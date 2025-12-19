«Аватар: Пламя и пепел»: финал сайфай-трилогии, с которой нам повезло жить в одно время

Планета Пандора, относительно тихий период сопротивления против оккупации землянами. Партизанское семейство на’ви по фамилии Салли — Джейк (Сэм Уортингтон), Нейтири (Зои Салдана), родные дети Ло’ак (Британ Далтон) и Тук (Тринити Блисс), а также приемные Кири (Сигурни Уивер) и Спайдер (Джек Чемпион) — ненадолго залегает на дно в бухте племени Меткайина. В какой-то момент они решают отправить Спайдера жить на партизанскую базу, так как в полевых условиях постоянно разряжается его кислородная маска. Спокойного семейного путешествия на очень красивом воздушном судне им не видать: на караван под предводительством капитана в исполнении Дэвида Тьюлиса (узнаваемого даже в образе синеликого инопланетянина) нападает сразу и племя разбойников-сектантов, похожих на банду из «Безумного Макса», и полковник Куоритч (Стивен Лэнг) с напарником, точащий зуб на Джейка еще с первого фильма.
Выручив семью, оказавшуюся на волосок от гибели, Джейк окончательно осознает свое призвание Торука Макто (так на’ви называют избранного героя-воина), после чего решает сплотить все племена на планете и даже переубедить пацифистов тулкунов (разумных океанических животных, похожих на китов) с целью организовать первое большое контрнаступление коренных пандорцев против землян. Тем временем полковник Куоритч влюбляется в разбойницу-культистку Варанг (Уна Чаплин) и, объединив с ней силы, клянется покончить с отступником Салли раз и навсегда.
Как часто зрителям выпадает изысканное удовольствие смотреть большую научно-фантастическую трилогию на большом экране? В последней четверти XX века выходили трилогии «Звездные войны», «Чужой» и «Безумный Макс», уже в этом веке — новые трилогии по «Звездным войнам» и «Матрица», из совсем недавнего — «Планета обезьян» и «Дюна» (триквел выйдет ровно через год). Если оставить из этого списка только цельные, авторские и действительно оригинальные произведения (а не третьи по счету адаптации), то окажется, что фактически последний раз что-то равновеликое «Аватару» случалось в лице трилогии «Матрица» и приквелов «Звездных войн» в нулевые. Тогда их оценили по достоинству далеко не все: критики разнесли в пух и прах по крайней мере по одной части из каждой франшизы («Революцию» и «Скрытую угрозу» соответственно), а фанаты так забуллили Джорджа Лукаса, что тот продал права на свою сагу корпорации «Дисней».
По прошествии лет однозначно видится, что это были эпохальные события в мире зрелищного кинематографа, на премьеры которых многие уважающие себя киноманы с радостью переместились бы на машине времени. Так что и идущий прямо сейчас в мировых кинотеатрах третий «Аватар», очевидно, такое же событие, которое случается раз в поколение. Нет оснований доверять злым языкам и пропускать это зрелище на большом экране, особенно учитывая, что анонсированные Джеймсом Кэмероном четвертая и пятая части пока что находятся в подвешенном состоянии и официально не запущены в производство: режиссер отснял лишь сцены из начала четвертой части с участием актеров-детей, поскольку дальше планируется таймскип на несколько лет вперед.
Если Кэмерон в «Пламени и пепле» и не дотягивает до каких-то стандартов, то только до своих собственных. Это первый в его карьере триквел (сиквелы он снимал еще для «Пираньи», «Чужого» и «Терминатора»), и, пожалуй, впервые он не сумел найти для продолжения технически новаторской фишки. Визуально кино предельно похоже на «Путь воды», где режиссер впервые применил технологию HFR (повышенной частоты кадров в секунду). Здесь она снова используется по не до конца понятной джазовой логике: частота кадров то и дело переключается по несколько раз в пределах одной короткой сцены. При этом по большей части в HFR оформлены динамичные экшн-сцены, но есть и примеры подтормаживающих боев в 24 FPS и, наоборот, статичных диалогов в HFR.
В триквеле нашлось чуть меньше места раскрывающим героев драматическим моментам: эпизоды вроде открывающей картину фантазии горюющего по брату Ло’ака и встречи Спайдера с ненавистным биологическим отцом теперь на вес золота. В этом смысле наполненные до краев экшном «Пламя и пепел» можно сравнить с зубодробительной и оглушительной третьей «Матрицей». Но хочется уточнить, что и третья «Матрица» была абсолютно визионерским и необходимым к просмотру зрелищем, а по сравнению с ней «Аватар-3» даже изящнее и сбалансированнее (даром что в сценах сражений фигурируют аналогичные экзоскелеты).
Потенциальный изъян, который роднит «Пламя и пепел» со «Звездными войнами» позднего Лукаса, — оперная или даже античная утрированность. Сцена с Джейком и Спайдером в лесу вызывает непреднамеренные смешки своим гипертрофированным накалом страстей, но едва ли это влияет на удовольствие от фильма — скорее, как и в случае с «Атакой клонов» и «Местью ситхов», даже наоборот.
Есть и однозначно удачные находки, заметно расширяющие образ военного конфликта на экране. Среди них — и введенное в сюжет вышеупомянутое злое племя на’ви-разбойников (ради разнообразия), и поднятие экзистенциальных вопросов о том, что обременяет человека сильнее — его физическая раса или звание (речь о полковнике Куоритче). Наконец, самый интригующий момент — антиантропоцентричная перспектива в масштабной финальной битве. Кэмерон пытается заставить нас симпатизировать инопланетянам, часто монструозного вида, режущим без разбора хомо сапиенсов, и, как ни удивительно, ему это удается.
Да, с подобным антиколониальным посылом ранее выступал Пол Верхувен в «Звездном десанте», но он все-таки занимался сатирой с фигой в кармане и продолжал вести повествование с людьми на первом плане. «Аватар: Пламя и пепел» — это как если бы Верхувен не просто интеллектуально доказал, что у тараканов своя правда, а буквально переснял бы «Звездный десант» от лица тараканов. Словом, нынешний фильм заставляет задуматься о природе наблюдения за военными конфликтами не меньше этой классики.
Хочется искренне пожелать Кэмерону, чтобы кассовые сборы снова посрамили скептиков, и он продолжил работу над своей авторской сагой. Пятая часть сейчас заявлена на, страшно сказать, 2031 год (режиссеру исполнится к тому моменту семьдесят семь), и даже это звучит как чрезмерно оптимистичный прогноз. Кэмерон все еще работает с перфекционистской отдачей, стремясь оправдать цену билета в кино, как никакой другой кинематографист (оттуда, кажется, и снова долитый с небольшой горкой хронометраж в 3 часа 17 минут). И если этот автор останется у руля, то «Аватар» и близко не рискует превратиться в бессмысленную и беспощадную сагу о Трансформерах или в разрозненные эпизоды похождений Терминатора и Чужих.
Никиты Лаврецкого