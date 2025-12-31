Новый год-2026

Новогодний экран: 9 свежих рождественских фильмов для праздничных каникул

Для тех, кто засмотрел новогоднюю киноклассику до дыр, кинокритик Никита Котик собрал подборку новейших рождественских комедий, которые вышли на зарубежных стримингах, и оценил их в снежинках.

«Рождество с бывшим» («A Merry Little Ex-Mas»), реж. Стив Карр

Новое рождественское кино тоже паразитирует на ностальгии и периодически вытаскивает на первый план икон 1990–2000-х годов. Чуть раньше тот же Netflix дал новый виток карьере Линдсей Лохан — актриса подписала со стримингом партнерское соглашение и уже успела сняться в трех праздничных фильмах. В этом году очередь дошла до Алисии Силверстоун, чей главный хит «Бестолковые» давно вошел в канон американских подростковых комедий. 

«Рождество с бывшим» при помощи анимационных вставок игриво рисует тривиальную завязку: почти разведенные супруги Эверетт и Кейт, живущие в небольшом уютном городке, планируют первое Рождество после расставания. Причем для героини Силверстоун принципиальна экоосознанность: минимум новых покупок и потребляющих электроэнергию гирлянд. Здесь чувствуется дань уважения позиции самой актрисы — вегана и защитницы животных. Катание на санках, челленджи по выпеканию пряников и декорированию дома — попытки организовать семье праздник неминуемо ведут к обсуждению непроговоренных обид. Все это мило, но из всех действующих лиц — скучной обыденной пары главных героев и, например, бойфренда дочери, оголтело фанатеющего по Гарри Поттеру, — увлекательно смотреть лишь на нового партнера Кейт. Вечно оптимистичный здоровяк, балансирующий между терапевтической поддержкой и комичной маскулинностью, дарит комедии хоть какую-то изюминку. 

Оценка: 3 снежинки из 10

❄️❄️❄️

«Проблемы с шампанским» («Champagne Problems»), реж. Марк Стивен Джонсон

© Mika Cotellon/Netflix

Американка Сидни Прайс (Минка Келли) — топ-менеджер инвестиционной компании — отправляется во Францию на переговоры по покупке прославленного бренда шампанского. Частная встреча за закрытыми дверьми превращается в мини-испытание сразу для нескольких претендентов: владелец бренда везет покупателей в родное шато, чтобы лично продемонстрировать виноградники, а заодно и дух французского Рождества. В итоге коммерческое соперничество растворяется в совместных прогулках по ярмаркам, дегустации пузырьков у камина и попытках поймать местного терьера по кличке Буль-Буль. 

Магия фильма во многом строится на съемках в реальных локациях — вместо декораций и зеленых фонов здесь живописный регион Эперне и погреба действующего Шато-де-Тесси. Погружает в атмосферу и обилие французского, на котором с американской гостьей любит изъясняться парижанин Анри (Том Возничка) — сын владельца, мечтающий не унаследовать винодельню, а открыть книжный магазинчик. И как после такого вернуться к бетонным джунглям и корпоративному цинизму? Вот и героиня не особо понимает.

Оценка: 9 снежинок из 10

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

«Семейный план-2» («The Family Plan 2»), реж. Саймон Селлан Джонс

© Apple TV+

Экшн-комедия про бывшего наемного убийцу, переквалифицировавшегося в семьянина, превращается во франшизу. Если в первой части герою Марка Уолберга приходилось разбираться с отцом — экс-военным и авторитарным боссом синдиката наемников, — то теперь тихому счастью мешает новоявленный брат-бастард (у Кита Харингтона, Джона Сноу из «Игры престолов», наверняка было дежавю). 

