«От Светлячка» до «Назад в будущее»: как сериалы и фильмы продолжают жить в комиксах

Комикс «Эш и Зена против Зловещих мертвецов: На веки вечные… и еще денек» ( это, кстати, уже третья встреча Эша и Зены после 2008 года, где Эш в том числе столкнулся с Автоликом ), напротив, начинается с того, что королева воинов держит на руках умирающую Габриэль и с помощью страницы из «Некрономикон Экс-Мортис», книги мертвых, призывает из будущего великого воина, которым оказывается Эш Уилльмс, заступивший в ночную смену в магазине S-Mart и флиртующий с сотрудницей Эмбер. Временной вихрь затягивает Эша в прошлое, но до того момента, как он познакомился с Зеной. После этого сокрушителя дедайтов будет мотать по всей жизни воительницы (и ее будущих с Габриэль реинкарнаций: например, Эш попадет в 1945 год, где спасет археологов Мелинду Паппас и Дженис Ковингтон от нацистов), пока он не поймет, ради чего все это затевалось и не поможет ей победить предводителя армии мертвецов.