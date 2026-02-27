Сериалы

Нам всем снова пора в «Клинику»: каким получилось возвращение легендарного сериала?

Спустя шестнадцать лет на телеканале ABC вышел новый (десятый) сезон комедийного сериала «Клиника». Это, конечно, не камбэк «Твин Пикса» Дэвида Линча или «Королевства» Ларса фон Триера, но событие тоже достаточно значительное. Лёша Горбаш делится впечатлениями от первых серий и ставит шоу оценку в Бобах Келсо.

Джей Ди (Зак Брафф), построивший карьеру врача-частника, впервые почти за двадцать лет возвращается в клинику. Доктор Кокс (Джон К.МакГинли) больше не может кошмарить новичков (времена поменялись, теперь никого не оскорбить). Терк (Дональд Фейсон) теперь не веселый, а душный, Эллиот (Сара Чок) просто грустная, а Карла (Джуди Рейес) — единственный признак стабильности в этом мире. У нее с Терком трое детей, одной из дочерей мужчина дает кличку Случайность — это один из лучших гэгов первой серии. Их тут достаточно, как и скитов из фантазий Джей Ди (вот их бы лучше не было).

Новая «Клиника» — это не стыдно, отвратительно или кринжово. Что само по себе достижение для ребута сериала, премьера которого состоялась в 2001 году. Но и вопросов первые две серии оставили порядочно, настолько хаотично они смотрятся.

Создатель сериала Билл Лоренс и его сценаристы хорошо чувствуют своих персонажей, поэтому к каждому подобрали удачную интонацию, балансирующую между историями классических сезонов и мыслью «а что было бы, попади они в мир современной морали?». Отсюда — классные детали с тем, как себя чувствует доктор Кокс, через что проходят Терк и Эллиот и как после 40 осваивается Джей Ди. У всех этих персонажей даже за первые пару серий наберется по несколько трогательных совместных сцен, потому что если Лоренс чем-то и умеет наделять героев, так это человечностью. 

Нюанс в том, что эти проблемы тут нужны как декорация для отдельной сцены. Потому что неожиданные переживания Терка из первой серии растворяются уже во второй, будто их и не было. Там он поддерживает Эллиот — и никто не удивится, если к третьей серии ничего не будет значить уже этот эпизод. 

Потому что здесь — иронично, но в духе времени — авторы устраивают эмоциональный спидран. Ты не успеваешь вовлечься и хоть что-то прочувствовать, кроме того что знакомые тебе десятилетиями персонажи сталкиваются с проблемами совсем взрослых людей. И да, если не знать лор оригинальной «Клиники», нельзя почувствовать вообще ничего.

Само собой, есть и новое поколение врачей. Достаточно карикатурных и понятных: вот пробивная девушка-хирург, нацеленная на успех, вот ее коллеги-интерны — задумчивый циник, витающий в облаках романтик, идеалистка-оптимистка и… девушка с тиктоком, которая всех раздражает своей нацеленностью на контент. Потом оказывается, что благодаря рекламным интеграциям она уже отбила свое медицинское образование. 

Тут «Клиника» кивает в сторону другого поколения и как бы говорит: «Не такие уж они и плохие». Но через этих — пока что — картонных персонажей все же прорывается то, что их писали люди, максимально далекие от новых героев. Хоть в культурном плане, хоть в возрастном. И это немного портит общий флоу сериала и его привлекательность для поколений, которые уже не росли на «Клинике» в средних и старших классах школы.

Главная сила оригинальной «Клиники» — это пазл человеческих эмоций и отношений, который складывался если не годами, то сезонами. Люди смотрели не за тем, как развивается карьера Джей Ди или разваливаются его любовные истории — это был скорее дополнительный фон. История «Клиники» — про то, как люди растут, развиваются и становятся лучше, пока параллельно работают врачами. Как и «Тед Лассо» — вероятно, худший сериал про футбол в истории человечества, но один из самых чутких рассказов про людей на современном телевидении.

Осталось понять, что будет с этой «Клиникой» дальше. Лучшие моменты первых серий интригуют и заставляют ждать еще пару эпизодов, чтобы понять, что будет с этими персонажами дальше. Худшие — это ред-флаги, кричащие о том, что фокус все больше будет уходить на выдавливание ностальгических слез, которые даже у самых преданных фанатов закончатся еще до конца этого сезона. Да и нужен ли сериал «Клиника» кому-то, кроме тех самых фанатов? Скорее всего, нет. Главное, чтобы это понимал сам Билл Лоренс, — тогда все будет хорошо.

Пока что маятник может развернуться в любую из сторон, поэтому и аккуратные 5 Бобов Келсо из 10. Дальше их может стать хоть 10, хоть 0. Но балл стоит накинуть за камбэк Уборщика, который состоится уже в следующих сериях. 

