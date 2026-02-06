«Оскар-2026» в идеальном мире: кого надо было номинировать на самом деле

Список оскаровских номинантов этого года восстановил справедливость по отношению сразу к нескольким категориям кинематографистов. Во-первых, заслуженных почестей дождались независимые режиссеры, вышедшие из движения мамблкор: Джош Сафди (чей «Марти Великолепный» заработал девять номинаций), Бенни Сафди (его «Крушитель» номинирован за грим) и Мэри Бронштейн (у «Я бы тебя пнула, если бы могла», опять же, одна номинация).
Во-вторых, Киноакадемия еще никогда так широко не признавала хорроры: в категорию «Лучший фильм» впервые попало сразу две картины в этом жанре — «Грешники» и «Франкенштейн» (две с половиной, если учитывать психологический триллер «Бугония»). При этом во всех четырех актерских категориях присутствует по номинанту из этих фильмов, а также Эми Мадиган из «Орудий», которой удалось то, что не удавалось королевам крика Тони Коллетт с великой ролью в «Реинкарнации», Лупите Ньонго с «Мы», Миа Гот с «Максин XXX».
Третья категория кино в топе — фильмы не на английском языке: впервые во всех четырех актерских категориях есть и такие номинанты. Речь об актерах из «Секретного агента» (Вагнер Мора) и «Сентиментальной ценности» (Ренате Рейнсве, Стеллан Скарсгорд, Эль Фаннинг, Инга Ибсдоттер-Лиллеос); обе эти картины также номинированы в категории «Лучший фильм» (повторение прошлогоднего рекорда).
Все вышеперечисленное означает лишь то, что Американская киноакадемия признала давно очевидные среди киноманов истины. Многие по-настоящему передовые достижения снова ускользнули из их поля зрения — ниже попытаемся представить, как могли бы выглядеть идеальные списки номинантов, лишь частично совпадающие с имеющимися в нашем мире.
«Лучший фильм» и «Лучший режиссер»
Альтернативные номинанты
- «Без близнеца», реж. Джеймс Суини
- «28 лет спустя», реж. Дэнни Бойл
- «Микки-17», реж. Пон Чжун Хо
- «Орудия», реж. Зак Креггер
- «Под огнем», реж. Алекс Гарленд и Рей Мендоса
Если слоты в категории приходится добивать бездушными блокбастерами вроде «F1» и сразу двумя нетфликсовскими фильмами, толком не выходившими в кинотеатральный прокат, то самое время подумать о сокращении количества номинантов назад с десяти до пяти. Да, киноакадемики впервые выделили сразу несколько ужастиков, однако самую выдающуюся работу в этом жанре — микс из философского зомби-боевика, постапокалиптической истории взросления и постмодернистского видеоэссе «28 лет спустя» — они проигнорировали. А ведь эта картина поражает воображение гораздо сильнее, чем гибрид блюзового мюзикла, костюмированной драмы и вампирского боевика-тарантиноида «Грешники» (рекордсмен по числу номинаций этого года). Аналогичная несправедливать коснулась «Орудий» — крайне удачного примера живого, оригинального и захватывающего хоррор-киноромана, во всех отношениях затыкающего за пояс плоского, иллюстративного и усыпляющего «Франкенштейна» Дель Торо.
«Битва за битвой» — давно заслуженный триумф Пола Томаса Андерсона, без сомнений современного американского классика, но все-таки этот размашистый боевик скорее подходит для бонусных слотов, предназначенных для развлекательного кино, нежели тянет на звание главного политического высказывания сезона. Вместо него стоило бы отметить «Микки 17» триумфатора «Оскара-2019» Пона Чжун Хо — гораздо более бескомпромиссное и непричесанное кино, изобличающее ужасы милитаризма, капитализма и культа личности. Когда Пон делал такие же угловатые фильмы на корейском, это считалось фичей, а не багом, но стоило ему заговорить о противоречиях американского общества на языке этого общества, как киноакадемики приняли кино в штыки. Еще одно острополитическое кино, которое, вероятно, оказалось слишком неудобным для американцев — «Под огнем», гигантская фреска об отупляющей бессмысленности войны. После года, когда американский президент переименовал Министерство обороны в Министерство войны, трудно было бы представить более подходящего номинанта.
Наконец, как бы ни радовали мамблкорщики, получившие давно заслуженные овации, время их сырых разговорных мелодрам уже по большей части прошло. Виднейший инди-дебютант 2020-х — Джеймс Суини — наоборот, делает фильмы, построенные на очень выверенных литературных диалогах в духе эксцентрических комедий классического Голливуда. Его трагикомедия «Без близнеца» — настоящий шедевр жанра, рисующий убедительные портреты современных мужчин и женщин всевозможных идентичностей, от которого невозможно оторваться.
«Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана»
Альтернативные номинантки
- Наоми Аки («Микки 17»)
- Роуз Берн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Кирстен Данст («Грабитель с крыши»)
- Эмма Стоун («Эддингтон»)
- Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)
Выворачивающая наизнанку душу, но при этом не перестающая смешить Роуз Берн, а также Тейяна Тейлор, олицетворяющая собой психосексуальный катализатор «Битвы за битвой», — на все сто процентов заслуженные номинантки, с признанием которых спорить не хочется. При этом киноакадемики явно ошиблись, номинировав Эмму Стоун не за тот конспирологический триллер: ведь можно быть уверенным, что именно ее героиня из «Эддингтона», а не «Бугонии», продолжит преследовать в кошмарах зрителей. В последней картине она до жути натурально сыграла несчастную и депрессивную женщину, тоже в некотором смысле управляющую тайными пружинами американской общественно-политической жизни.
Не все оскаровские героини обязаны быть несчастными. Номинацию заслужила и Наоми Аки, сыгравшая в «Микки 17» романтическую партнершу, поддерживающую заглавного героя и оживляющую своим присутствием всю сложносочиненную научно-фантастическую конструкцию картины. Хочется выделить и Кирстен Данст, которая подарила своей героине из криминального ромкома «Грабитель с крыши» неожиданную эмоциональную глубину, которая в легком развлекательном кино, пожалуй, стоит больше, чем все три драматические роли актрис из «Сентиментальной ценности», сыгравших ровно столько, столько обязывает название и жанр картины.
«Лучший актер» и «Лучший актер второго плана»
Альтернативные номинанты
- Джонатан Мейджорс («Жажда славы»)
- Дилан О’Брайен («Без близнеца»)
- Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Рэйф Файнс («28 лет спустя»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
Потрясающие перформансы Итана Хоука и Шона Пенна, которые воплотили на экране великие трагедии своих героев сквозь гротеск и черный юмор, и правда невозможно игнорировать — на «Оскарах» в реальной жизни будем болеть за обоих. Насчет остальных номинантов хочется поспорить.
2025-й был годом близнецов в кино, и если Роберт Де Ниро и Роберт Паттинсон остались без номинаций, то Майкла Б. Джордана, сыгравшего Стека и Смоука в «Грешниках», Киноакадемия отметила. Проблема в том, что его близнецов мало какие зрители смогли бы различить между собой без подсказок, в то время как Дилан О’Брайен («Без близнеца») в свой двойной роли сыграл вообще весь спектр мужской уязвимости, пылкости и токсичности.
Доктор Кельсон Рэйфа Файнса («28 лет спустя») — и вовсе один из самых ярких и оригинальных киногероев в недавней памяти, который уже вошел в историю поп-культуры. У киноакадемиков будет шанс исправить недоразумение в следующем году, если они вспомнят «Храм костей», вышедший в прокат в январе. В отличие от него, Джонатан Мейджорс в любом случае не проходил по регламенту «Оскара» с ролью в «Жажде славы», не говоря уже про разрушенную из-за скандала с домашним насилием репутацию. При других обстоятельствах он мог бы спокойно претендовать не только на номинацию, но и на победу, сыграв смешного, злого и трагичного бодибилдера с ментальными расстройствами.
«Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший адаптированный сценарий»
Альтернативные номинанты
- Алекс Гарленд («28 лет спустя»)
- Зак Креггер («Орудия»)
- Дэвид Мэмет («Генри Джонсон»)
- Джош Сафди и Ронни Бронштейн («Марти Великолепный») и Бенни Сафди («Крушитель»)
- Джеймс Суини («Без близнеца»)
«Орудия» и «28 лет спустя» — не просто захватывающие и жестокие развлекательные картины, всю дорогу выдерживающие саспенс, но при этом еще и абсолютно последовательные и ясные литературные истории, не опускающиеся ни до приемов кинокомиксов, подобно «Грешникам», ни до чересчур бульварных твистов, как «Бугония» (последние упомянутые картины получили сценарные оскаровские номинации). Также хочется передать киноакадемикам, что лучший сценарий не всегда тот, который проповедует лучшие ценности (как фильмы-номинанты «Битва за битвой» и «Простая случайность»), а часто — тот, который при всей аморальности и циничности точно передает окружающую нас действительность. «Генри Джонсон», хлестко иллюстрирующий правоконсервативный принцип «самоубийственной эмпатии» и написанный живым классиком (и по совместительству трампистом) Мэметом, — именно из их числа.
Два «оригинальных» сценария по версии киноакадемии вдохновлены биографиями реальных людей (речь о «Голубой луне» и «Марти Великолепном»), да и у постмодернистского жанрового ремикса «Грешники», номинированного в этой категории, референсы лежат на поверхности. При этом киноакадемия снова прошла мимо трогательного и уморительного кино «Без близнеца», описывающего социальную жизнь современных горожан с такой едкостью и точностью, с какой их еще никто в истории кино не описывал. Спортивно-криминальный эпос про Марти Великолепного и правда можно назвать сильной работой, за исключением, пожалуй, излишне сентиментальной концовки и анахронизмов в речи. Однако поистине великой эта история начинает смотреться, если принять две работы братьев Сафди, созданных по отдельности, за единый диптих. Ведь и тематически, и ритмически эти фильмы, посвященные достигаторству (в случае с «Марти») и смирению («Крушитель»), идеально дополняют друг друга.
