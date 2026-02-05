16 лучших фильмов «Сандэнса-2026»

«Жозефина» («Josephine)
Главное сокровище фестиваля: основанная на реальных событиях драма про 8-летнюю девочку, которая гуляла с папой в парке, потерялась и стала свидетельницей изнасилования. Теперь ребенку предстоит дать показания в суде, раньше времени узнать, что такое секс, почему мир опасен, научиться жить с постоянными кошмарами и взять на себя ответственность за всех вокруг. Режиссер Бет де Араужу отталкивалась от собственного опыта. Ченнинг Татум сыграл лучшего папу, о котором только можно мечтать в эпоху кинематографа безотцовщины. А маленькая актриса Мейсон Ривз очаровала весь «Сандэнс», фильм победил не только в зрительском голосовании, но и в профессиональном: жюри отдало ему гран-при.
«Увидимся, когда увидимся» («See You When I See You»)
Еще одна основанная на реальных событиях история о преодолении горя, но на этот раз снятая в комедийном ключе. В большой и невероятно дружной семье происходит беда: младшая дочь совершает самоубийство. Спустя два месяца брат (Купер Райфф, режиссер, сценарист и звезда фильма «В ритме ча-ча-ча», победившего на «Сандэнсе-2022»), сестра (Люси Бойнтон из «Богемской рапсодии»), мама (Хоуп Дэвис) и папа (Дэвид Духовны) все еще не знают, что делать с урной для праха. Семья медленно и мучительно готовится к похоронам, а режиссер Джей Дюпласс пытается заземлить высокую трагедию неуклюжей комедией. Кто-то из сиблингов похищает урну. Родители при детях шутят о сексе. В основе фильма лежит стендап комика Адама Кейтона-Холланда, который потерял младшую сестру — и решил, что юмор может быть хорошим проводником боли. «Увидимся» ни на что не похожий фильм, в котором тысяча капелек-шуток ближе к финалу прорывает в зрителе плотину и превращается в водопад слез.
«Ха-чан, потряси попой!» («Ha-chan, Shake Your Booty!»)
Тихое драмеди Джозефа Куботы Владыки про скорбь, брак и секс — ключевые темы минувшего фестиваля. Овдовевшая японка находит утешение в латиноамериканских танцах, на которые она ходила вместе с мужем. Призрак покойного является ей в образе большой птицы, но не страшной, как в прошлогодней «Сущности» с Бенедиктом Камбербатчем, а милой и беззащитной. Подруги, напоминающие группу поддержки из «Секса в большом городе», советуют выйти из дома и развеяться. А тренер по танцам, к которому влечет героиню, дает ей понять, что он — полиамор. Вот такое вот японо-американское «Танго на осколках».
«Приглашение» («The Invite»)
Новый режиссерский опыт Оливии Уайлд («Образование», «Не беспокойся, дорогая») — американская вариация на тему «Соседей сверху», в которой секс-позитивные герои Пенелопы Крус и Эдварда Нортона заглядывают в гости к переживающим брачный и сексуальный кризис персонажам, собственно, Оливии Уайлд и Сета Рогена. Сюжет предсказуем и бесплоден (кино по-прежнему не знает, как спасать отношения, поэтому предпочитает наблюдать за их упадком), но юмор фееричен, психологические наблюдения точны, а актерская экспрессия поразительна. Это одновременно и тонкая, и взрывная комедия про брак и секс, так что неудивительно, что прокатчики устроили вокруг нее пляски с бубном. Победила, как водится, студия А24.
«Плетеный муж» («Wicker»)
«Гадкая сестра» и «100 ночей Хироу» этого года, а заодно и версия «Франкенштейна», в которой оказалось куда больше глубин и каверз, чем в самом «Франкенштейне». В патриархальном фэнтези, где на женщин во время свадеб надевают ошейники, происходит секс-революция. Мастер на все руки (Питер Динклейдж) изготавливает по заказу рыбачки (Оливия Колман) плетеного мужчину (Александер Скарсгорд) — идеального мужа, который дарит жене все свое внимание, силы, страсть и время.
Чудо-мужчина напоминает разом и хорошо настроенный ChatGPT, и продвинутую секс-игрушку: умеет активно слушать, эмоционально поддерживать и без устали выполнять работы по дому. Рыбачка на глазах расцветает, а все заботы пары быстро сводятся к тому, чтобы ежедневно чинить кровать, которая ломается каждую ночь. Деревенские мужчины начинают нервничать, потому что к такой конкуренции патриархат их не готовил. Но еще больше нервничает местная матрона (Элизабет Дебики), которая выстроила внутри патриархата свой собственный матриархальный deep state. Остроумное фэнтези сперва проходится (уже знакомой походкой) по мужчинам, но ближе к концу позволяет себе скептически огрызнуться и в сторону гендерного реванша. Задорная комедия, полная сюрпризов и чрезвычайно полезная брачная история. В каком-то смысле — «Шрек» с живыми актерами.