Для пущего зрительского ажиотажа действие происходит в канун Рождества, а география расширяется до Лондона и Парижа. Есть даже русский персонаж — загадочная бывшая главного героя, ныне живущая в парижской квартирке с обилием котов и полной кастрюлей борща. Правда, новые локации становятся лишь поочередно меняющимися фонами-декорациями, почти ничего не дающими истории. Да и бесконечно повторяющаяся мораль о силе фамильного единства в какой-то момент навевает скуку — удивительно, но нашелся фильм, который переплюнет «Форсаж» по частоте произнесения слова «семья». Радует, что драки и трюки были олдскульно поставлены без привлечения «зеленки» и ИИ (о котором режиссер в интервью емко говорит: «Черт возьми, терпеть его не могу»).

Оценка: 3 снежинки из 10

❄️❄️❄️

«Рождество братьев Джонас» («A Very Jonas Christmas Movie»), реж. Джессика Ю

© Disney+/Everett Collection

Фандом братьев Джонас должен быть доволен этим годом: бойз-бенд отпраздновал 20-летний юбилей, в марте прошел ностальгический фестиваль JonasCon, летом группа презентовала седьмой альбом, а в ноябре Disney выпустил рождественский фильм-концерт, где троица «ссорится» накануне главного семейного праздника. Причина раздора — усталость каждого участника от навязанного ему типажа. Джо прослыл безалаберным ловеласом, но, вообще-то, хочет серьезных отношений. Ник постоянно держит все под контролем и сомневается, осилит ли продолжение совместного тура. А Кевин — «тот, который не Джо и не Ник» — больше не хочет прятаться с бас-гитарой позади и мечтает о своем собственном куплете. 

Пока Джонасы не разберутся со взаимными упреками, местный Санта будет подкидывать им проблемы: то взрывая частные самолеты (дважды), то вместо дома отправляя героев в Амстердам. И все это на фоне сладкозвучных баллад и, честно говоря, довольно невыразительной хореографии номеров. Тем не менее рождественский антураж вынуждает соответствовать: имеются и дурацкие свитеры, и звенящие колокольчики, и благая цель — спасти братские отношения, а вместе с ними и сам праздник. Самое оно, если хочется включить что-то идущее фоном и периодически пританцовывать.

Оценка: 6 снежинок из 10

❄️❄️❄️❄️❄️❄️

«Радость мира» («Joy to the World»), реж. Джерри Чиккоритти

© Disney+/Hulu

Одинокая писательница лайфстайл-романов вынуждена изображать для телешоу образцовое празднование Рождества, о котором она так ловко пишет в своих книгах. Поэтому роль ее супруга играет белокурый шофер, пару родителей — домработница и местный почтальон, детей — соседские подростки. Машинальные этапы приготовления вроде обязательного наряжания елки, совместных покупок и игр в снежки диктуют базовую истину: важен не результат, а процесс приготовления и искренние эмоции. К тому же в последний момент вылизанная картинка правильной семьи, конечно же, рушится. Выводы хорошие, но вот бы и сам фильм им соответствовал. В чересчур искусственных зимних декорациях даже снежки не тают, а топорно отскакивают от актеров на пол. 

Оценка: 6 снежинок из 10

❄️❄️❄️❄️❄️❄️

«В поисках радости» («Finding Joy»), реж. Тайлер Перри

© Amazon Prime Video

Не совсем нарядное, но очень снежное Рождество можно увидеть в ромкоме Тайлера Перри — актера, режиссера и владельца одной из самых прибыльных компаний в сфере развлечений Tyler Perry Studios. Главная героиня — нью-йоркский дизайнер одежды по имени Джой (отсюда игра слов в англоязычном названии «Finding Joy»). В погоне за очередным ситуэйшеншипом она оказывается в Колорадо накануне сильной снежной бури. Отогреваться приходится у аскетичного лесоруба, спасшего девушку от верной гибели. 

Очень камерная любовная история — парень буквально живет в тщательно задекорированной охотничьей хижине — строится на карикатурных противоположностях: угрюмый и замкнутый брутал понемногу раскрывается под напором городской экстравертки. В качестве комичных вставок — подруги главной героини, у которых, кажется, нет никакого другого занятия в жизни, кроме как названивать по видеосвязи и язвить по поводу бурной личной жизни. Поскольку большую часть времени персонажи проводят вдали от цивилизации, это кино — самое то для тех, кому в конце года требуется цифровой детокс. 

