Новогодний экран: 9 свежих рождественских фильмов для праздничных каникул

Для пущего зрительского ажиотажа действие происходит в канун Рождества, а география расширяется до Лондона и Парижа. Есть даже русский персонаж — загадочная бывшая главного героя, ныне живущая в парижской квартирке с обилием котов и полной кастрюлей борща. Правда, новые локации становятся лишь поочередно меняющимися фонами-декорациями, почти ничего не дающими истории. Да и бесконечно повторяющаяся мораль о силе фамильного единства в какой-то момент навевает скуку — удивительно, но нашелся фильм, который переплюнет «Форсаж» по частоте произнесения слова «семья». Радует, что драки и трюки были олдскульно поставлены без привлечения «зеленки» и ИИ (о котором режиссер в интервью емко говорит: «Черт возьми, терпеть его не могу»).