«От Светлячка» до «Назад в будущее»: как сериалы и фильмы продолжают жить в комиксах

«Бойцовский клуб» (1999) → «Бойцовский клуб-2» (2015)
Технически комиксы — продолжение оригинальной книги, а не фильма, но скоро вы поймете, почему это несущественные детали. Начинается «Бойцовский клуб-2» более-менее цивильно. Рассказчик, принявший имя Себастьян, довольствуется стандартной мещанской долей: офисная работа, брак с Марлой (героиня Хелены Бонем-Картер из фильма), совместный ребенок и дом с лужайкой. Однако однажды осатаневшая от скучного быта Марла подменяет супругу таблетки — и наружу вновь вырывается Тайлер Дерден, анархистское альтер эго Себастьяна.
Затем Паланик сменяет относительную приземленность оригинала на сюр высшего сорта. Тайлер из локального анархиста превращается в суперзлодея с наполеоновскими планами, Марла отправляется на Ближний Восток сражаться с террористами ИГИЛ*, а в действие вводится боевой отряд детей, страдающих от преждевременного старения. Кроме того, Тайлер оказывается не просто второй личностью Себастьяна, но разумным вирусом, преследующим семью мужчины на протяжении поколений и уже проникшим в маленького сына. Впрочем, самый безумный аккорд Паланик припас напоследок. Ключевой герой последнего выпуска «Бойцовского клуба-2» — сам писатель: к его дому приходят дорогие читатели, требующие поменять отстойную концовку комикса. В итоге Паланик и вовсе получает пулю в голову от Тайлера. Но и это еще не все! В «Бойцовском клубе-3» появляются антикварные рамы, ведущие в альтернативный мир, войска Тайлера берут в плен Бога, который вроде как оказывается ему самым настоящим отцом, а Марла рожает от Дердена дочку-мессию. Девочку отдают приемным родителям, от которых она получает имя Мэдисон Спенсер — и тут знакомый с творчеством Паланика читатель понимает, что писатель превратил «Бойцовский клуб» в приквел своего романа «Проклятые».
Поначалу кажется, что старина Чак просто издевается над тобой — и в целом так и есть. Сиквелы «Бойцовского клуба» — праздник анархизма, который гарантированно доведет фанатов оригинальной книги и ее экранизации до трясучки. Но все же они не лишены художественной ценности. Комиксы здорово нарисованы художником Кэмероном Стюартом, а Паланик пулеметно стреляет тебе в голову всеми своими идеями — скучать просто некогда. Да и вообще в постмодернистской рефлексии писателя что-то есть: как и, скажем, «Матрица: Воскрешение», это не в последнюю очередь произведение о наследии «Бойцовского клуба». Жаль, что все эти придумки с трудом связываются в цельное повествование, оставаясь впечатляющим коллажем писателя с богатой фантазией. В.Г.
* «Исламское государство» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.
«Большой переполох в маленьком Китае» (1986) → «Большой переполох в маленьком Китае» (2014–2016)
Однажды в 1980-х Джон Карпентер снял жанровый фильм с Куртом Расселлом в главной роли, который с треском провалился в прокате, но со временем превратился в культовую классику. Нет, речь сейчас не о «Нечто», а про навеянную гонконгскими боевиками братьев Шо экшн-комедию «Большой переполох в маленьком Китае». По сюжету обычный дальнобойщик Джек Бертон (Расселл) соглашается помочь своему корешу Вангу (Деннис Дан) встретить невесту в аэропорту, а в результате оказывается втянут в войну с колдуном Ло Пэном (Джеймс Хонг) и его тремя приспешниками, духами стихий, облик которых позже срисуют для дизайна Рейдена из Mortal Kombat.
Заканчивался фильм на клиффхэнгере: после победы над врагами Джек уезжал в дождливую ночь на верном тягаче, не подозревая, что везет с собой пассажира — йетиподобного монстра из подземелья Ло Пэна. Комикс стартует ровно с этого момента, однако намечающуюся драку заканчивает неожиданным образом — чудовище ведет себя с Джеком как верный пес. Тогда дальнобой заявляется на свадьбу Ванга, чтобы найти хорошего колдуна Эгг Шена и узнать от него, что волосатое чудо-юдо перешло Джеку по наследству после победы над Ло Пэном. К несчастью, праздник прерывает появление ученика Ло Пэна, злобного волшебника Ця Вуна. Он берет Ванга в плен и обещает отпустить его, лишь если Джек отправится в ад и принесет злодею души трех демонов бури.
