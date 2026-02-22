50 лучших российских фильмов всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 1
Кинематографу современной России исполняется 35 лет. К такой весомой дате «Афиша Daily» попросила 100 кинокритиков назвать
свои любимейшие картины за этот период. Из их ответов мы собрали топ-50 лучших фильмов. С выбором каждого критика можно будет ознакомиться
в персональных списках участников опроса.
50.Стиляги
49.Даун Хаус
Валерий Тодоровский・2008
Роман Качанов-младший・2001
Как выясняется, «Стиляги», когда пересматриваешь их в 2025-м, хорошо состарились: все то, что возмущало в фильме в 2008 году, сейчас выглядит как условность или удачный художественный прием. На фоне прочих мюзиклов, выходивших после, «Стиляги» — драйвовое воспоминание об эпохе, которой не было, манифестация молодости, широкого кругозора и открытого отношения к миру.
В одной руке бутылка водочки, в другой — конфетка. Так Настасья Филипповна открывает трагически разделенный на авторский и массовый кинематограф России XXI века, где Охлобыстин хорохорится Рогожиным, а Бондарчук наивничает «идиотом» Мышкиным, доказывающим абсурдность бытия. И по Достоевскому, и по Марксу.
Мария Токмашева
«Кино-Театр.Ру»
Елена Фомина
48.снегирь
Борис Хлебников・2023
Фильм, вошедший в историю хотя бы за свежее представление о таком трудно описываемом понятии, как национальное кино. Борис Хлебников в духе режиссеров позднесоветского «Ленфильма» создал на экране витальный портрет эпохи, где главная движущая сила — страх. Но не смерти, а ответственности и признания вины. Плата за этот страх — слепота, немота и сделка с совестью.
Валерия Косенко
Приходи на Бродвей:
проведешь время с Пользой!
«Стиляги»・Валерий Тодоровский・2008
47.время танцора
47.время танцора
46.СТРАНА Глухих
Вадим Абдрашитов・1997
Валерий Тодоровский・1998
Предпоследнее творение Абдрашитова и Миндадзе — грандиозное кино, ставшее точным зеркалом переходной эпохи, и самое чувственное из высказываний авторов о стране и менталитете ее жителей. Фильм-рана, из которой страсть вырывается пульсирующим фонтаном. Три друга прошли горячие точки и пытаются жить в мире, но война засела в них навсегда. Спустя четверть века — вновь актуально и свежо.
Трогательная мелодрама о дружбе мечтательных, почти инопланетных женщин в большом городе жестоких мужчин. Гендерные конфликты, парадоксы пламенных фантазий о свободе и сковывающей реальности рождают хрупкую и вместе с тем всесильную историю, говорящую о врожденной грубости мира — оглушающе громкого, но не желающего слышать.
Екатерина Визгалова
Карина Назарова
45.Дурак
45.Дурак
Юрий Быков・2014
Квинтэссенция постсоветского кино. Тут каждая деталь сошлась: и лучшая работа в карьере Юрия Быкова, и посвящение Алексею Балабанову, и выстреливший талант Артема Быстрова. Можно ругать российские фильмы за серую безнадегу, но она — все-таки уже отдельный жанр. И в нем «Дурак» один из лучших.
Мари Григорян
44.Первые на Луне
43.разжимая кулаки
Алексей Федорченко・2005
Кира Коваленко・2021
Великий фильм-мистификация Федорченко, в котором соединяется стилистика советских киножурналов, архивных документов, ретронаучпопа и журналистского расследования. Это хоть и не первое русское мокьюментари, но уж точно самое захватывающее (чистки! космос! шпионы!) и актуальное, которое не только проблематизирует постулат «если снято, значит было», но и показывает, как фальсифицируются свидетельства и переписывается история.
Самый убедительный и мощный фильм из числа тех, что были созданы учениками Александра Сокурова на тему женской несвободы на Северном Кавказе. Кино по-хорошему зрительское. Захватывающее от начала до конца. Сдирающее корку с незаживших ран недавней истории. При этом удивительным образом дающее надежду на освобождение от травм прошлого.
