, прежде чем приступить к распутыванию действительно сложных клубков в топовых номинациях, предлагаем быстро предсказать результаты в тех второстепенных категориях, где они более-менее очевидны, а именно: воспользоваться экспресс-формулой «победа на двух индустриальных наградах одновременно (BAFTA плюс соответствующая премия гильдии) равняется победе на „Оскарах“».
Прогнозы на основании побед на BAFTA и премии гильдии
- Лучший монтаж — «Битва за битвой» (у фильма уже есть BAFTA в аналогичной категории и премия «Эдди» Американской ассоциации монтажеров в категории «Лучший монтаж комедийного фильма»).
- Лучшая операторская работа — «Битва за битвой» (BAFTA в аналогичной категории и премия Гильдии операторов в полнометражной категории).
- Лучший саундтрек — «Грешники» (BAFTA в аналогичной категории и премия Общества композиторов и авторов текстов).
- Лучшая работа художника-постановщика — «Франкенштейн» (BAFTA в аналогичной категории и премия Гильдии художников-постановщиков в категории «Лучшая работа художника-постановщика в историческом фильме»).
- Лучший грим и прически — «Франкенштейн» (BAFTA в аналогичной категории и премия Гильдии гримеров и стилистов в категории «Лучшие спецэффекты грима»).
- Лучшие костюмы — «Франкенштейн» (BAFTA в аналогичной категории и премия Гильдии костюмеров в категории «Лучшие костюмы в историческом фильме»).
- Лучший звук — «F1» (BAFTA в аналогичной категории и премия Общества звукорежиссеров кино в игровой категории).
- Лучшие визуальные эффекты — «Аватар: Пламя и пепел» (BAFTA в аналогичной категории и премия Общества специалистов по визуальным эффектам).
Лучший актер второго плана — Шон Пенн («Битва за битвой»)
Пенн в этом году тоже завоевал и BAFTA, и «Актера» (далее Премию гильдии киноактеров будем называть ее новым официальным именем), поэтому чисто математически спорить с его кандидатурой трудно, да и злодейский перформанс он выдал на века. Второстепенные факторы, слегка путающие карты, — сомнительная репутация артиста (по слухам, бывшая жена Пенна Мадонна во время бракоразводного процесса подавала судебную жалобу о домашнем насилии, которую почти сразу отозвала, позже его арестовывали за драки с актерами массовки и папарацци), а также тот факт, что ему самому плевать на награды. У Пенна уже есть два «Оскара», и ни на церемонию BAFTA, ни на премию «Актер» в этом году он не явился.
Кроме того, в категории номинирован Бенисио Дель Торо, ярко сыгравший в том же фильме, — это может привести к определенному разделению голосов. В таком случае небольшую конкуренцию Пенну могут составить Делрой Линдо из «Грешников» (чудом получил номинацию на «Оскар» без номинаций на BAFTA или «Актера»), Стеллан Скарсгорд из «Сентиментальной ценности» (проиграл BAFTA на родном континенте, что выглядит очень слабо) и Джейкоб Элорди из «Франкенштейна» (неожиданно выиграл «Выбор критиков», но все-таки кажется слишком причудливым кандидатом для киноакадемиков).
Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)
В категории «Лучшая актриса второго плана» результаты премий-предвестников радикально разошлись, и шансы уникальным образом почти поровну разделились между тремя кандидатками. «Выбор критиков» и премию «Актер» завоевала Эми Мадиган («Орудия»), «Золотой глобус» получила Тейяна Тейлор, BAFTA — Вунми Мосаку («Грешники»). В теории это должна быть дуэль между Мадиган и Мосаку, но парадоксальность ситуации в том, что исторически Киноакадемия не уважает хорроры: Лупите Нионго («Мы»), Тони Коллетт («Реинкарнация»), Миа Гот («Перл») не удалось дойти даже до номинации, сыграв знаковые жанровые роли; заслуженная артистка Деми Мур («Субстанция») в последний момент неожиданно проиграла Майки Мэдисон («Анора»). Сложно представить, что Мадиган или Мосаку удастся то, что не удалось предшественницам, к тому же Мадиган даже не номинирована на BAFTA (что, если «Орудия» слишком жуткий фильм, чтобы возрастные академики могли высидеть его до появления Мадиган на экране?), а у Мосаку довольно проходная роль (что, если британцы наградили британку в том числе потому, что на родине у нее была фора?).