«Мюзикл» («The Musical»)
Безбашенная, неполиткорректная и возмутившая многих комедия о школьном учителе, который подговорил детей поставить под видом «Вестсайдской истории» совсем другой спектакль. Фильм сталкивает юношеский идеализм и детскую доверчивость с взрослым ничтожеством и моральным банкротством — и получается гремучая смесь «Общества мертвых поэтов» и «Таксиста». Упоительное бесстыдство.
«Карусель» («Caousel»)
Размеренный ромком Рейчел Ламберт (автора «Иногда я думаю о смерти», про который мы писали с «Сандэнса-2023») с Дженни Слейт и Крисом Пайном о том, как постепенно оттаивают однажды замороженные чувства — и о том, как просыпаются после многолетней депрессии люди, которые верили, что с ними все в порядке. Пересказывать сюжет бессмысленно: получится мелодрама о разведенном враче, который вдруг узнал, что его давняя школьная любовь бросила карьеру в Вашингтоне и вернулась в их маленький Кливленд. Да еще и стала учительницей его страдающей от панических атак дочери. Ну и как тут не воссоединиться? Но в «Карусели» важен не водевильный сюжет, а то, как бережно и чутко сценарий относится к переживаниям героев. Это очень нежное кино о пробуждении после травмы, критиковать которое очень легко, но как-то бесчеловечно.
«Выйти из-под контроля» («Run Amok»)
На этом «Сандэнсе» было сразу три фильма про школьные мюзиклы: собственно, безбашенный «Мюзикл», трепетное английское кино про женскую дружбу «Extra Geography» и тихое драмеди «Выйти из-под контроля», основанное на одноименной короткометражке. Героиня — школьница, чья мама была учительницей и погибла во время шутинга. На десятую годовщину трагедии девочка вместе с одноклассниками решает поставить спектакль про события того кошмарного дня. Учитывая, что в «Мюзикле» школьники и вовсе (внимание: спойлер!) реконструируют трагедию 11 сентября 2001 года, начинаем подозревать, что в сценарных лабораториях «Сандэнса» обосновались большие фанаты «Конференции» Ивана И.Твердовского. Ну а «Выйти из-под контроля» — кино с харизмой «Над пропастью во ржи»: образцовый роман о мятежном подростке, который на своих условиях примиряется с несовершенством этого мира.
«Неприятности» («Hot Water»)
Образцовое сандэнсовское роуд-муви: американка ливанского происхождения должна отвезти своего сына в другой штат, потому что в родном штате его отчислили из школы за драку. В пути семья встречает много святых чудаков, останавливается в мотелях, удивляется нравам Лас-Вегаса и попадает в колонию нудистов. Но главное: мама и сын начинают наконец-то разговаривать друг с другом. Самый светлый фильм фестиваля. И пронзительная работа бельгийской актрисы Любны Азабаль, которую самые зоркие из нас могли приметить еще в «Пожарах» Дени Вильнева.
«Округ Юнион» («Union County»)
Тоже типичное сандэнс-муви, но в лучшем смысле этого слова. Уилл Полтер играет наркозависимого из Огайо, участвующего в программе реабилитации. Большинство людей вокруг голливудской звезды никакие не актеры, а настоящие выпускники этой программы. В отличие от таких фильмов, как «Красивый мальчик» с Тимоте Шаламе и Стивом Кэреллом, «Вернуть Бена» с Лукасом Хеджесом и Джулией Робертс и «Четыре хороших дня» с Милой Кунис и Гленн Клоуз, «Округ Юнион» оставляет героя один на один с зависимостью — родителей у него попросту нет. В то же время драматургии действия, как в перечисленных выше картинах, игровой дебют документалиста Адама Микса предпочитает драматургию ломки. В фильме есть поворотные события, но нет привычной для кино о борьбе динамики. Перемены в герое здесь происходят не тогда, когда этого требуют законы трехактного повествования, а тогда, когда он оказывается к ним готов. И эта жизненность тихой деревенской прозы завораживает, ну а Уилл Полтер совершает самый настоящий актерский прорыв.
«Королевы печенек» («Cookie Queens»)
Феерическая документалка об индустрии с оборотом 800 миллионов долларов в сезон, построенной на эксплуатации детского труда, но при этом вызывающей умиление у всех вокруг. Четыре чудесные девочки из разных городов США соревнуются за звание «Королевы печенек». Так называют самых бойких герлскаут, сумевших за пару недель продать больше всего сладостей. Каждая пачка печенья стоит 6 долларов, из которых только один достается маленькой дилерше. В ряды девочек-скаутов можно вступать с пяти лет.
Родители очень вовлечены в детский бизнес. Бедная мексиканская пара из Нью-Мексико вкладывает в покупку печенья все свои сбережения, надеясь, что их дочь получит в качестве бонуса путевку в детский лагерь. Афроамериканка, которой в детстве запретили стать скаутом родители, отправила в эту секту сразу трех дочерей. У пятилетней умницы-азиатки диабет, поэтому именно ей первой приходит в голову сделать печенье без сахара. А белая девочка из обеспеченной семьи мучается от того, что мама навязывает ей все более высокие KPI: 8000 коробок за сезон уже мало, нужно 10 000! При этом фильм не сводится к сплошной критике скаутской культуры: девочки учатся собранности, коммуникабельности, изобретательности, планированию, ответственности и вере в себя. Вопрос лишь в том, где в этой фантастической истории баланс между социальным успехом и внутренней гармонией? Возможно, на титрах, где продюсерами указаны Меган Маркл и принц Гарри.
