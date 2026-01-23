«Марти Великолепный»: достигатор Шаламе в азартной драме, смотрящейся на одном дыхании

Щуплый, но очень энергичный молодой человек по имени Марти Маузер (Тимоте Шаламе) убежден, что его судьба — быть великим атлетом, даже если пока что вынужден работать продавцом в нью-йоркском обувном, не имея денег на билет до Лондона, где проходит открытый чемпионат по пинг-понгу. Маузер явно обладает выдающимся талантом, но все его объективные данные несколько перечеркиваются страстью предельно нагло читать самоуверенные нотации о своей якобы выдающейся судьбе журналистам, любовнице (Одесса Эзайон) и более-менее каждому встречному. (Это выглядит примерно так же кринжово и вдохновляюще одновременно, как когда сам исполнитель главной роли бахвалится во время благодарственных речей: «Я действительно стремлюсь к величию. Я знаю, что обычно так не принято говорить, но я хочу быть одним из великих» — цитата Тимоте вполне могла бы принадлежать и Марти.)