15 самых ожидаемых сериалов 2026 года

За четыре года, миновавших с предыдущего сезона «Эйфории», чуть ли не все ее актеры стали мировым звездами (обидно только за Алексу Деми), а шоураннер Сэм Левинсон превратился из подающего надежды непо-беби в маньериста-мегаломана, который всех взбесил «Кумиром» (впрочем, не всем в нашей редакции такой авторский подход показался багом, а не фичей). О проницательности этого автора свидетельствует то, что в своем сериале он не собирается пытаться войти в ту же реку снова: вместо возвращения в школу Левинсон выпускает своих героев в большой взрослый мир. Учитывая, что этот сериал никогда не был реалистическим описанием быта старшеклассников, а скорее стилизованной фантазией, не принадлежащей ни прошлому, ни настоящему, ни будущему, то и взрослый мир в видении Левинсона похож не иначе как на экшн-блокбастер — что-то среднее между боевиками Майкла Бэя и криминальными комедиями-тарантиноидами .