«Я хочу заняться с тобой сексом» («I Want Your Sex»)
Отвязная секс-комедия от мастера жанра Грегга Араки, которая находилась в производстве много лет и за это время претерпела существенные изменения. Сперва режиссер хотел рассказать историю про влиятельного художника, который соблазняет свою ассистентку. Потом ветер подул в другую сторону, и получился абсурдный кроссовер «Дьявол носит Prada» и «Плохой девочки». Оливия Уайлд играет современную художницу, одержимую сексом, а Купер Хоффман (сын Филипа Сеймура Хоффмана и звезда «Лакричной пиццы») — ее робкого юного ассистента, который быстро свыкается с харассментом на работе.
В своей откровенности и осведомленности о мире БДСМ фильм близок к небезызвестному рождественскому ромкому «Седло» с Александером Скарсгордом и Гарри Меллингом, который год назад шокировал Канны. Но в «Седле», кроме провокаций, еще были подлинная чувственность, какая-никакая психология и ощутимый трагизм. «Я хочу заняться с тобой сексом» же — комедия ради комедии и телесный балаган без высоких целей. Но как в нем не поучаствовать, когда плетка в руках у Оливии Уайлд.
«Гейл Дотри и голливудский секс-абонемент» («Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass»)
Нелепая, милая и простодушная комедия с Зои Дойч про провинциальную девушку, которая отправляется в Голливуд, чтобы переспать с Джоном Хэммом, потому что ее жених только что переспал с Дженнифер Энистон и надо же поквитаться. «Celebrity Sex Pass» из названия — договоренность между партнерами, согласно которой секс с конкретной знаменитостью не считается изменой. Высмеять калифорнийские нравы фильму мало, поэтому он отождествляет путь героини с сюжетом «Волшебника страны Оз»: героиня — почти тезка Дороти, ее верный друг-парикмахер — тот еще Тотошка, а первый же голливудский гид сравнивает Аллею славы с Дорогой из желтого кирпича. Жаль, конечно, что Игорь Волошин не успел вдохновиться этим фильмом, снимая свой.
«Вес» («The Weight»)
Старомодный полувестерн-полунуар с Итаном Хоуком и Расселлом Кроу. Первый играет отца-одиночку, безработного инженера и честного трудягу, угодившего в годы Великой депрессии в тюрьму. Второй — жестокого надзирателя, который предлагает нескольким заключенным перепрятать ворованное золото. Фильм настолько прямолинейный, бесхитростный и брутальный, что в его титрах ищешь Тейлора Шеридана («Ветреная река» и «Йеллоустоун»), а находишь Подрика МакКинли, который до этого снял пару мутных сериалов и спродюсировал сомнительный «Экзорцизм» с Расселлом Кроу. Но ретровестерны режиссеру удаются: «Вес» — кино почти в той же весовой категории, что «Джонни Д.» и «Проклятый путь».
«Фтука» («Fing!»)
Семейная сказка с Тайкой Вайтити, Мией Васиковска, чудной девочкой Ионой Белл и очаровательным одноглазым лихом из леса. За диковинным зверем охотятся две команды. Первая — эксцентричный британский аристократ (Вайтити), который вместе со своей бессменной няней руководит самым большим зоопарком в мире. Вторая — несчастная чета библиотекарей, вырастивших самую капризную дочь в мире, которая на очередной день рождения требует диковинного питомца. Как и прошлогодние «Очи», фильм оказался совершенно простым и детским, так что кидалты рискуют заскучать. Но целевая аудитория будет в восторге.
«Пришелец» («The Incomer»)
Причудливое фэнтези с Доналлом Глисоном, Гейл Рэнкин и Грантом О’Рурком, похожее на фильм «Клык» Йоргоса Лантимоса, будь он британской комедией. Рэнкин и О’Рурк играют брата и сестру, выросших дикарями на острове посреди океана, а Глисон — работника миграционной службы, который должен приехать на остров и сообщить аборигенам, что их выселяют. Разумеется, между пришельцем и дикаркой возникает искра, а из искры возгорается пламя революции. «Пришелец» — антиколониальный манифест, который крику с пеной у рта предпочитает куда более тонкий инструментарий. Предыстория острова — встроенный в картину мультфильм не хуже, чем в «Гарри Поттере и Дарах смерти». Герой Глисона — чудак, цитирующий Джона Р.Р.Толкина. Вокруг острова плавает русалка, но в этот раз русалка — мужчина, а для финальной битвы между добром и нейтралитетом персонажи наряжаются в костюмы птиц. Трогательное и прекраснодушное кино.