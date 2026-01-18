5 новых британских сериалов: детективы по Кристи и Геррону, драмы и рождественское чудо

«Семь циферблатов Агаты Кристи»
«Agatha Christie’s Seven Dials»
Ревущие двадцатые. После пышной вечеринки в поместье Чимниз на завтрак не выходит известный своей сонливостью гость — вместо этого тишину пронзают сразу семь будильников, которые ему в качестве пранка подложили в комнату приятели. Мужчину находят мертвым, рядом с ним — пустая бутылочка из-под снотворного, так что полиция быстро решает закрыть дело за недостатком улик. И только бойкая девушка по прозвищу Бандл (Миа Маккенна-Брюс), дочь ворчливой хозяйки поместья (Хелена Бонэм-Картер), вечеринка в котором проходила по договору аренды, решает взяться за собственное расследование. По пути ей встретятся сотрудники МИД с туманными намерениями, зловещее тайное общество, документы с разработками камеруно-немецких ученых и, наконец, строгий суперинтендант Баттл из Скотланд-Ярда (Мартин Фриман).
Экранизации малоизвестных романов Агаты Кристи переживают небольшой бум: в 2022 году на BritBox выходил «Почему не Эванс?», в 2023-м — «Убить легко», в прошлом году — «По направлению к нулю» (оба последних сериала выпустил BBC). А теперь еще одну книгу из серии про суперинтенданта Баттла (даром, что BBC в обеих экранизациях самого Баттла решили не включать) — «Тайну семи циферблатов» (1929) — с лоском и звездами, затыкающими за пояс конкурентов, экранизировали на Netflix. Выглядит детектив и правда отлично — освещение выставлено под «Барри Линдона», крутые ракурсы позаимствованы из «Фаворитки» — но драматургу Крису Чибнеллу (руководил «Доктором Кто» в эру Джоди Уиттакер) явно не хватает остроумия и драйва, чтобы сухой ребусный текст Кристи заставить смотреться живо и логично. К тому же главной актрисе (Маккенне-Брюс) так и не удается определиться, играет она в эксцентрическом приключении или в мелодраме.
Мартин Фриман, в кои-то веки дающий не Ватсона, а Шерлока образца Камбербатча, радует глаз, но до него еще нужно высидеть: первую фразу он произносит на втором часу из трех, так что люди, купившиеся на промоматериалы, рискуют почувствовать себя обманутыми.
«Смерть Банни Манро»
«The Death of Bunny Munro»
Провинциальный продавец косметики по имени Банни (Мэтт Смит), представляющийся, всякий раз изображая пальцами кроличьи уши, в один день трагически теряет жену и остается один на один с милым сынком (Рафаэль Мате), ходящим в обнимку с энциклопедией. Когда после неподобающей вечеринки по случаю поминок в дверь стучатся органы опеки, горе-папаша не придумывает ничего лучше, чем пуститься в бега с сыном, по пути обучая его азам теплых и холодных — но всегда сексуализированно агрессивных — продаж. По их маршруту в окрестностях прибрежного Брайтона движутся не только органы опеки, но и загадочный серийный убийца с рогами и красной кожей. Неужто сам дьявол во плоти?
Экранизация одноименного романа музыканта Ника Кейва разворачивается неторопливо, грациозно балансируя между приземленным «реализмом кухонной раковины» и поэтическим экзистенциальным хоррором. За постановку отвечает шведская фестивальная кинематографистка Изабелла Эклеф («Выходной»), за сценарий — Пит Джексон («Потерянный»), за атмосферный гитарный саундтрек — сам Ник Кейв. В ином исполнении это вполне могло бы быть невыносимо и претенциозно, но в именно в таких пропорциях вышло душераздирающе. Мэтту Смиту давно полагалась такая большая роль для раскрытия таланта (не все же кринжевать в карикатурных образах, как в «Морбиусе» и «Пойман с поличным»), а актер-ребенок Рафаэль Мате и вовсе выдал один из лучших детских перформансов в недавней памяти. Под занавес в сериале включается что-то вроде Линча на минималках, и этот поворот нельзя назвать до конца удачным, но, с другой стороны, сколько вы знаете сериалов, которые хотя бы делают попытку говорить на равных с Линчем?
