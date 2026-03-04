7 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в марте

Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.
«Наследник»
С 5 марта
Работающий в обувном, как Гена Букин, наследник семьи миллиардеров (Глен Пауэлл), от которого отказался дед (Эд Харрис), решает начать внаглую устранять родственников, чтобы поскорее добраться до причитающегося ему состояния.
Лощеное и динамичное голливудское кино с понятной завязкой в духе «Талантливого мистера Рипли» или «Поймай меня, если сможешь», разве что Пауэлл (снова в кадре под кого-то маскирующийся) — далеко не Лео и даже не Мэтт Деймон. Увы, для создания новой классики недостаточно повторить какую-то известную форму, поэтому на выходе получается просто что-то проходное, пускай и весьма по-голливудски смотрибельное.
«Посторонний»
С 5 марта
Прекрасный молодой француз (Бенжамен Вуазен) мается в залитом солнцем Алжире, куда он приехал ради похорон матери. В момент максимальной полуденной истомы он совершает такое страшное преступление, которому и сам, кажется, не может найти объяснения.
Классический короткий роман авторства Альбера Камю, вооружившись упоительным визуалом в духе рекламы мужских часов, экранизирует пижон-постмодернист Франсуа Озон — причем с ученической прилежностью, достигающей практически комического уровня. В исходный текст, состоящий из пространных экзистенциальных размышлений и поэтических описаний, добавлены конкретные подробности о семье и происхождении жертвы, чуть ли не голливудского толка романтическая линия, судебная драма и так далее. И все-таки есть ощущение, что тот хоррор иррациональности, который скрывается в каждом из нас и которому посвящена книга, сквозь толщу шелухи, пытающейся все объяснить, будет пробиваться не менее эффектно, чем в первоисточнике.
«Охота за тенью»
С 12 марта
Вышедший на пенсию специалист по кибербезопасности (Джеки Чан) вынужден тряхнуть стариной, когда правоохранители Макао оказываются бессильны перед бандой грабителей, вовсю использующих искусственный интеллект для краж миллиардов из криптокошельков.
Не очередной проходняк категории «Б», а полноценное возвращение Джеки Чана в большое развлекательное кино. «Охота за тенью» собрала очень солидную кассу на родине и удостоилась комплиментов Хидэо Кодзимы («Абсолютно невероятно!»), а также кинокритика Василия Говердовского, назвавшего фильм «практически идеальной киноадаптацией Metal Gear Solid».
«Прикосновение»
С 12 марта
Милиционер, расследующий череду необъяснимых самоубийств в одной семье, выходит на самый остужающий в жилах кровь след из возможных. Кажется, во всем виноват висящий на стене хрущевки криповый портрет деда, погибшего много лет назад на химзаводе.
«Прикосновение» — редкий пример культового отечественного фильма в исконном значении слова «культовый», то есть не просто популярного зрительского хита или завсегдатая кинокритических топов (хотя в нашем опросе и за него проголосовали четверо), а фильма с небольшой аудиторией, сложившейся как бы волей случая, в которой при этом можно отыскать непропорциональное количество восторженных почитателей, объявляющих фильм самым жутким хоррором или даже лучшим российским фильмом в истории (как сделала пара критиков по ссылке выше). Свою славу «Прикосновение» долгие годы набирало на интернет-форумах, где распространялось в виде мутной записи с видеокассеты. Есть чувство, что лоуфай-ограничения и ореол чуть ли не городской легенды сыграли ключевую роль в росте его репутации, однако точно проверить это предположение стало возможно только сейчас — посмотрев в прокате восстановленную с пленки 4К-версию картины.
«Картины дружеских связей»
С 19 марта
30-летние однокашники из актерского института заглядывают на пару к бывшему мастеру (Евгений Цыганов), а потом всю ночь тусят по барам и квартирам, провожая за границу своего товарища Сашу Паля (Паль в роли самого себя).
Претендующая на манифест поколения трагикомедия, снятая в отчетливой традиции лирического оттепельного кинематографа с поправкой на застойную недосказанность. Когда не все удается проговорить словами, на помощь приходят чистые вайбы, которых в этом черно-белом кино с лихвой. Недаром редактор «Афиши Daily» Евгений Ткачев включил его в топ лучших российских фильмов 2025 года.
«Нюрнберг»
С 19 марта
Соединенные Штаты Америки, Советский Союз, Великобритания и Франция объединяют усилия, чтобы провести беспрецедентный международный суд над военными преступниками нацистской Германии. Самый значительный из них — официальный преемник фюрера Герман Геринг (Расселл Кроу), к которому генпрокурор (Майкл Шеннон) направляет молодого психиатра (Рами Малек) для проведения экспертизы. Обаятельный и разговорчивый Геринг вблизи оказывается даже страшнее.
Размашистое историческое полотно в уникальнейшем жанре «голливудский ответ нам», а не «наш ответ Голливуду». В 2023 году про этот же процесс выходила одноименная постановка с Безруковым и Мироновым, на фоне которой кино с Кроу (говорят, он снова выдал оскаровского калибра работу, пусть и пролетел мимо наградной гонки), Шенноном, Малеком, Лео Вудоллом и еще рядом звезд второй величины выглядит абсолютным чемпионом.
«Секретный агент»
С 26 марта
Профессор технического университета вынужденно живет под вымышленным именем на конспиративной квартире, ожидая новых документов, чтобы скрыться от директора госкорпорации «Электробрас», который давно точит на него зуб. Бразилия, эпоха диско и военной диктатуры.
Один из главных кинокритических хитов года, снятый бывшим кинокритиком Клебером Мендонсой Фильо и дошедший аж до четырех номинаций на «Оскар». В оскаровском контексте это кино, пожалуй, можно описать как заумную и расхлябанную версию поздних работ Квентина Тарантино. Только здесь вместо диалогов, собранных из вариаций бородатых анекдотов, — вариации скучных взрослых разговоров на политические темы, вместо хватающего за шкирку нелинейного сторителлинга — чисто вайбовая последовательность длинных сцен, а предполагаемую саспенсовую кульминацию подменяет интеллектуальная драматургическая окантовка, посвященная практикам архивистов. Словом, не нужно ждать полноценного голливудского хита после хайпа, но все равно стоит проверить все своими глазами.