Несмотря на то что обложка комикса первым делом встречает тебя фамилией Карпентера, знаменитый режиссер ограничился консультированием. В большей степени это работа сценариста комиксов Эрика Пауэлла, что объясняет смену интонации. И без того балагурное настроение фильма стало в комиксе совсем мультяшным: во многом из-за гуттаперчевого рисунка Брайана Чурилла, но еще и потому, что Пауэлл впрыснул в «Переполох» еще больше юмора. С другой стороны, почему нет? Пускай по вайбу комикс ближе не к оригинальному фильму, а к несуществующему анимационному сериалу по мотивам, получился он по-хорошему дурацким и чертовски смешным. В.Г.
«Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992) → «Бэтмен ’89» (2021–2025)
Все тайтлы из этого списка прошли путь от киноэкрана до новой для себя страны комиксов — и только «Бэтмен ’89» вернулся в родные пенаты. За его легитимность и аутентичность отвечал драматург Сэм Хэмм, когда-то написавший сценарий к «Бэтмену» Тима Бертона. Хэмм приглядывался и к сиквелу, планируя посвятить его историю превращению окружного прокурора Харви Дента в суперзлодея Двуликого. Однако студия Warner Bros. хотела видеть антагонистом Пингвина, а затем руль управления перехватил Тим Бертон, оставив Хэмма не у дел.
И все же идея сценариста пошла в ход, когда Хэмму предложили написать комикс-продолжение. Как он и хотел, сюжет «Бэтмена ’89» строится вокруг становления Двуликого, наделенного в комиксе внешностью актера Билли Ди Уилльямса — именно он и сыграл Дента у Бертона. Другие старые знакомые (на огонек заскакивает даже Женщина-кошка) тоже срисованы с актеров из фильмов. При этом самое заметное прибавление в галерее персонажей — темнокожий Робин-ниндзя — собран из старых наработок Хэмма и Бертона. Жаль только, что сайдкику Темного рыцаря не подарили облик юного Марлона Уэйанса: будущая звезда «Очень страшного кино» едва не сыграл Робина в «Бэтмен возвращается» (зато его брат Деймон сыграл супергероя в кинопародии «Бланкман», известной также как «Тень Бэтмена»).
Чего же комиксу не хватает критически, так это бертоновского вайба. Словно в отместку за слишком авторский «Бэтмен возвращается», Хэмм и художник Джо Кинонес приглушили готическую эстетику режиссера на минимум. Вместо нее — социальный комментарий об афроамериканском комьюнити, и хотя замена эта по-своему интересная, но все же не совсем равноценная. Формальное оправдание у Хэмма и Кинонеса есть: бо́льшая часть действия происходит в черном Бернсайде, отдельном районе Готэма, который мы еще не видели. Однако во время чтения комикса не покидает ощущение, что вместе с водой выплеснули и младенца. Все-таки авторская индивидуальность Бертона была краеугольным элементом его дилогии — возможно, даже более важным, чем сам Темный рыцарь. В.Г.
«Джанго освобожденный» (2012) → «Джанго/Зорро» (2015)
Комикс «Джанго/Зорро» — первый официальный сиквел Квентина Тарантино, второй — фильм «Приключения Клиффа Бута», поставленный Дэвидом Финчером, — выйдет на Netflix в этом году. Идея кроссовера по «Джанго освобожденному» и «Зорро» пришла в голову не самому режиссеру, а издателю Нику Барруччи (перезапустившему «Зорро» в комиксах в 2008 году) и продюсеру «Джанго освобожденного» Реджинальду Хадлину, которые, так совпало, давно приятельствовали. Автор комикса «Зорро» Мэтт Вагнер и Тарантино познакомились непосредственно накануне совместного написания сценария, а за рисунок отвечал испанский художник Эстеве Поллс, ранее иллюстрировавший официальные комиксы по «Неудержимым» и «Хорошему, плохому, злому».
Надо сказать, что для продюсерского проекта эта работа читается и выглядит более чем органично. Чтобы избежать противоречий с точки зрения временного периода, авторы сильно состарили дона Диего де ла Вегу, так что динамика между почтенным и слегка манерным борцом за справедливость и нанятым им в качестве телохранителя темнокожим охотником за головами кажется естественным продолжением содержания фильма 2012 года. Пожалуй, даже слишком естественным.