Анастасия Гладильщикова
Илья Верхоглядов
Неужели ты не понимаешь,
что мы живем как свиньи
и дохнем как свиньи
только потому,
что мы друг другу никто
«Дурак»・Юрий Быков・2014
42.Дикий. Дикий пляж. Жар нежных
Александр Расторгуев・2005
Снятый на диком пляже Черного моря трехчасовой документальный блокбастер главного российского документалиста XXI века (режиссерская версия, смонтированная из 500-часового материала, длится 340 минут). Энциклопедия постсоветской жизни, сделанная с пристрастием (о любви к героям говорить здесь сложновато). Образы, которые невозможно забыть: пляжный фотограф, плачущий над умерщвленной верблюдицей, одинокая актриса в пьяном монологе, несколько дисфункциональных семей (дисфункция как основа русского Эроса и Танатоса в финале взрывается постановочной свадьбой лилипута), местный депутат от правящей партии как символ не абсолютного зла, а абсолютной мерзости. В фильме Расторгуева коллективное постсоветское тело (хронотоп дикого пляжа — в первую очередь про телесность) обретает голос, чтобы произнести наконец сокровенное «*****». Юным зрителям «Питер FM», которым хочется вернуть 2007-й, рекомендуется к обязательному просмотру.
Константин Шавловский
41.сказка
40.Неадекватные люди
Александр Сокуров・2022
Роман Каримов・2010
Александра Сокурова, историка по первому образованию, всегда интересовало прошлое. В 1988-м режиссер смонтировал хроникальный фильм «И ничего больше», персонажами которого были Сталин, Черчилль, Рузвельт и Гитлер. Позже была «тетралогия тиранов». Годы спустя автор продолжает исследовать тему власти. «Сказка» — иносказательная притча о природе диктатуры и неизбежности расплаты, в которой Сокуров в очередной раз перепридумал грамматику кинематографа.
Спасибо Роману Каримову, что этот фильм вышел, когда без зазрения совести можно было романтизировать отношения, которые сейчас посчитали бы неприемлемыми, смеяться с трансгрессивного юмора и демонизировать вечно стервозное амплуа Юлии Такшиной. Вместе с сиквелом 2020 года образует блестящую дилогию о маргиналах и о том, почему нельзя верить каждому психотерапевту.
Олеся Новикова
Кирилл Артамонов
Не будь занудой,Виталий!
Я же знаю, внутри тебя,
где-то там,живет клевый
мужик,и мы его спасем!
«Неадекватные люди»・Роман Каримов・2010
39.Настройщик
38.РУСАЛКА
Кира Муратова・2004
Анна Меликян・2007
«Люди... они же слабые! От них всегда чего-то ждешь, а они слабые», — примерно таким горьким выводом заканчивает свой фильм Кира Муратова, оставляя развеселившегося зрителя в глубокой задумчивости. «Настройщик» удивляет при каждом новом просмотре: он эксцентричен и печален, игрив, но всегда помнит, что «в жизни есть вещи такие мрачные».
У москвичей есть свой «Питер FM» от Анны Меликян, снятый в виде грустной сказки о покорении столицы глазами причудливой попаданки откуда-то с приморского берега. Ее окружают слоганы на уродливых рекламных растяжках, блестящие продажники, маникюрно-педикюрные дивы, промоутеры в ростовых костюмах мобильника, озабоченные студенты, ночные ларьки и другие приметы времени, так сильно теперь щемящие сердце. Во временных декорациях разворачивается совсем вневременная маленькая трагедия о том, как растратить свою магию на обычного мудака.
Василий Степанов
Аля Александрова
37.нежный возраст
Сергей Соловьев・2000
Веселая карусель с бандитами, моделями, проститутками и дрессированной обезьяной — едва ли не самая тонкая, нежная и лиричная картина автора. Конечно, это фильм о любви — как, впрочем, и все остальные соловьевские фильмы. Но здесь любовь становится фундаментальной основой, помогающей человеку противостоять новым условиям, сохранять важное, выживать и адаптироваться назло окружающему его мракобесию.
Анна Сотникова
Граждане,
конец света закончился!
Расходитесь давайте!
«Русалка»・Анна Меликян・2007
36.Окно в париж
35.Москва
Юрий Мамин・1993
Александр Зельдович・2000
Сталкивая петербургский быт с европейскими порядками, Юрий Мамин точно передает растерянность страны, внезапно оказавшейся между прошлым и будущим. Для нас сегодняшних «Окно в Париж» — это вовсе не портал во Францию, а пусть спорный и причудливый, но важный маркер времени; телепорт в реалии уже далеких 1990-х.