Оценка: 7 снежинок из 10.

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

«Боже. Как. Смешно.» («Oh. What. Fun.»), реж. Майкл Шоуолтер

© Amazon Prime Video

Уставшая от тщательного планирования праздников мама, чьи усилия семья не особенно ценит, в обиде сбегает из дома, чтобы поучаствовать в шоу «Лучшая рождественская мама». 

Среди остальных стриминговых спешелов «Боже. Как. Смешно.» может похвастается самым звездным кастингом. Главную роль здесь играет королева экрана 1980-х и 1990-х Мишель Пфайффер, ее детей — Фелисити Джонс, Хлоя Грейс Морец и Доминик Сесса. Последний и вовсе стал звездой благодаря другому рождественскому фильму, моментально ставшему классикой, — «Оставленные». Также фильму выделиться на фоне поточного стримингового кино помогает картинка: вместо холодной обездвиженной камеры и цифрового глянца — постоянная едва заметная тряска и чуть подстаренный под пленку цветокор (за операторскую работу отвечает Джим Фрона, работавший над сериалами «Большая маленькая ложь», «Терапия» и «Я люблю Дика»). Эти, казалось бы, маленькие детали вместе с ироничной неорганизованностью дисфункционального семейства создают эффект редкой для этого топа естественности.

Оценка: 8 снежинок из 10

❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️

«Счастливого Рождества, Тед Купер!» («Merry Christmas, Ted Cooper!»), реж. Джейсон Бурк

© Hallmark

Ежегодные новогодние фильмы телеканала Hallmark, своего рода американского аналога «Домашнего», стали guilty pleasure для нескольких поколений зрителей. Да, каждое Рождество на Hallmark выходят десятки однотипных ромкомов, снятых в окружении стандартной студийной бутафории, но хоть где-то в нашем суматошном мире должно царить завидное постоянство.

«Счастливого Рождества, Тед Купер!» обезоруживает безусловным оптимизмом главного героя, чем-то напоминающего другого Теда — Лассо. Вечно приветливый ведущий прогноза погоды каждый год накануне праздников мучается от несчастий: то сломает себе что-нибудь, то испортит украшения, то по ошибке попадет за решетку. Привлечь удачу помогает школьная любовь, работающая в больнице, где Тед помогает собрать деньги на строительство нового детского отделения. Журить эту умилительную бесконфликтность не поднимается рука — в конце концов, в ней чувствуется годами отработанная схема Hallmark по созданию комфортного телеконтента.

Оценка: 6 снежинок из 10

❄️❄️❄️❄️❄️❄️

«Рождество над облаками» («Christmas Above the Clouds»), реж. Питер Бенсон

© Hallmark

Очередная реинтерпретация «Рождественской песни»: потерявшая интерес к праздникам бизнесвумен покупает билет на другой конец света, лишь бы оказаться подальше от всеобщего веселья. В самолете она, разумеется, встречает бывшего, а заодно и духов Рождества, которые через сны-флешбэки показывают ей цепочку жизненных выборов, приведших к одиночеству. 

Вечный диккенсовский сюжет вряд ли сильно разочарует: лучше уж путешествовать по воспоминаниям, чем наблюдать натужные проявления безразличия по отношению к прошлой любви, как это было в «Рождестве с бывшим». Знакомство с бойфрендом в университетской библиотеке, первый поцелуй на дискотеке, постепенная ставка на карьеру, а не на отношения, ведь, о ужас, твой партнер становится библиотекарем. Легкомысленность месседжа при этом разбавлена забавными находками — эксцентричными бортпроводниками и возможностью иронично комментировать события своей жизни, за которыми ты наблюдаешь.

Оценка: 3 снежинки из 10

❄️❄️❄️

