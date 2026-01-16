25 самых ожидаемых фильмов 2026 года

Три года назад «Барбенгеймер» столкнул до комизма непохожие блокбастеры Нолана и Гервиг (напомним, это были байопики ученого-ядерщика и куклы Барби соответственно), а в этом году они, как ни удивительно, собираются посоревноваться более-менее на одном поле эпического фэнтези. Пока Нолан экранизировал древнего грека Гомера с Мэттом Деймоном, Гервиг взялась за многосерийную эпопею про волшебную страну Нарнию сказочника-теолога Си Эс Льюиса. Как и три года назад, хочется сделать ставку на Гервиг: да, Нолан вооружился самыми большими камерами и пленочным форматом в мире («Одиссея» будет первым фильмом в истории, целиком снятым на камеры IMAX), зато Гервиг с порога демонстрирует основательность и остроумие, начав с шестой книги в серии, рассказывающей о происхождении заглавных героев «Льва, колдуньи и волшебного шкафа» (колдунью сыграет Эмма Маки). Есть шанс, что именно эта серия фильмов, которую Netflix собирается выпустить в небывалый (по меркам этого стриминга) широкий прокат с участием, опять же, экранов IMAX, станет каноническим воспоминанием для целого поколения — не всем же в политических разговорах щеголять отсылками к «Гарри Поттеру».