«Москва» — это, если угодно, экранизация русской культуры. От Чехова (очевидные аллюзии на «Три сестры») до Сорокина, выступившего здесь соавтором. От классического балета до Десятникова, не только сочинившего свои, но и переосмыслившего советские мелодии. От московских концептуалистов до новых русских. От конца 1990-х — до новой ядерной угрозы. Все, что было в «Москве», изменилось с тех пор. Все осталось на месте.
Яна Телова
Никита Карцев
34.жить
Василий Сигарев・2012
Три истории о потере близкого человека — в смурных лицах обычных людей и в беспощадных декорациях российской провинции. Нет ничего более страшного, чем смерть родителя, ребенка и любимого. Но нет и ничего более жизненного. «Жить» — яркий пример не модной новой, а старой (не)доброй искренности: той, что пронзает зрителя и отличает кино Сигарева.
Наталья Григорьева
«Кино-Театр.Ру»
33.война
32.жмурки
Алексей Балабанов・2002
Алексей Балабанов・2005
Философская глубина получила жанровое обрамление — и родилась «Война». За пару десятилетий фильм не утратил актуальности. Это точная иллюстрация постсоветского человека и знаковое предостережение о цене за романтизацию насилия. Мы так и не выучили этот урок об экзистенциальной болезни, что разрушает природу человека изнутри.
Главные российские кинозвезды, зашкаливающая цитатоемкость и пугающе точный портрет провинциальных 1990-х — с оголтелым расизмом, мечтательным взглядом в сторону Америки и набожностью палачей. Балабанов поставил точку в разговоре о 1990-х задолго до «Лихих», и сделал это без лишней драмы и морализаторства, а с юмором, без которого жить в нашей стране было бы сложно.
Тимур Алиев
Анна Гоголь
Ну если ты видишь,
что ситуация накаляется,
ну переведи стрелку
на другой день!
«Жмурки»・2005・Алексей Балабанов
31.Я тоже хочу
Алексей Балабанов・2012
Лебединая песня Балабанова с блестящим саундтреком «Аукцыона» и пронзительным финалом. Герои едут к Колокольне счастья, которая забирает далеко не всех, и встречают там известного режиссера, члена Европейской киноакадемии. Он тоже счастья хотел, но его не забрали. Душераздирающе.
Иван Ковальчук
30.кукушка
29.теснота
Александр Рогожкин・2002
Кантемир Балагов・2017
Кто-то помнит Александра Рогожкина по «Особенностям национальной охоты», другие — по «Чекисту». Удивительно, что столь разные фильмы снимал один автор. «Кукушка» — совершенно уникальное для России XXI века кино. Одновременно ясное антивоенное высказывание с примиряющим противоборствующие стороны юмором и продолжатель советских традиций. Картина с жуткими боями вдалеке и простой человечной историей на первом плане.
Хрестоматийный представитель молодого кино, переосмысляющего Россию 1990-х. В то же время фильм, который намного больше и важнее конкретного течения. Один из самых бескомпромиссных дебютов постсоветского периода, который шокирует не только снаффом, но и неожиданно искренним титром-приветствием «Меня зовут Кантемир Балагов. Я кабардинец и в этом городе родился». Такие знакомства не забываются даже при желании.
Максим Ершов
Алихан Исрапилов
Film.ru
— Слушай, а откуда все это?
— Эхо войны...
«Брат-2»・Алексей Балабанов・2000
28.Изображая жертву
27.ГОРЬКО!
Кирилл Серебренников・2006
Жора Крыжовников・2013
Вычурная и абсурдистская черная комедия Кирилла Серебренникова точно зафиксировала поколенческую фрустрацию. Откровенно фарсовые следственные эксперименты и путешествие по бессознательному 30-летнего инфантила; анимация, черно-белые вставки и псевдодок — все крупно нарублено в постмодернистский винегрет, есть который следует исключительно китайскими палочками.
Едва ли не самый яркий дебют в новейшей истории России (ок, наряду с «Бумером»). Комедия-мокьюментари о бессмысленной и беспощадной русской свадьбе, снятая поклонником фон Триера и Островского. Получилось очень смешно, довольно едко и невыносимо нежно. Уверен: на сцене, когда невеста надевает сережки бабушки и поет «Натали», плакал даже BadComedian.
Николай Корнацкий
Оля Краснова
26.брат-2
Алексей Балабанов・2000
Энциклопедия русской жизни без всяких кавычек. Едва ли не единственный по-настоящему народный фильм постсоветского кино, а также увесистый аргумент в пользу теории о кино как выражении коллективного бессознательного.
Павел Пугачев
