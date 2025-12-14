Разобрать «Ножи»: отсылки и секреты «Воскрешения покойника», которые вы могли не заметить

Этот же самый Джереми Реннер играет в «Покойнике» доктора Нэда. После того как его бросила жена, он пьет то дома, то в местном баре-пиццерии. В последней упомянутой локации на полке среди напитков красуется тот самый соус из «Луковицы». Выходит, закрывшийся в себе Нэд одинокими вечерами мог смотреть не только «Покерфейс», но и «Ветренную реку», или даже что-нибудь из «Марвел». На компьютерном столе у одного из полицейских стоит Дэдпул из этой вселенной, а также героиня DC Чудо-женщина. Значит, и фильмы с ними сняты. Глубже копать не будем — мозг уже взрывается.