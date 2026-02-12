Секс, ложь и неверность: 14 роковых фильмов и один сериал об изменах

На написание этого психоделического исследования мужской идентичности Дэвида Линча сподвигло два события. Будучи в своем доме, который, к слову, и послужил местом действия, режиссер получил загадочный звонок-сообщение о смерти неизвестного ему человека. Параллельно по телевизору транслировали суд над О.Джеем Симпсоном, оправданным за убийство жены и ее любовника. Линча удивляло, как после столь зверского преступления Симпсон продолжал по привычке улыбаться и жить. Эта загадка по большей части и легла в основу «Шоссе в никуда», хотя так точно и не скажешь: распутывать линчевский фильм — занятие бесполезное, ему нужно поддаться всем телом. И все же некоторые свидетели этой дурманящей истории добрались до ее сути. Пока кинокритики бились в догадках, а зрители соревновались в наиболее заковыристых интерпретациях, Патриция Аркетт выдвинула свою теорию. По ее словам , это кино о человеке, который «одержим женщиной, но не способен любить ее достаточно сильно, не может обладать ей так, как ему хочется, и не может убить ее достаточное количество раз». Если держать эту мысль в голове, то при пересмотре фильм становится еще более жутким.