Комикс почти в точности повторяет структуру фильма и при этом не пытается изменить масштабы происходящего, даром что на бумаге можно нарисовать все то, что невозможно сделать на съемочной площадке. Да, на сей раз старший напарник Джанго обращается с холодным оружием, а не с огнестрелом, а их враг угнетает коренных американцев на железнодорожной стройке, а не рабов на плантации. Но в целом комикс вызывает ощущение дежавю, а при взгляде на отдельные элементы выясняется, что многие из них уступают первоисточнику. Главные герои все еще харизматичны, в то время как их противник — самопровозглашенный эрцгерцог Аризоны — не обладает и малой доли харизмы месье Кэнди в исполнении Леонардо Ди Каприо. Даже несмотря на то что становлению этого злодея посвящена отдельная авантюрная глава-флешбэк.
Печатный экшн в целом сносный, но и ему не достает тарантиновской отточенности мизансцены и монтажа: уже первый выстрел Джанго в дебютной главе так невнятно раскадрован, что банально плохо считывается — о полноценном саспенсе говорить не приходится. Впрочем, фанатам Тарантино, скучающим по его фирменным круто сваренным диалогам, цепляющим фразочкам и полифонии акцентов, прочитать комикс однозначно стоит — букв тут с лихвой.
В предисловии сам режиссер подмечает тот факт, что до этого кроссовера у Зорро уже был кроссовер с Одиноким рейнджером — мол, значит, и Джанго когда-нибудь может встретить Тонто. Тарантино пишет: «Если будет читательский запрос, то я и издательство Dynamite на него ответим». Нет, спасибо. Как насчет старого доброго фильма вместо еще одного комикса? Только, пожалуйста, без Джонни Деппа. Н.Л.
«Зена — королева воинов» (1995–2001) и «Эш против Зловещих мертвецов» (2015–2018) → «Эш и Зена против Зловещих мертвецов» (2016–2017)
Если вам кажется неожиданным кроссовер «Зловещих мертвецов» и «Зены — королевы воинов», то знайте, в нем вообще нет ничего удивительного. Без «Армии тьмы» Сэма Рейми и его студии Renaissance Pictures (продолжаем благодарить ее за счастливое детство) не было бы ни «Удивительных странствий Геракла», ни, собственно, «Зены». При этом звезда «Мертвецов» и исполнитель роли Эша Уилльямса Брюс Кэмпбелл появился и в «Геракле», и в «Зене» (правда, в образе усатого вора Автолика), а сыгравшая Зену актриса Люси Лоулесс — в сериале «Эш против Зловещих мертвецов» (там ее героиню звали Руби Ноуби). Так что этим двоим на роду было встретиться — пускай, не на экране, так в комиксах.
При этом если у «Эша» был открытый финал (ходили слухи об анимационном продолжении, но оно, кажется, не сдвинулось с места), то «Зена» завершилась в 2001 году на жирной и крайне элегической точке. В двухсерийной концовке «Когда друг нуждается в помощи» (существующей и в расширенной режиссерской версии) Зена и Габриэль (Рене О’Коннор) отправились в Японию, где постановщик этих эпизодов и по совместительству супруг Люси Лоулесс Роб Таперт решил разыграть реплику «Китайской истории призрака» с самураями и операторскими фокусами в духе Сэма Рейми. Зене отрубили голову, а оплакивающая ее Габриэль отправилась в дальнейшие странствия уже одна.
Комикс «Эш и Зена против Зловещих мертвецов: На веки вечные… и еще денек» (это, кстати, уже третья встреча Эша и Зены после 2008 года, где Эш в том числе столкнулся с Автоликом), напротив, начинается с того, что королева воинов держит на руках умирающую Габриэль и с помощью страницы из «Некрономикон Экс-Мортис», книги мертвых, призывает из будущего великого воина, которым оказывается Эш Уилльмс, заступивший в ночную смену в магазине S-Mart и флиртующий с сотрудницей Эмбер. Временной вихрь затягивает Эша в прошлое, но до того момента, как он познакомился с Зеной. После этого сокрушителя дедайтов будет мотать по всей жизни воительницы (и ее будущих с Габриэль реинкарнаций: например, Эш попадет в 1945 год, где спасет археологов Мелинду Паппас и Дженис Ковингтон от нацистов), пока он не поймет, ради чего все это затевалось и не поможет ей победить предводителя армии мертвецов.
