36 лучших дорам 2025 года: выбор Яны Фелтон

А эта дорама — гимн для всех поклонников классического тропа «как приручить богатого CEO-оппу». Главная героиня находится на дне: мать в больнице, работы нет, а на плечах долги и угроза потери жилья. Ее спасительной соломинкой становится заманчивая вакансия, но с одним строгим условием: компания ищет только замужних женщин с детьми. Отчаявшись, она решается на авантюру и притворяется матерью семейства. Получив долгожданную должность, женщина выходит на работу и сталкивается со своим новым начальником — тем самым невероятно успешным и привлекательным CEO, с которым у нее когда-то был случайный, но незабываемый поцелуй. Звучит как собрание всех возможных клише? Так оно и есть! Но в этом и заключается вся прелесть истории. Это ностальгическое возвращение к истокам жанра: к тем теплым, предсказуемо уютным и бесконечно обаятельным ромкомам, с которых для многих начиналась любовь к дорамам. Иногда душа просит именно такой простой, сладкой и идеальной сказки, где все закончится хорошо.