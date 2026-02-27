Нам всем снова пора в «Клинику»: каким получилось возвращение легендарного сериала?

Осталось понять, что будет с этой «Клиникой» дальше. Лучшие моменты первых серий интригуют и заставляют ждать еще пару эпизодов, чтобы понять, что будет с этими персонажами дальше. Худшие — это ред-флаги, кричащие о том, что фокус все больше будет уходить на выдавливание ностальгических слез, которые даже у самых преданных фанатов закончатся еще до конца этого сезона. Да и нужен ли сериал «Клиника» кому-то, кроме тех самых фанатов? Скорее всего, нет. Главное, чтобы это понимал сам Билл Лоренс, — тогда все будет хорошо.