Справедливости ради надо сказать, что в комиксе нет ничего такого, что мы бы не видели в «Зене» и «Эше», которые кажется пережевали все возможные сюжеты и жанры на свете (включая даже мюзикл), а сценарист Скот Лобделл — всего лишь прилежный копиист Сэма Рейми и Роба Таперта. Но если вы, как и мы, скучаете по этим персонажам, то это издание точно не худший способ провести с любимыми героями еще один денек. Е.Т.
«Назад в будущее» (1985, 1989, 1990) → «Назад в будущее» (2015–2018)
Режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл всегда были (по счастью) против полнометражного продолжения «Назад в будущее», но (по счастью) эта их милая принципиальность не распространялась на другие медиумы. Так, например, спустя год после завершения трилогии на телеканале CBS вышел 26-серийный мультсериал «Назад в будущее» (1991–1992), рассчитанный в первую очередь на детей, поэтому его главными героями стали сыновья дока Эммета Брауна и Клары Клейтон — Жюль и Верн. Сейчас это анимационное шоу не выдерживает пересмотра, потому что его сусальная интонация не слишком идет на пользу истории, ведь неотъемлемой частью «Назад в будущее», помимо лиризма, всегда была здоровая доля цинизма (не такая лошадиная, как в его наследнике по прямой «Рике и Морти»», но тем не менее).
Поэтому гораздо более аутентичным продолжением кинотрилогии получилась серия комиксов, начавшая выходить в 2015 году и приуроченная, с одной стороны, к 30-летию франшизы, а с другой — к прилету Марти МакФлая в будущее, который во второй части состоялся 21 октября 2015 года. Продержавшаяся три года серия была благосклонно встречена фанатами, насчитывает 5 томов и, поверьте, мало в чем уступает оригинальным фильмам. Связано это в первую очередь с тем, что соавтором сюжетов выступил сам Боб Гейл, а ведущий сценарист Джон Барбер отлично понимает лор, мифологию и то, за что все полюбили «Назад в будущее».
Авторы сразу идут с козырей. Если вторая (возможно, лучшая) часть кинотрилогии с ее альтернативным 1985 годом вам казалась достаточно безумной, то комикс-серия — настоящий темпоральный сдвиг по фазе. Действие в комиксах происходит до, во время и после фильмов, поэтому вы узнаете, как док Браун познакомился с Марти МакФлаем и как Марти начал встречаться со своей девушкой Дженнифер Паркер. Как док участвовал в Манхэттенском проекте, почему сгорел дом Браунов и, наконец, как ученый построил на Диком Западе поезд времени — причем последнее мы узнаем со слов его жены Клары, ведь в комиксах женским персонажам (в том числе Дженнифер, которая становится спутницей Марти в его приключениях) было уделено гораздо больше внимания, чем в фильмах, что всегда считалось их ахиллесовой пятой.
Дальше авторы вообще уходят вразнос: скажем, одна из самых увлекательных сюжетных арок посвящена парадоксу «Другой Марти МакФлай», который впервые был озвучен Брюсом Гордоном в статье, вышедшей в сайфае-журнале Starlog в июле 1986 года (во вступлении к комиксу Боб Гейл честно признается, что они с Земекисом внимательно читали этот материал; тут на 25-й странице есть его перевод). Если коротко: после того как Марти изменил прошлое, он создал парадокс, в результате которого присвоил себе жизнь другого МакФлая.
Помимо этого, в комиксах рассказываются истории второстепенных персонажей, которым в фильмах было уделено совсем немного времени. Среди них — недругу Марти Нидлзу, который пытается сколотить музыкальную группу с острым названием типа «Перцы» (что особенно смешно, ведь в фильмах его сыграл басист Red Hot Chili Peppers Фли), и особенно дяде Марти Джоуи, который всю жизнь провел за решеткой. Последнему вообще посвящено два финальных тома, а его сюжетная арка закрывает комикс-серию и символично напоминает о том, что порой, чтобы что-то исправить, необязательно возвращаться в прошлое. Ну и главное: между Коперником и Эйнштейном у дока Брауна был пес Галилей! Е.Т.