«В ожидании выхода»
«Waiting for the Out»
Не находящий себе места молодой интеллигент Дэн (Джош Финан) выходит на первый день работы в тюрьме в качестве лектора-философа. Началу рабочего дня предшествует несколько необычайных сцен, демонстрирующих многое из того, что надо знать об этом герое. Он видит на витрине обувного ботинок со стальной защитой и по какой-то туманной логике решает его купить для пущей безопасности, после чего так неудачно исправляет размер молотком, что во время лекции хромает и ранит себя до крови. Перед выходом из дома отчаянно пытается отговорить девушку от рождения ребенка от донора спермы, предлагая свою кандидатуру на роль отца. Наконец, на мучительно долгие минуты зависает около камеры хранения непосредственно перед входом в исправительное учреждение. Охранник остается в недоумении, пока философ по несколько раз перепроверяет шкафчик, куда только что положил телефон.
Все дело в том, что Дэн страдает от глубоких психологических проблем, а именно ОКР и видений-галлюцинаций с отцом — неуравновешенным уголовником, долгие годы изводившим семью, но в какой-то момент их бросившим. И еще неизвестно, что для героя было травматичнее. Флешбэки, как две капли похожие на сцены из сериала «Смерть Банни Манро», не дают однозначного ответа на характер отношений отца и сына. С порога ясно, что будни работы за решеткой для философа будут не только познавательными, но и тревожными, смешными и катарсическими.
Сериал «В ожидании выхода» — комбинация относительно банального материала (первоисточник — мемуары Энди Уэста) и абсолютно талантливого исполнения. Шоураннер Деннис Келли («Утопия», «Третий день»), очевидно, всегда был неординарным телевизионным автором, но здесь он совсем не разменивается на дежурные или функциональные сцены, на филлеры и таймкиллеры, а вместо этого на протяжении всех шести часов стремится каждым диалогом и неожиданной экстремальной ситуацией стремится вызвать у зрителя осязаемую эмоцию или короткое озарение. Самое большое открытие сериала — артист Джош Финан, лицо которого невозможно было не запомнить в «Ночных вызовах» и который здесь показывает психологический мастер-класс уровня всех телепремий мира. Жаль, что пока все выглядит так, будто помимо местной аудитории Би-би-си этот сериал едва ли кто-то еще в мире посмотрит.
«По кладбищенской дороге»
«Down Cemetery Road»
Очень въедливая художница-реставратор (Рут Уилсон) так увлекается тайной исчезновения ребенка, жившего у нее на районе до загадочного взрыва (как заявляют правоохранители, газового баллона), что оказывается участницей головокружительного шпионского приключения с погонями по всей стране, напряженными перестрелками, жестокими убийствами, министерскими секретами и только что не объявлением мировой войны. Не утонуть в этом водовороте ей помогает частная сыщица Зои Бом (Эмма Томпсон), которую с героиней сводят личные трагические обстоятельства.
Дорогая и размашистая экранизация раннего детектива Мика Геррона из серии «Оксфордские расследования», снятая на волне успеха экранизации его же «Медленных лошадей». Увы, даже прекрасный дуэт Уилсон и Томпсон не способен отвлечь внимание от того, что эта история часто скатывается в белиберду. Изящно маскировать надуманные сюжеты циничным кабинетным юмором Геррон научится только в более поздних книгах, здесь же сцены со смешными заказчиками в галстуках остаются на втором или третьем плане, а чуть ли не бондовского уровня шпионский цирк по центру предлагается воспринимать безо всякой иронии. Один раз это вполне можно сделать, но едва ли рука потянется включить следующий сезон похождений Зои Бом (уже запущен в производство).
«Человек против младенца»
«Man vs Baby»
Самый неуклюжий хаусситтер в мире по фамилии Бингли (тот факт, что на фамилию мистера Бина у «Нетфликса» прав нет, не раз забавно обыгрывается в диалогах) под Рождество умудряется остаться вдвоем с подкинутым младенцем в роскошном лондонском пентхаусе немецкого семейства Шварценбоков. Сразу хочется пообещать, что с младенцем все будет хорошо, а вот пентхаус ни от чего не застрахован.
Вполне милое продолжение «Человека против пчелы», в котором уровень буффонады чуть снизился, зато появилась значительная доля сахарной сентиментальности, способная создать или продлить новогоднее настроение. Да, ничего нового в очередном смазливом рождественском чуде и ужимках Роуэна Аткинсона нет, но сделано все с явным профессиональным азартом. Да и вообще эти четыре компактные серии, похожие скорее на полнометражный фильм, а не сериал, едва ли претендуют на что-то, кроме моментально выветривания из головы после праздничного отдыха.