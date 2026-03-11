«Охота за тенью»: «Миссия невыполнима» с Джеки Чаном, которая восхитила Хидэо Кодзиму

Сгладить когнитивный диссонанс помогает кастинг. Совокупность заслуг Джеки Чана перед кинематографом по умолчанию поднимает его героя до уровня живого мифа, к тому же артист на роль злодея тоже подобран неслучайный. Тони Люн Кафай (справка: это не тот Тони Люн, о котором вы, скорее всего, подумали, хотя у Вонга Карвая он тоже играл) — еще один заслуженный ветеран гонконгского кино, не уступающий своему противнику ни в харизме, ни, что довольно неожиданно, в физической подготовке. Из-за этого кульминационная схватка двух стариков выглядит не хрестоматийной дракой по пьяни бати с дедом, а битвой титанов. Что любопытно, Тони Люн Кафай играет эту роль уже во второй раз, ведь «Охота за тенью» — ремейк гонконгского триллера «Око небесное». Более того, новый фильм устроен как неофициальный сиквел, в таймлайне которого герой Тони Люн Кафая не погиб, как в финале «Ока», — именно поэтому он несколько раз вспоминает некую стычку с полицейскими.