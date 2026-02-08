5 новых хорроров про молодежь, которой крупно не повезло

Как семейная драма картина сделана ни шатко ни валко. Несмотря на то что Эрин в обиде на старшую сестру за то, что та уехала из дома, этот конфликт существует только для галочки, как и отсутствие слуха у их отца, которое ни на секунду не превращается в аллегорическую глухоту по отношению к родным и нужно исключительно для того, чтобы разыграть головокружительный шоу-стоппер с упором на то, что Адам не в курсе, что у него за спиной находится разъяренный шимпанзе. А вот как жанровый аттракцион «Примат» производит сильное впечатление: хоррор-шоу-стопперы оформлены блестяще, с подобающим возрастному рейтингу R размахом (в отличие от экранизации «Куджо», автору которой в свое время пришлось переписать жестокий кинговский финал). Однако не покидает ощущение, что было бы еще круче, если Робертс не стал сваливать безумие обезьяны на бешенство (к тому же в реальной жизни обезьяна просто бы умерла), а, подобно Пилу, списал вспышку агрессии на умопомешательство, которое с домашними шимпанзе случается нередко.