Одной левой: интервью с Юрием Колокольниковым о «Левше», Голливуде и сериале «Полдень»

О работе с дебютантами и образе железного человека
— Юрий, сначала хотел поговорить про «Левшу». У меня сложилось впечатление, что это нечто вроде кинокомикса в антураже царской России. И вы там играете такого Тони Старка, но без ядерного реактора в груди.
— Все так и есть. Вы здорово сформулировали. Это такой… ну скорее не жанр, а стилистика: приключенческая, историческая, со свободой допущений. Это не фэнтези, а приключенческий жанр с элементами комиксовой условности.
— Но там как будто еще стимпанк есть.
— Не совсем. Изначально мы действительно думали делать стимпанк, и, когда Володя (Беседин, режиссер короткометражки «Майор Грома». — Прим. ред.) прислал мне первую презентацию [проекта], это был прям стимпанк-стимпанк, но такую эстетику нужно долго готовить, это большие бюджеты, поэтому мы чуть сократили этот элемент и правильно сделали: исторический флер, Петербург, атмосфера и эпоха все равно сохраняются. А сам Левша — да, такой Тони Старк, изобретатель из тех, за которыми люди всегда следят и вдохновляются: авантюрный, необычный — как, например, Илон Маск.
— А еще я слышал, что вы до этого не читали «Левшу» Николая Лескова и ознакомились с ним впервые во время съемок.
— По-моему, действительно так. У Лескова другое произведение: в книге есть социальные темы, которых у нас нет. Но для меня «Левша» — это прежде всего история человека, который подковал блоху: в этой миниатюре много про русский характер, изобретателей, невозможное, которое все-таки возможно. Там много закодировано. Блоха сама по себе неприятна, как вша, а он ее подковал: сделал полезной, обуздал.
— Актеры любят, да вы и сами говорили, что любите работать с дебютантами. Но вы уже во второй раз после «Последнего ронина» работаете с дебютантом, при этом в сугубо жанровом, зрелищном кино. Обычно дебютное кино все-таки некое высказывание, а в случае этих работ скорее важнее умение создать коммерчески классный продукт. Есть ли разница в работе с режиссерами чисто авторского кино и режиссерами-жанровиками лично для вас?
— Наверное, разницы нет. Думаю, она существует только в голове у самого режиссера, который представляет, какой мир он строит. Ты видишь лишь то, насколько режиссер (и неважно, дебютант он или нет) максимально старается сделать лучше для своего «ребенка», своего фильма. Но в дебютантском кино, конечно, больше трепета и больше неопытности, когда очень хочется довести все до идеала, но ты еще не научился соотносить свои перфекционисткие желания с графиком производства. Ты говоришь: «Мне надо еще снять блоху, еще один удар меча, еще чуть подковать», а огромная машина [производства] уже летит — и режиссер хватается за голову: «Не успеваем!» Я в таком случае говорил: «Все нормально, Володя, мы уже все сняли, посмотри — все хорошо». Это максимализм первого фильма, когда тебе кажется, что [всего] недостаточно, хотя материал уже есть. Но в целом разницы для актера почти нет.
— В «Волшебнике Изумрудного города» вы тоже сыграли буквально железного человека — с очень скромным набором эмоций на лице. Как вообще строится роль, когда возможность задействовать мимику и этим вытянуть часть актерских функций есть не всегда?
— Это был очень непростой проект в плане физической нагрузки. Ты действительно в железном костюме, без мимики. Все делается движением и голосом — это отдельная задача. Плюс ты не один: у тебя есть команда, есть Лев — который вообще нарисован, это ходячий мячик от CG-супервайзеров. Ты должен все координировать. Разные задачи, как у Кэмерона с «Аватарами» под водой, — просто другой жанр, другой подход. По сути, я аниматор, только анимирую живой персонаж.
— Расскажите про «Полдень» по братьям Стругацким, про вашу роль и впечатления от нее. Я тут отмечу, что для меня Клим Козинский, который ставит этот сериал, очень классный режиссер — всегда разный в каждом проекте. Что, по вашим личным ощущениям, получилось в этот раз?
