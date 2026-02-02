8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в феврале

Кинокритик Егор Москвитин, писавший для нас про хоррор-новинки с прошлогоднего «Сандэнса», дебют режиссера Брина Чейни не оценил слишком высоко, предупредив, что сами фейри в кадре так и не появятся и у фильма вообще есть много проблем с тем, что касается непосредственно ужасов. С другой стороны, он похвалил «невероятный саунд-дизайн», назвав картину « ASMR -хоррором». Пожалуй, обязательного для всех жанрового кино здесь и правда не случилось, но очевидно также, что в том, чтобы посмотреть эту картину именно на большом экране с хорошим звуком, есть смысл.