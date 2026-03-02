Топ топов: как проголосовали участники опроса «50 лучших российских фильмов всех времен»

Мы попросили кинокритиков, киножурналистов и кинообозревателей назвать 10 лучших, по их мнению, российских фильмов. Было два главных критерия отбора. Во-первых, это должно быть кино российского производства или копродукция с участием России. Во-вторых, картина должна была быть показана в РФ: на фестивале, в прокате или на стриминге. Если вам кажется, что опрос игнорирует совсем свежие работы, этому есть объяснение. Сбор данных занял продолжительное время, ведь мы обратились к 100 респондентам. Помимо этого, в нашем опросе было хронологическое ограничение: нужно было выбрать кино с 25.12.1991 (дата образования РФ) до 1.08.2025.