«Светлячок» (2002–2003) → «Светлячок» (2005–2024)
История «Светлячка» — классический пример «тайной жемчужины» для всех любителей фантастики. В 2002 году руководство телеканал Fox закрыло уютный и остроумный космовестерн великого выдумщика Джосса Уидона, показав всего 11 из уже 14 снятых серий, хотя в низких рейтингах виноваты были сами вещатели: эпизоды показывали вперемешку и в неудобное время. Но отличные продажи сериала на DVD и мощное фан-сообщество, в считанные месяцы выросшее вокруг «Светлячка», заставили продюсеров пойти на попятную: Уидону удалось раздобыть деньги на полнометражный финал шоу — «Миссию „Серенити““, — который наскоро закрывал главные сюжетные арки.
Но у неутомимого шоураннера оставалось еще много нереализованных идей, а у фанатов «Светлячка» вопросов к прошлому и будущему полюбившихся героев. В итоге сериал решили продолжать в виде комиксов, которые с 2005 по 2017 год выходили в издательстве Dark Horse Comics. Первые два выпуска написал сам Джосс Уидон в соавторстве со сценаристом сериала Бреттом Мэтьюзом. Трехтомный комикс «О тех, кто остался» перебрасывал сюжетный мост от последних эпизодов сериала до полнометражного финала, разбирался со старыми злодеями и вводил новых. Второй комикс «Лучшие дни» вышел в 2008 году и рассказывал о приключениях еще до финальных эпизодов сериала — например, как однажды команде «Светлячка» повезло найти настоящий клад, пожить в достатке и помечтать о лучшей жизни (спойлер: очень недолго).
Затем эстафету перехватил брат Джосса — Зак Уидон, с которым они вместе написали «Исповедь пастора» (2010). Комикс рассказывает историю одного из самых загадочных пассажиров «Светлячка» — Дэрриала Бука, который перед смертью в «Миссии „Серенити“» вспоминает поворотные моменты своей жизни, проваливаясь все глубже в прошлое. Уже без брата Зак в 2014 году выпустил шесть томов «Листьев на ветру» — долгожданного продолжения «Серенити»: после огласки трагедии на Миранде повстанцы ищут капитана Рейнольдса, чтобы тот стал их лидером, Зои рожает дочь, но из больницы попадает прямиком в тюрьму, а Ривер находит еще одну лабораторию, где проводят эксперименты над телепатками.
Помимо этого, Зак выпустил еще две короткие истории: «Передышка» и «Час от часу не легче», а всего таких вышло пять. Одну под названием «Другая половина» написал автор комиксов Джим Крюгер, другую — «Спуск на воду» — придумал актер Паттон Освальт, работавший с Джоссом Уидоном над сериалом «Кукольный дом», а последнюю «Воительница и ветер» — писатель-фантаст Крисс Роберсон. Ему же выпала честь закрыть серию — в 2016 году вышел последний шеститомник «Ничто во вселенной»: за Ривер охотится спецотряд телепаток, а фанатичная революционерка готовит теракт, из-за чего всей периферии грозит военное положение. В конце Малькольм Рейнольдс решает открыто выступить против Альянса.
Пока это конечная точка во вселенной «Светлячка». С 2018 по 2024 год другое издательство Boom! Studios выпустило свою серию комиксов, но это были либо приквелы, либо новые приключения классического периода сериала. Все это, конечно, напоминает коллективное письмо из Простоквашино, но из-за неусыпного творческого контроля Джосса Уидона история вышла по возможности цельной, без очевидных провалов. А серия комиксов раздвинула границы «Светлячка» до полноценной вселенной и показала, чем мог бы стать сериал, если бы неуемной фантазии Уидона дали зеленый свет на Fox. А.О.
«Страшные сказки» (2014–2016) → «Страшные сказки» (2016–2019)
В 2014 году все, кого не устроила экранизация «Лиги выдающихся джентльменов» Алана Мура (напрасно, хороший фильм), вздохнули с облегчением: на канале Showtime стали выходить «Страшные сказки», сделанные по похожему принципу «топ-10 аниме-кроссоверов». Изначально их автор Джон Логан планировал сериал по «Франкенштейну» Мэри Шелли, но затем в проект затянуло героев остальной викторианской готики («Дракула» Стокера, «Дориан Грей» Уайльда, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона) и хоррор-вселенных Universal и Hammer. Костяк этой компании аутсайдеров составили путешественник Малкольм Мюррей (Тимоти Далтон), медиум Ванесса Айвз (Ева Грин), оборотень-ковбой Итан Чендлер (Джош Хартнетт) и ученый Виктор Франкенштейн (Гарри Тредэуэй), которые отважно боролись с древним злом — братьями Дракулой и Люцифером.
