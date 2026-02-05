16 лучших фильмов «Сандэнса-2026»

Размеренный ромком Рейчел Ламберт (автора «Иногда я думаю о смерти», про который мы писали с «Сандэнса-2023») с Дженни Слейт и Крисом Пайном о том, как постепенно оттаивают однажды замороженные чувства — и о том, как просыпаются после многолетней депрессии люди, которые верили, что с ними все в порядке. Пересказывать сюжет бессмысленно: получится мелодрама о разведенном враче, который вдруг узнал, что его давняя школьная любовь бросила карьеру в Вашингтоне и вернулась в их маленький Кливленд. Да еще и стала учительницей его страдающей от панических атак дочери. Ну и как тут не воссоединиться? Но в «Карусели» важен не водевильный сюжет, а то, как бережно и чутко сценарий относится к переживаниям героев. Это очень нежное кино о пробуждении после травмы, критиковать которое очень легко, но как-то бесчеловечно.