Да, без индустриальных наград свидетельства лидерства Тейлор в дефиците, но все-таки сделаем ставку на то, что обе премии ее конкуренток были получены как бы по недоразумению, а на «Оскарах» яркий выход певицы и актрисы в прологе «Битвы за битвой» окажется неоспоримым.
Лучшая актриса — Джесси Бакли («Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»)
В этом году нет категории, прогноз в которой очевиднее. Джесси Бакли завоевала вообще все мыслимые и немыслимые призы (BAFTA, «Актер», «Выбор критиков», «Золотой глобус», а также множество премий локальных объединений критиков) за душераздирающую роль в драме «Хамнет».
Лучший актер — Итан Хоук («Голубая луна»)
Пожалуй, самая странная и трудная для прогноза оскаровская категория в этом году — ведь что бы ни произошло в воскресенье, результат будет невероятным со статистической точки зрения. Долгое время фронтраннером был Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»), исполнивший роль выскочки на экране и в оскаровской кампании (а также завоевавший «Золотой глобус» и «Выбор критиков»), но по итогу оставшийся без обеих индустриальных наград (BAFTA и «Актер»). Без одной из них в последний раз в этой категории побеждал Шон Пенн («Таинственная река») 22 года назад. BAFTA в этом году и вовсе выиграл британец Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь», который еще даже не выходил в американский прокат и сможет претендовать на «Оскар» разве что в следующем году (это маловероятно, хотя и технически возможно). Премию «Актер» выиграл Майкл Б.Джордан за роль близнецов, которых проще всего отличить по цвету кепки. За последние двадцать лет с одной лишь премией Гильдии киноактеров на «Оскарах» побеждала только Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»), а в категории «Лучший актер» этого не случалось ни разу в истории.
Раз уж в категории гарантированно произойдет что-то без пяти минут небывалое, то сделаем рискованную ставку на Итана Хоука, который вполне мог бы оказаться победителем BAFTA, если бы не Арамайо (к слову, Арамайо во время наградной речи поблагодарил именно Хоука). В отличие от Джордана и Шаламе, Хоук — ветеран индустрии, давно заслуживший награду по совокупности заслуг, и в «Голубой луне», по сути, состоящей из одного длинного и душераздирающего монолога, он показывает настоящий технический мастер-класс.
Главная проблема упомянутого фильма — то, что его мало кто смотрел по сравнению с хитами проката «Марти Великолепный» и «Грешники», но тут на помощь картине вполне может прийти новое правило, согласно которому киноакадемиков, скажем так, усиленно шеймят за непросмотренные фильмы-номинанты на закрытой стриминговой платформе. Бюллетень для голосования теперь открывается, только если все фильмы просмотрены онлайн либо если поставить галочку напротив пункта «я уже посмотрел фильм в другом месте» — вопрос в том, у скольких профессионалов поднимется рука так соврать, ведь в прошлые годы никто подобных вопросов попросту не задавал. Последний прецедент для потенциальной шокирующей победы Хоука — Эдриен Броди («Пианист») в 2003 году. Броди тогда, как и Хоук сейчас, не выиграл ни BAFTA, ни «Актера», ни «Золотой глобус», ни «Выбор критиков», зато тоже был назван лучшим актером года Национальным обществом кинокритиков США.
Лучший оригинальный сценарий, лучший кастинг — «Грешники»
Размашистое мультижанровое кино «Грешники» держится на точном подборе артистов первого и второго плана разных расовых и возрастных категорий, а также на лихо и свободно скроенной из, казалось бы, несовместимых элементов (эксплуатационный хоррор в духе Тарантино, исторический мюзикл в духе Спайка Ли, супергероика в духе «Марвел») истории. Статуэтки за сценарий и кастинг в данном случае практически неминуемы, это подтверждается итогами BAFTA и премии Гильдии сценаристов. Но могут ли «Грешники» претендовать на большее?