— Мне сложно пока говорить, что получилось, потому что сериал сейчас на монтаже. Но, по ощущениям от съемок, это совершенно ******** [невероятное] произведение, а Клим — действительно крутой режиссер. Мне очень повезло работать с ним на таком материале, это большая удача. Материал суперактуальный: он раскрывает, что происходит в современном мире. Главный герой — человек, который прошел многое: в начале «Обитаемого острова», продолжением которого сериал и является, Максиму Каммереру 20 лет, в сериале — примерно как мне, 40 с чем-то. Он был на других планетах, пытался налаживать цивилизации. Прогрессор же. И здесь он сталкивается с миром, где нет оружия, нет убийств, совсем другая модель общества. Но он смотрит на все и думает: неужели цивилизация так глупо закончится? Там все будет понятно по сюжету: есть события, которые ставят мир под угрозу и он должен с этим разобраться.
Все это очень похоже на современность и на человека, который считает, что может все наладить — и мы знаем, чем это обычно заканчивается. Клим — невероятно тонкий режиссер, у него прекрасное театральное прошлое, педагог Юхананов, и он очень точно чувствует человеческую природу. Само произведение тонкое, на полутонах, не крикливое, философское, местами тягучее. Мне было безумно здорово работать над этим.
О работе с Дарреном Аронофски, на зарубежных сериалах и озвучивание
— Буквально вчера посмотрел фильм «Пойман с поличным» Даррена Аронофски. Как вы попали на съемки? Просто, как все: прислали пробы и все?
— Да, хотя я знал Даррена лично и до этого, мне все равно пришлось пройти пробы обычным индустриальным путем — через агента. Я их записал, и потом на два месяца тишина. У меня уже должны были начаться другие съемки — «Левши» как раз. Но вдруг мне звонят с тем, что Даррен хочет пообщаться. Мы созваниваемся по Zoom, я говорю: «Привет, Даррен, мне прислали пробы на твой проект». Он: «Да, мы искали, и теперь все сошлось. Я хочу, чтобы вы были вдвоем с Кукушкиным»*. Дальше возникли вопросы с графиком, потому что «Левша» должен был быть раньше, но мы договорились — они чуть подвинулись. Я поехал в Нью-Йорк, за полтора месяца там отснялся, прилетел — и на следующий день сразу попал в сцену на «Левше», где мы едем по какому-то лесу, что-то во что-то врезается. Я в парике, не понимаю, что происходит, такое лицо — типа а-а-а! — но так оно и должно было быть. Все сложилось правильно.
— Как был снят «Пойман с поличным»? У фильма потрясающая фактура для без двух минут инди-кино.
— Мы все снимали в реальных локациях Нью-Йорка — улицах, барах. Машины ставили под 1990-е, какие-то вещи дорисовывали, но в целом это именно Нью-Йорк. Несмотря на то что Даррен часто работает как независимый режиссер, это совсем не инди-кино, а большое студийное производство и недешевое. В Нью-Йорке ведь все дорогое: разрешения, перекрытия улиц, огромная команда, логистика. Это студийная картина, и снимали мы вовсе не на коленке. Квартиры, например, были настоящими декорациями в студии, художниками была проделана невероятная работа. Я, кстати, уже второй раз снимаюсь в Нью-Йорке. Мне нравится: город богатый на фактуру, на все.
— Так совпало, что я буквально перед интервью начал смотреть сериал «Последний рубеж». Глянул первую серию, потом открываю вашу фильмографию — и тут бац, у вас и там роль! Расскажите об этом проекте, потому что никто толком не освещает то, что вы там снялись.
— Это большой проект. У меня там роль в трех или четырех сериях, мы снимали в Монреале. Изначально планировали снимать рядом, но там растаял снег, и все пришлось переносить. Я должен был лететь в Калгари, провинция Альберта, где холоднее. Но из-за того, что не было рейсов, все усложнилось, и я сказал: «Ребята, чуваки, ну как-то так…» В итоге они вроде справились без меня, потому что хотели кое-что переснимать, но, видимо, не пересняли — я даже не видел эти сцены. Участвовал почти в финальных эпизодах: я в группе главного героя, мы разруливаем ситуацию. Сценарий целиком я, честно говоря, не читал — и часто специально не читаю. Например, на «Белом лотосе» специально не читал, чтобы не спойлерить для себя, потому что люблю сериалы и конкретно обожаю «Белый лотос». Но, если роль большая и сквозная, тогда, конечно, читаю. А если моя линия отдельно и не связана с основным сюжетом, зачем портить себе будущее впечатление от сериала?
