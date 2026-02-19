«Кровавое дело целиком»: чем отличается и как смотрится теперь полная версия «Убить Билла»

Всю карьеру Тарантино был просто физически не способен написать какой-либо мужской персонаж, кроме запредельно крутого. Даже те герои в его фильмографии, которые по идее должны были смотреться жалко или переживать неудачи, из-под его пера рождались генераторами колких афоризмов и иконами стиля. Чудо «Убить Билла» состоит в том, что именно в первом томе этого фильма выяснилось, что если всех героев этого режиссера заменить на женщин, то они тоже окажутся запредельно крутыми. Такая концентрация лютых, харизматичных, острых на язык сильных героинь едва ли найдется в каком-то еще боевике в истории кино : речь не только о Невесте, которая, согласно титрам, была придумана Тарантино совместно с Умой Турман, но и о Верните Грин (Вивика А.Фокс), О-Рен Исии (Люси Лю), Софи Фаталь (Жюли Дрейфус), Элли Драйвер (Дэрил Ханна) и Гого Юбари (Тияки Курияма). То, что «Убить Билла» — один из немногих фильмов Тарантино, оставшийся без единой оскаровской номинации, конечно, совершенно несправедливо, а отсутствие номинации у Умы Турман — и вовсе преступление против истории кино.