Лучший адаптированный сценарий, лучший режиссер, лучший фильм — «Битва за битвой»
Больше всего полезной информации для оскаровских прогнозов дают не другие награды-предвестники, а сами «Оскары». В этом году «Грешники» стали фильмом с наибольшим количеством номинаций в истории премии, побив предыдущий рекорд сразу на два пункта, — помогла в том числе новая категория «Лучший кастинг», но и без нее был бы рекорд. Как бы все ни сложилось в воскресенье, очевидно, что Киноакадемия полюбила этот фильм не меньше, а то и больше, чем любая другая организация в индустрии: чего стоит шокирующая номинация за лучшую роль второго плана Делроя Линдо, пролетевшего мимо остальных крупных премий. Словом, «Грешников», ставших хитом проката почти год назад и остающихся в центре внимания до сих пор, не стоит недооценивать. На премии «Актер» картина завоевала награду за лучший ансамбль, когда-то предсказавшую главную статуэтку «Паразитов» и «В центре внимания» вопреки результатам премии Гильдии продюсеров (в этом году ее получила «Битва за битвой»). Все-таки кажется, что на сей раз коллективная актерская победа конвертируется на «Оскарах» в схожую по смыслу статуэтку за лучший кастинг.
Можно быть уверенным, что это все еще год Пола Томаса Андерсона. Очевидный прижизненный классик американского кино до сих пор заработал 14 номинаций, но ни разу не побеждал. Если уж и награждать его по совокупности заслуг, то за такой эпохальный фильм, как «Битва за битвой». Даже если в «Лучшем фильме» возможен неожиданный сценарий, победа Андерсона как лучшего режиссера практически гарантирована (пускай Куглер и мог бы стать первым в истории темнокожим победителем).
В любой другой год здесь было бы нечего обсуждать дальше, но в 2026-м, как назло, в дуэли сошлись два титана. По отдельности ни «Грешники», ни «Битва за битвой», очевидно, не оставили бы живого места на конкурентах уровня «Аноры» и «CODA». Да, «Битва за битвой», вероятно, преуспеет, но ее отрыв от «Грешников» меньше, чем может показаться.
Лучшая песня и лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».
В песенной и анимационной категории на «Оскарах», как правило, торжествуют не художественные достижения, а хиты, поэтому мультфильм-сенсация «Кей-поп-охотницы на демонов» попросту не может проиграть (даже если на BAFTA отсутствует песенная категория, на которую мы могли бы сослаться, а анимационный приз у британцев завоевал диснеевский «Зверополис-2» — стриминговые «Охотницы» банально не прошли по регламенту).
Лучший международный фильм — «Сентиментальная ценность»
Оскаровский хайп вокруг «Сентиментальной ценности», кажется, достиг пика примерно в момент выдвижения номинантов и к дням финального голосования заметно поутих, но все-таки трудно представить, как фильм, набравший 9 номинаций в разных категориях, может проиграть в международном гетто — ведь вокруг него даже нет скандалов в соцсетях, как в случае с прошлогодним лузером «Эмилия Перес».
Лучший документальный фильм — «Идеальная соседка»
Еще одна категория, в которой киноакадемики, скорее всего, не согласятся с британскими коллегами просто по причине особенностей дистрибуции. В Великобритании ленту «Господин Никто против Путина» показывали на Би-би-си, после чего фильм стал частью широкой общественной дискуссии; в США его выпустил в ограниченный прокат артхаусный прокатчик Kino Lorber. При этом «Идеальную соседку» выпустил Netflix, и на родине именно этот фильм стал громким событием, обратившим внимание на важную локальную проблематику злоупотребления доктриной крепости.
Лучшие короткометражки — «Бабочка», «Все пустые комнаты», «Два человека обмениваются слюной», «Друг Дороти»
В короткометражных категориях доверимся консенсусу среди американских экспертов, которые сходятся на том, что статуэтку за лучшую короткую анимацию получит «Бабочка», рассказывающая про французского пловца, прошедшего холокост, а за короткий документальный фильм — «Все пустые комнаты», хроника путешествия журналиста и фотографа, посещающих пустые комнаты жертв школьной стрельбы по всей Америке.
Сделаем лишь одну оговорку: в прогнозах лучшего игрового короткометражного фильма голоса экспертов разделились ровно пополам, поэтому сделаем рискованную ставку на зеро — то есть ничью между «Два человека обмениваются слюной» (французской антиутопией про мир, где криминализированы поцелуи) и «Другом Дороти» (британской комедией про дружбу обеспеченной пенсионерки и 17-летнего начинающего актера). Да, в последний раз ничья на «Оскарах» случалась в 2013 году («007: Координаты „Скайфолл“» и «Цель номер один» разделили награду за лучшее сведение звука), а до этого — в 1994 году как раз в короткометражной категории (очевидно, что вероятность ничьей выше в тех номинациях, за которые решают проголосовать меньше людей), но кто не рискует — не пьет шампанское.