— Но, с другой стороны, вы можете потом сравнить, что получилось.
— Да нет, это не обязательно.
— Понял. Надеюсь, ничего не напутал, но, кажется, вы недавно впервые попробовали себя в озвучке: озвучили злодея Юджина в «Финнике-2».
— Не совсем так. Если речь о том, что я создавал героя с нуля, то да, это первый полноценный опыт. Но раньше я тоже озвучивал: например, дублировал на русский мультфильм «Фердинанд», где в оригинале голосом персонажа говорит Джон Сина, — это было очень классно. Мы даже летали в Лос-Анджелес, встречались с режиссером [Карлосом Салданой]. А вот чтобы персонаж был изначально мой, придуманный вместе со мной, это да, впервые. Вообще, обожаю все, что связано с мультиками и озвучанием.
— Вот у меня как раз был вопрос: насколько это другая работа в сравнении с тем, когда ты лицом играешь в кадре перед камерой?
— Честно говоря, такая же, только иногда даже более затратная, особенно в мультиках: там все гипертрофировано и ты на микрофоне буквально проигрываешь все телом, просто стоя на месте. Глобально ничем не отличается от съемок, разве что все происходит гораздо быстрее, потому что уже нарисовано.
Об умении отпускать роль и кино как религии
— Прочитал в одном интервью с вами, что вы всегда на экране смотрите на себя как на персонаж. И что в целом после съемок фильм или сериал для вас прошедший этап. Я как-то интервьюировал Ивана Янковского, и он сказал, что у него такая же история: снялся — и забыл. Типа зачем держать роль в голове, у тебя еще много всего впереди. Можете ли вы о себе сказать то же самое?
— Да, более того, я забываю снятую сцену сразу же: вот мы ее сняли, и я уже не помню, что было в предыдущей. Стараюсь не держать это в голове. У меня, например, очень хорошо развита кратковременная, оперативная память. Я вообще не учу текст заранее — если это не стихи или какое-то большое произведение. Диалоги я учу, когда прихожу на площадку: мы с партнером читаем их во время грима, потом проходимся на площадке, и у меня сразу все укладывается. Сняли сцену — и я ее забываю. Это просто тренировка — память становится натренированной, и ты можешь быстро запоминать с листа, держать нужное время и отпускать. Люди спрашивают, как я учу текст, а для меня это как омлет съесть.
— Если бы я знал…
— Но вы еще говорили, что отлично представляете себе, какой мир нас ждет, но говорить не будете.
— Ну правильно, я же не буду сразу все карты раскрывать (смеется). Каждому интервьюеру надо говорить по-разному. Но в моменте я действительно думаю то, что говорю. Во мне же много разных личностей. И я считаю, что плохих и хороших нет — это все какая-то магическая история.
Вон голубь ходит за окном. Одни могут его пристрелить, другие могут пристрелить нас. Все это странно. Если посмотреть со стороны, это магия, по-другому не назовешь. Я давно пришел к мысли, что плохих и хороших нет. Все перетекает одно в другое. Мир — он такой: это место, где души проходят какой-то урок. И мы для себя, конечно, определяем, что хорошо, а что плохо. Но если уменьшить масштаб — или, вернее, наоборот, увеличить, сделать такой зум-аут от планеты, — то человечество выглядит как бурлящий поток энергии. Если сделать зум-аут из собственного желудка, вы увидите примерно то же: бактерии, бурлящие процессы, которые то уничтожают, то создают. Так же и люди: армии, желание разрушить и создать. Поэтому эти формулировки «плохой — хороший» сейчас особенно размыты. Хотя, наоборот, не размыты — они кристаллизовались.
— Заострились?
— Ну да. И от этого еще больше понимание: там, где нам кажется, что это черное, при другом ракурсе — белое. Как говорится, все неоднозначно. Девиз нашего времени (смеется).
— Я вспомнил, кстати, что вы Японию любите.
— Японию люблю, но ни разу там не был. Но наконец-то скоро еду туда, да! Очень этому рад.
— Просто почему вспомнил: то, что вы описываете, это немножко какая-то синтоистская история. Синтоизм — это, если что, традиционная японская религия, вера в некую преемственность всего, выросшая из буддизма.