«Страшные сказки» угодили в тот небольшой процент отличных сериалов, что сумели избежать преждевременного закрытия, но и гостеприимством злоупотреблять не стали. Завершить историю на третьем сезоне захотел сам Логан. Причем зрителей, вопреки телевизионным обычаям, об этом решили не предупреждать. Сезон не рекламировался как заключительный, так что душераздирающий эпизод, где герои стоят на могиле Ванессы Айвз, и идущий следом безапелляционный титр «Конец» оказались для всех сюрпризом.
Тем не менее продолжение у «Страшных сказок» имеется и даже вполне каноническое, вопреки непричастности Логана. Комикс по «Сказкам» от сценаристов шоу Кристи Уилсон-Кернс, Криса Кинга и Эндрю Хиндерейкера начал публиковаться еще во время трансляции третьего сезона. Первые пять выпусков были приквелом «Страшных сказок» — в них подробнее рассказывалось о попытках Ванессы помочь сэру Малкольму найти его дочь Мину. Ничего нового там толком не сообщалось, большого интереса они не представляли и радовали разве что появлением стокеровских персонажей Джонатана Харкера, Куинси Морриса и Люси Вестенра. А вот дальше стал выходить полноценный сиквел, которым занимался уже один Кинг, соратник Логана по студии Desert Wolf Productions.
Три его тома «Пробуждение», «Прекрасное зло» и «Победа смерти» по сути образуют неснятый четвертый сезон «Сказок». Действие в нем разворачивается через полгода после смерти Ванессы. Герои вновь объединяются для борьбы с Люцифером, который намерен возродиться в теле мисс Айвз. В целом видно, что Кинг старался использовать новый медиум по максимуму (на экшн-сцену с крушением поезда Showtime явно денег бы не дал) и выкрутить ручку эпика до упора. Однако писатель он не то чтобы блестящий: скучноватый сюжет и бледноватые диалоги заметно проигрывают работе Логана. Который, разумеется, оказался прав: вместе с Ванессой умерла душа «Страшных сказок», поэтому без нее эта история продолжаться не могла. С другой стороны, из комиксов вышел какой-никакой подорожник для тех, кого финал сериала морально уничтожил: здесь все приходит к странноватому, но хеппи-энду. П.В.
«Темный кристалл» (1982) → «Сила Темного кристалла» (2017–2018)
С чего вообще начать рассказ про оригинальный «Темный кристалл»? Во-первых, это работа великого кукольника и создателя маппетов Джима Хенсона, поставленная в соавторстве с Фрэнком Озом. Во-вторых, «Темный кристалл» — один из самых уникальных фильмов на свете: в нем нет ни одного живого актера — всех героев «играют» куклы и аниматроники. В-третьих, это детское дарк-фэнтези с замысловатым лором, навеянным спиритуализмом и сказками братьев Гримм.
История разворачивается на планете Тра (гусары, молчать), где в свое время раскололся могущественный артефакт под названием Темный кристалл. В результате на свет появились две расы: добрые мистики и злые скексисы. Последние захватили планету и истребили почти всю жизнь на ней. Главный герой, гелфлинг Джен, отправляется на поиски осколка Темного кристалла, по пути заводит роман с гелфлингшей Кирой и в итоге побеждает злодейских скексисов, восстанавливая артефакт.
Несмотря на прохладные отзывы критиков, «Темный кристалл» собрал в 1982 году неплохие деньги и получил что-то наподобие культового статуса. Несколько лет назад на Netflix даже вышел хорошо принятый сериал-приквел «Темный кристалл: Эра сопротивления». Планировалось и продолжение. Сценарий сиквела под названием «Сила Темного кристалла» мариновался несколько десятилетий, в 2010-х его чуть не поставил режиссерский дуэт братьев Спириг, нашумевших тогда с вампирским хоррором «Воины света», однако все эти усилия ни к чему не привели. Впрочем, наработки для фильма все же пошли в ход, когда наследники почившего Хенсона решили сделать из него комикс.
Говоря откровенно, даже жаль, что «Сила Темного кристалла» так и не добралась до киноэкранов, ведь история в сиквеле на голову выше, чем у предшественника. Оригинальный «Темный кристалл» — хрестоматийная до боли вариация «Хоббита» про путешествие маленького создания по большому и страшному фэнтезийному миру. «Сила» устроена куда сложнее: ее главный драматический конфликт зиждется на противостоянии двух сторон, за каждой из которых стоит своя правда.
