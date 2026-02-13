«Грозовой перевал»: антиадаптация Бронте, увы, недожатая до состояния абсолютной пошлости

По Феннелл, лишней в кино является не только литературная примесь, но и театральная. Иначе не объяснить тот факт, что с точки зрения традиции психологически достоверного театра среди главных исполнителей здесь убедителен разве что заслуженный артист британского телевидения Мартин Клунс, с явным удовольствием играющий опускающегося отца Кэти. Главные же герои неубедительны в абсолюте: Робби и Элорди взяты на роли, кажется, по славной традиции золотого века Голливуда, исключительно благодаря внешним данным. Робби беспорядочно чередует фирменный типаж бимбо и мученические рыдания на камеру. Одна ее попытка преподнести ключевой токсичный диалог, качаясь на качелях и разворачиваясь к экономке Нелли, работает только как бесстыдный кэмп. Элорди — живое воплощение female gaze, чей перформанс по большей части сводится к демонстрации монументального торса, игривому сверканию золотым зубом и предельно пафосной верховой езде.