— Да, все это стоит где-то рядом.
— А вы вообще религиозный человек? Даже не обязательно верующий — а именно что религиозный.
— Ну, во-первых, буддизм — это не религия. С религией я, к сожалению или к счастью, никак не связываюсь. Я не религиозный. Религия, на мой взгляд, — это инструмент, с помощью которого человеческими руками попытался направить веру. А вера сама по себе отдельна, самостоятельна. Я кое-что изучал про религии, и в религии себя не вижу. Но я верующий, это точно. Я не верю — я точно знаю, что это все магия. Это все есть. Ты можешь называть себя как угодно — это ничего не меняет.
— У меня просто такая логическая цепочка возникла, что, по сути, в кино — в его создании, режиссуре и актерстве — много всего, связанного именно с верой. Вы верите в то, чего в реальности пока не существует за пределами сценария.
— Это как раз религия — в том смысле, что у нас даже есть выражение: «Давайте помолимся кинобогу». Ну конечно, в шутку. Однако в целом кино действительно как религия: чтобы работать в кино, нужно быть фанатиком. Всем кажется, что кино — это красиво, впечатляюще, но для тех, кто делает его на земле, это работа, которая требует полного самоотречения. Ты лишаешь себя личных прав, чтобы запрыгнуть в эту черную дыру съемочного процесса и пропасть там на два месяца, три, полгода — полностью в нем растворяясь. Это как геологи в Советском Союзе: ходили с бородами и палатками где-то в Сибири, копали, искали, верили — и находили. То же самое. Поэтому да, кино — это вера.
— Киношники, получается, такие язычники немножко.
— Ну как язычники? А что такое язычество? Это тоже вера. Просто люди решили, что есть религия, и она «правильная», а язычники «неправильные». Но те так же верили, как и эти. Поэтому я и говорю, что это все человеческими руками сделано.
О съемках в хорроре и проекте мечты
— Вы говорили, что не любите хорроры, что боитесь их смотреть. А сняться в хорроре могли бы? Сейчас это очень модно — в хорошем смысле слова.
— Сняться — с удовольствием. Смотреть — нет. Я страшные моменты вообще не могу смотреть, просто прикрываю глаза пальчиками или начинаю рассуждать: так, за этим кадром стоят 50 человек, камера, свет — все в порядке, нечего бояться. Но все равно боюсь.
— Из тех ваших проектов, которые еще не вышли, есть ли такой, который вы особенно ждете? Чтобы мы тоже его ждали и обсуждали.
— Я жду все свои проекты. Жду и «Левшу», и «Полдень» тоже очень жду. И еще один зарубежный проект, со съемок которого недавно вернулся, но про него я ничего не могу сказать, извините. Однако актеры там очень мощные.
— Вы много работали с топовыми актерами и с такими режиссерами, как Саймон Уэст, Майкл Бэй, Даррен Аронофски…
— Саймон Уэст? А кто такой Саймон Уэст?
— Например, режиссер «Воздушной тюрьмы» с Николасом Кейджем. Вы снимались у него в фильме «Стрэттон: Первое задание».
— А, «Стрэттон», господи. Точно. Какой дурацкий фильм! У меня там была пара дней, и я даже не знал, что это какой-то крутой режиссер. Но теперь буду знать, что снялся у крутого режиссера!
— Ну сейчас он не такой великий, но раньше был ого-го. Про «Игру престолов» и «Белый лотос» я вообще молчу — это само собой. А есть ли режиссер, у которого вы бы снялись — и ну все, жизнь прожита не зря. Или, быть может, у вас такой проект мечты уже был?
— Меня все время спрашивают об этом. Честно скажу: у меня и нет ответа, и есть ответ, потому что существует столько крутых режиссеров, которых я даже, возможно, пока не знаю. Они не обязаны быть знаменитыми — это могут быть дебютанты, кто угодно. Поэтому у меня нет мечты сыграть конкретную роль у конкретного режиссера. Ну конечно, все хотели бы поработать с Тарантино, Скорсезе, Финчером — это понятно. Но я не сижу и не жду: «Вот бы сыграть у них». Кино — оно языческое, действительно. Ветер подул — и случилось знамение. Ты все время в ощущении потока, в ожидании чуда.