«Лучшая операторская работа»
Альтернативные номинанты
- Энтони Дод Мэнтл («28 лет спустя»)
- Мариус Пандуру («Дракула»)
- Андрий Парекх («Грабитель с крыши»)
- Стивен Содерберг («Присутствие»)
- Создатели современных моделей видеорегистраторов («Идеальная соседка»)
Три фильма среди операторских номинантов на «Оскаре-2026» — мегаломанские оммажи пленочному величию XX века: речь о 70-миллиметровых «Битве за битвой» и «Грешниках», а также 35-миллиметровом «Марти Великолепном». Остальные два — образцы современной глянцевой «цифры» с Netflix: это «Франкенштейн», снятый под Кубрика, и «Сны поездов» — под Малика. Нет большего недоразумения на нынешних «Оскарах», чем отсутствие среди номинантов за операторскую работу Энтони Дода Мэнтла, снявшего ни на что не похожую, поражающую органы зрения напрямую постапокалиптическую кинопоэму «28 лет спустя» на айфон. Одна сцена ночного побега по морской мели равносильна визуальным достижениями Пауэлла и Прессбургера и однозначно будет вдохновлять еще не одно поколение кинематографистов.
Еще один пример абсолютно невиданной операторской работы на айфон, привлекающей внимание шумами, сбитым контрастом и ручной легкостью, — эклектичный «Дракула» Раду Жуде, действие которого разворачивается в нескольких эпохах и который экранизирует сразу несколько литературных произведений. В прошедшем году в очередной раз удивить смог и Стивен Содерберг, снявший в японском поэтическом стиле на ручную цифровую камеру хоррор «Присутствие».
Кажется, мы находимся в такой точке странной прогресса цифровой видеосъемки, когда едва ли не самые западающие в память визуальные образы за год оказались показаны в фильме, где в титрах вообще не указан кинооператор. Речь об «Идеальной соседке», номинированной на «Оскар» документалке, которая почти целиком смонтирована из найденных материалов с полицейских видеорегистраторов. Последние, кажется, только сейчас достигли такого технического совершенства, что смогли запечатлеть и ужас, и трагедию, и саспенс непридуманного преступления в реальном времени.
Если уж и награждать какое-то пленочное «папино кино» за операторскую работу, то «Грабителя с крыши», который так идеально стилизован под воображаемую святочную киноклассику рубежа XX и XXI века, что от одних теплых цветов и нежного пленочного зерна во вступительных сценах в провинциальном «Макдональдсе» начинает щемить в сердце.
«Лучший кастинг»
Альтернативные номинанты
- «Марти Великолепный»
- «Орудия»
- «Под огнем»
- «Седло»
- «Я бы тебя пнула, если бы могла»
В этом году Американская киноакадемия впервые будет раздавать награды в новой категории «Лучший кастинг», и нет фильма-номинанта, более доходчиво иллюстрирующего, за что полагается эта награда, чем «Марти Великолепный». Актерский ансамбль этой картины состоит из идеально подобранных звезд (достигатор Тимоти Шаламе в роли достигатора, одной ногой ушедшая на пенсию Гвинет Пэлтроу в роли почти ушедшей на пенсию кинозвезды), а также россыпи непрофессиональных артистов, с первой попытки, как один, показывающих гениальные второплановые перформансы (от бизнесмена Кевина О’Лири и фокусника Пенна Джиллетта до режиссера Абеля Феррары и реального настольного теннисиста Кото Кавагути).
Причины некоторых других номинаций, впрочем, сложнее понять. Скажем, вместо построенных на центральных партиях больших звезд «Хамнета» и «Битвы за битвой» логичнее было бы номинировать густонаселенное ансамблевое кино «Орудия» или целиком построенное на нетривиальной химии между артистами (Гарри Меллингом и Александром Скарсгордом) «Седло».
Случаются и такие фильмы, в которых именно кастинг становится чуть ли не основным художественным средством. Фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» только благодаря подбору артистов обернулся из невыносимо душной драмы в чернейшую комедию. Речь не только о солирующей Роуз Берн, но и о Конане О’Брайене, A$AP Rocky, Кристиане Слейтере и Даниель Макдональд, которые в кадре предельно забавно разговаривают без явно прописанных текстовых приколов. В свою очередь, вся суть кинофрески «Под огнем» заключалась не в актерской игре по Станиславскому или с выражением прочитанных диалогах, а в чистой боли, крови, кирпичной крошке, застывшей на нежных лицах самых красивых молодых актеров по обе стороны Атлантического океана.