Действие происходит сотню лет спустя после событий фильма. Джен и Кира стали правителями местных земель, но из-за старости значительную часть времени проводят в трансе, отдав бразды правления в руки племени гелфлингов. Те же погрязли в традициях и требуют с паломников, желающих прикоснуться к целебным свойствам кристалла, все больше подношений. И тогда на арене появляется девочка Турма из огненного народа фаэрлингов, обитающего под землей. Племя Турмы медленно умирает, и спасти его может лишь фрагмент Темного кристалла. Однако если артефакт снова расколоть, то, согласно пророчеству, наземный мир ждет конец света.
После этой завязки следует большая и увлекательная погоня с огромными ставками. Ни фаэрлинги, ни остальные обитатели Тра не заслуживают вымирания, и потому их конфликт создает мощное драматическое напряжение. Однако «Сила Темного кристалла» все же остается детским произведением, так что в финале комикс приходит к предсказуемому, но все же полезному для подрастающих поколений посланию: некоторые кризисы решаются, лишь когда стороны переходят от раздоров к сотрудничеству. В.Г.
«Чужой: Завет» (2017) → «Чужие против Мстителей» (2024–2025)
Как и все фильмы про ксеноморфов, вышедшие после первых двух частей, «Прометей» и «Чужой: Завет» разделили своих зрителей на поклонников и хейтеров. Наверное, единственное, в чем сойдутся две непримиримые стороны, — в любви к злодейскому андроиду Дэвиду в исполнении Майкла Фассбендера. Фанаты франшизы до сих пор умоляют продолжить его историю, оборвавшуюся на самом эффектном месте. Вы среди них? Тогда для вас особенное предложение: неожиданно качественный кроссовер Marvel и «Чужих», явно сделанный под впечатлением от «Завета».
И хотя в «Чужих против Мстителей» самого Дэвида не так много (по сути, он получил что-то вроде расширенного камео), этот комикс за отсутствием лучших предложений можно воспринимать концовкой ридли-скоттовской трилогии. По сюжету андроид успел не только получить под свое управление колонию ксеноморфов, но и открыл способ путешествовать в альтернативные реальности, где встретил других Дэвидов. Вместе они отправились выжигать кислотой жизнь во всей мультивселенной, пока не наткнулись на мир Marvel. История стартует с места в карьер: почти вся галактика покорена полчищами Чужих, лишь горстка выживших супергероев держит оборону.
Несмотря на трешевую предпосылку, «Чужие против Мстителей» — чуть более серьезная вещь, чем предполагает название. Первое, что бросается в глаза, — необычная работа художника Эсада Рибича и колориста Ива Сворцина, подчеркивающая контраст между грандиозностью мира и его угасанием. Дело происходит в далеком будущем, и большинство супергероев не знакомые идеалистические образы, а их постаревшие версии. Некоторые из них — в первую очередь Тони Старк и Брюс Баннер в человеческом обличье — больше напоминают живые трупы, чем величайших героев Земли. И Чужие, будучи символом не просто смерти, но антижизни, своим присутствием обогащают мотив умирания в комиксе.
Более того, тема энтропии, необратимого процесса разрушения, сближает «Чужих против Мстителей» с последними фильмами Ридли Скотта о приключениях ксеноморфа. Над сомнительными решениями ученых из «Прометея» принято посмеиваться, однако это не упущение сценария, а его месседж: человечество накопило такое количество слабостей и недостатков, что даже его самая компетентная часть обречена пасть жертвой враждебно настроенной вселенной («Прометей» вообще лучше всего воспринимать саркастической пародией на космический оптимизм «Стартрека»).
В «Завете» безнадега только усугубляется, не оставляя в финале никакой надежды даже постгуманистам: нарекший себя следующей ступенькой развития человечества Дэвид также оказывается подвержен влиянию энтропии — это становится очевидно, когда его якобы идеальный мозг путает Байрона и Перси Шелли. Сценарист «Чужих против Мстителей» Джонатан Хикман еще не настолько разуверился в судьбе человечества, и потому в конце оставляет капельку надежды — примерно как в финале «Прометея», когда главная героиня улетает навстречу новым открытиям. Хочется надеяться, марвеловские супергерои не повторят ее печальную судьбу, если Хикман возьмется за продолжение. В.Г.