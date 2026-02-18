5 новых российских сериалов с детьми 1990-х, Гошей Куценко на воле и майором Громом в беде

«Дети перемен», 2-й сезон
Ко второму сезону на первый план выдвинулось старшее поколение — непутевым сыновьям (Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов) пришлось подвинуться, а их мать Флора (Виктория Исакова) перестала крутить баранку троллейбуса. Теперь она Флора Борисовна — королева преступного мира, которая управляется с бандитами так же жестко, как и с пассажирами-зайцами на прежнем месте работы.
Если бы на экране была графика голливудского уровня, можно было бы с легкостью поверить, что режиссеры Сергей Тарамаев и Любовь Львова сняли нашего «Первого мстителя: Противостояние». Те же мотивы гражданской войны, что и в киновселенной «Марвел»: малые группы, исповедующие разные принципы, сталкиваются лбами внутри одной семьи. Также создатели сериала не упустили возможности включить в повествование Алексея Балабанова (его играет Сергей Карабань) и вездесущий панч из «Брата»: «В чем сила, брат?» — то ли дикий кринж, то ли ностальгия, сразу не разберешь. Второй сезон не вызывает ярого отторжения, но едва ли он вас по-настоящему захватит. Окей, еще один сериал про 1990-е во времена, когда от подобного контента тошнит. Вместо глубокой рефлексии эпохи на экране чистый фан-сервис и знакомые криминальные тропы, разжевывание примет времени и вереница персонажей в кожанках. Т.А.
«Встать на ноги»
Андрей Стародубов по прозвищу Старый (Гоша Куценко) выходит из тюрьмы, где отмотал двадцатилетний срок за своего подельника Олега Рахимова (Алексей Розин), который за это время здорово поднялся по социальной лестнице. Старый собирается выбить из него должок и немного пожить в свое удовольствие, но тут влюбляется в местного участкового Екатерину (Ольга Лерман), заводит дружбу с баристой Сашей с синдром Дауна (Антон Санкевич) и внезапно узнает, что дочь Оля (Мила Ершова), которую он считал погибшей, жива, только передвигается в кресле-каталке. Инвалидность, впрочем, не мешает девушке заниматься танцами и мечтать перебраться в Москву. Неожиданно обретший смысл жизни Старый решает «поставить на ноги» заново обретенного ребенка. Также девушке берется помочь сын Рахимова Роман (Кузьма Котрелев), отвечающий в мэрии за молодежную политику и явно симпатизирующий Оле.
Фестивальный краудплизер с «Нового сезона-2025». У режиссера Павла Тимофеева («Качели») и сценаристов Александра Носкова и Полины Шаталовой получится бэнгер, выхода каждой серии которого ждешь с нетерпением. С одной стороны, это история в духе «Физрука» про «мамонта», попавшего в цифровую эпоху котокофеен, миндального молока и с огромным трудом расширяющего свой вокабуляр. С другой — что-то наподобие посттюремной постдрамы «Ошибки прошлого» (известной также как «Все исправить»), но снятой в более комедийном ключе под стильный саундтрек. Куценко в амплуа бати из «1703» и куртке из «Антикиллера» играет уже другого, заматеревшего Лиса, который пропустил так много в жизни дочки, что одними извинениями не отделаешься. Однако, желая все исправить, он делает не просто не лучше, но еще и хуже обычного.
Такие драматургические качели и задают динамику повествования, в котором каждый герой несчастен по-своему: даже омерзительный Рахимов, который тоскует по умершей жене; даже его любовница, майор полиции (Юлия Александрова), которая злоупотребляет служебным положением. Каждый из персонажей этой инклюзивной семейной драмы заслуживает немного сочувствия. Вообще сериал хорош своим гуманизмом: он на наглядном примере показывает, что человек с инвалидностью — это прежде всего человек, которого не определяет его инвалидность. Е.Т.
