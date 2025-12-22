10 лучших фильмов 2025 года: выбор Никиты Лаврецкого

Майка Ли принято называть реалистом кухонной раковины, но на самом деле это слишком узкое понимание его гения: он бы не был классиком кино, если бы просто показывал, как живут обычные люди. Его истории не типичны, а архетипичны. В реальной жизни настолько патологически вредная женщина, как героиня фильма, пожалуй, так долго не протянула бы в этом доме с этим мужем. Но Ли намеренно сгущает краски и изображает концентрированную до степени токсичности версию реальности, в которой одной женщине среднего возраста удается отравлять жизнь вообще всем окружающим. Эту Пэнзи я буду вспоминать, уверен, до старости , как вспоминаю последние пятнадцать лет Поппи из «Беззаботной», чьим злым фильмом-близнецом является «Суровая правда».