5 новых британских сериалов: детективы по Кристи и Геррону, драмы и рождественское чудо

Не находящий себе места молодой интеллигент Дэн (Джош Финан) выходит на первый день работы в тюрьме в качестве лектора-философа. Началу рабочего дня предшествует несколько необычайных сцен, демонстрирующих многое из того, что надо знать об этом герое. Он видит на витрине обувного ботинок со стальной защитой и по какой-то туманной логике решает его купить для пущей безопасности, после чего так неудачно исправляет размер молотком, что во время лекции хромает и ранит себя до крови. Перед выходом из дома отчаянно пытается отговорить девушку от рождения ребенка от донора спермы, предлагая свою кандидатуру на роль отца. Наконец, на мучительно долгие минуты зависает около камеры хранения непосредственно перед входом в исправительное учреждение. Охранник остается в недоумении, пока философ по несколько раз перепроверяет шкафчик, куда только что положил телефон.