«Майор Гром: Игра против правил»
Оказалось, Снайдеркат, точнее, Громокат можно собрать у себя дома — было бы желание. Для этого пришлось перемонтировать трилогию «Майор Гром» в сериал, избавившись от филлеров (вряд ли история «Гром: Трудное детство» тянула на полнометражку) и досняв несколько новых сцен к «Игре». За их режиссуру, к слову, отвечал, клипмейкер Соберсаша, в то время как демиург франшизы Олег Трофим ограничился позицией шоураннера.
Из раздражающих решений сразу отметим максимально неподходящий сериалу саундтрек, от которого буквально вянут уши, и то, как доктор Вениамин Рубинштейн (Константин Хабенский) в начале каждой серии представляет какого-нибудь персонажа — от Игоря Грома (Тихон Жизневский) до Сергея Чумного Доктора Разумовского (Сергей Горошко) — так, словно это новый «Повелитель мух». К шестой серии этот прием, необходимый, как выяснится в финале, чтобы заявить металюдей и киновселенную Bubble, уже начинает откровенно подбешивать. Из плюсов — бодрый темп (скучать в принципе некогда) и трогательная предыстория Разумовского, которая на круг оказалась интереснее и по-своему даже трагичнее громовской. Ну и вообще в этой попытке пересобрать буксующую историю есть что-то очаровательное, новопроцессуально юханановское: работу над фильмом или сериалом нельзя закончить, ее можно только прекратить. Е.Т.
«Киберслав»
Воин-полукровка Киберслав продолжает сражаться с нечистью в компании княжны Милославы и цифрового черта Арта. Славянское технофэнтези, выходящее с такой неспешностью, какую себе даже японские студии не позволяют. Но в том-то и дело, что «Киберслав» не вполне аниме — это скорее закос под аниме с запредельно крутым (но туповатым) героем, бесом, как в мультсериале «Разочарование», и музыкой, как в «Ведьмаке». В ключевой идее — смешать технологии и магию — есть что-то освежающее (хотя и она не то чтобы нова), а во всем остальном от «Киберслава» веет какой-то фанфиковостью, что ли. Вроде мультсериал сделан на приличном уровне, но без искры, способной разжечь пламя в сердцах. Герои совершенно неинтересные (кроме морально амбивалентного, как подобает трикстеру, Арта, который чисто внешне похож на Бэтмена будущего), а идея поженить процедурал с горизонтальной сюжетной аркой навевает звериную тоску. Честно говоря, даже мульты по «Ведьмаку» были гораздо интереснее, что уж говорить про его четвертый, чертовски недооцененный и злой сезон.
«Резервация»
Жители города Тополево в ловушке. Однажды ночью над населенным пунктом возникла магнитная аномалия: войти в него можно, выйти нельзя — ждет мгновенная смерть. Теперь Тополево — резервация, живущая по своим законам, установленным начальником местной службы безопасности (Алексей Розин). Ему бросает вызов бывший следователь Сергей (Денис Шведов), у которого в городе остались жена и дочь.
С первых минут «Резервация» вызовет зуд головного мозга у всех, кто привык искать референсы. То ли «Эпидемия», то ли «Под куполом», то ли «Выжившие» — имя проектам, в которых происходит нечто экстраординарное, а людям приходится адаптироваться и жить дальше, Легион. Вот и «Резервация» — экранизация романа Станислава Гимадеева «Принцип четности» — существует в заданных форматом мультижанровых рамках: это и триллер об экспериментах ученых, и детектив о поиске пропавших детей. Здесь есть и надежда, и сопротивление, и ожидающая за углом смерть. Градус напряжения выше среднего и едва ли к финалу упадет. Напрягает только обилие подсюжетов, в которых нелегко разобраться. Но если закрыть на это глаза, «Резервация» — наш «Андор», если бы Тополево был Галактической империей. Впечатляющий портрет добровольно-принудительной изоляции. Т.А.