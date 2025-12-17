Что смотреть в кино на новогодних праздниках: «Вечность», Джармуша, очень много киносказок

«Пятый элемент»
С 18 декабря
В повторный российский прокат выходит один из лучших фильмов Люка Бессона. Каждые 5000 лет к Земле летит чистое зло, поэтому планете нужен защитник. В XXIII веке им становится бывший звездный десантник, а ныне нью-йоркский таксист Корбен Даллас (Брюс Уиллис), а в помощники ему дается высшее существо неземной красоты по имени Лилу (Милла Йовович) — тот самый пятый элемент. До того как превратиться в главного французского продюсера, Люк Бессон снимал лучшие сентиментальные фильмы на свете, заворачивая их то в обертку боевика («Ее звали Никита», «Леон»), то фантастического экшна. Что такое «Пятый элемент»? Это набор восхитительных виньеток: Йовович на паспортном контроле (Лилу — Даллас — мультипас), ария дивы Плавалагуны, мастер-класс Корбена по поводу того, как вести переговоры с тупыми мондошаванами, и злой Гэри Олдман с великой фразой: «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам». А еще простая, кристально чистая, но вместе с тем неоспоримая мысль: миром правит любовь. Е.Т.
«Волчьи дети Амэ и Юки»
С 18 декабря
Возлюбленный студентки Ханы оказывается оборотнем. У пары рождается двое детей-волчат, Амэ и Юки, однако после гибели отца Хана вынуждена переехать в сельскую местность подальше от любопытных глаз. Там Амэ и Юки придется определиться, какому миру они принадлежат — людей или волков. Трогательная аниме-сказка Мамору Хосоды о семье и родительстве с чудесной анимацией. Хосоду не просто так много лет называют наследником Хаяо Миядзаки — «Волчьи дети Амэ и Юки» тому доказательство. В.Г.
«Вечность»
С 18 декабря
В этом году уже был сайфай «Оценка», в котором героиня Элизабет Олсен пыталась завести ребенка в далеком будущем, когда государство взяло рождаемость под свой контроль. Но то была дурная чернозеркальная фантастика, в которой недюжинный талант великой актрисы был растрачен совершенно впустую. Другое дело — «Вечность» Дэвида Фрейна, которая начинается в духе мистериальных рождественских комедий наподобие «Этой прекрасной жизни» Фрэнка Капры, а затем принимает совершенно неожиданный, можно сказать крутой, оборот.
Так, по сюжету, подавившись крекером, пожилой мужчина Ларри попадает в посмертный перевалочный пункт, где ему в молодом теле (Майлс Теллер) предстоит выбрать вечность для загробной жизни. Скоро к нему присоединяется любимая жена Джоан (Элизабет Олсен), однако ситуацию осложняет ее первый, погибший на войне в Корее муж Люк (Каллум Тернер), который 67 лет дожидался ее в лимбе, подрабатывая барменом. Образовавшийся любовный треугольник приводит к тому, что Джоан предстоит принять крайне непросто решение, с каким из супругов отправится в вечность.
Этот смешнейший (непреходящий панч, можно ли считать войну в Корее ровней Первой и Второй мировой) и остроумнейший фантастический ромком задается таким ворохом экзистенциальных вопросов, не только матримониального характера, что два часа пролетают на одном дыхании. А опомнившись на финальных титрах, понимаешь, что, пожалуй, провел бы с этими несуразными героями (особенно с героиней Олсен) вечность. Если этот фильм не станет новой классикой рождественской комедии, то с нашим миром явно что-то не так. Е.Т.
«Ассасин: Смертельная битва»
С 18 декабря
Роман «Убийца богов» стал хитом, но всю славу присвоил себе самозванец. Спустя 6 лет тот приходит к едва сводящему концы с концами настоящему автор Лу Куньвэню (Дун Цзыцзянь) и предлагает вместе написать продолжение, в то время как оно уже давно стучится в голову Лу в многочисленных видениях. В них злодей Рыжегрив на самом деле не умер, а в облике смертного (Дэн Чао) науськивает победивших его героев бросить вызов новой угрозе — богу, который пишет судьбу их мира и готовит для всех мрачный финал. Тем временем граница миров так истончилась, что вскоре героям действительно предстоит встретиться лицом к лицу.
Режиссер Лу Ян снял продолжение своего безбашенного жанрового микса «Ассасин: Битва миров». Вот только новый сценарист, Ли Цзэлинь, постарался сгладить все острые углы, превратив зубастый метароман Шуан Сюэтао в очередную героическую и в меру слезливую историю о попаданцах, да еще с откровенно фарсовым финалом. Визуально кино тоже растеряло былой запал: это больше не мрачный арт-слешер с послевкусием, как у Гильермо дель Торо и Зака Снайдера, а обычное прилизанное уся — мастеровитое, с добротным экшном и эффектами, но абсолютно не выделяющееся на общем фоне. Не такого доведения до ума мы ждали, когда сетовали на излишнюю ухабистость первой части! А.О.
«Поймать монстра»
С 18 декабря
Один из самых остроумных телевизионных сценаристов, создавший уже культового «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном, Брайан Фуллер должен был снимать один из эпизодов перезапущенных «Удивительных историй» Стивена Спилберга. Для короткой истории Фуллер придумал борющуюся с пыльным кроликом девочку и наемного убийцу по соседству, то есть «Леона» и «Полтергейста» в одной комнате. Сценарий, как это часто бывает, погиб под тонной продюсерских замечаний. Но Фуллер не сдался, написал полнометражную версию и понес ее к европейцам. Они запросили Мадса. У Фуллера, конечно же, все еще был его номер. Так родился хоррор «Поймать монстра» (в оригинале — «Пыльный кролик») — все с тем же острым языком Фуллера, трогательными героями (Мадс, как всегда, отличный, а Сигурни Уивер необычайно забавная) и духом рождественских фильмов. Д.Б.
«Елки-12»
С 18 декабря
Франшиза «Елки» как привыкшие к гастрольному чесу исполнители: уже давно съездили в прощальный тур (см. «Елки последние»), но все равно продолжают давать концерты. Не так давно «Елки» перешли под управление Жоры Крыжовникова, который привел в новую часть команду фильма «Москва слезам не верит»: постановщицу Ольгу Долматовскую, оператора Юрия Коробейникова (тоже выступившего одним из режиссеров) и актеров Марию Камову (более известную как блогер Маш Милаш), Андрея Максимова и Тину Стойилкович. В.Г.
«Три богатыря и свет клином»
С 25 декабря
Над отечеством в прямом смысле сгущается туча, князь в панике, его подручный конь Юлий — тоже, поэтому Русь снова придется спасать трем богатырям, чьи жены на сносях. 15-й мультфильм в долгоиграющей анимационной франшизе, отметившей в прошлом году двадцатилетие, поставила Дарина Шмидт («Конь Юлий и большие скачки», «Три богатыря и Конь на троне»), а центральной темой картины, как нынче водится в российском кинематографе, стали семейные ценности. Е.Т.
«Ла-Ла Ленд»
31 декабря, в «Каро 11 Октябрь» (Москва)
В канун Нового года спешите видеть один из лучших фильмов минувшего десятилетия. В Лос-Анджелесе встречаются два мечтателя — стремящийся открыть свой джаз-клуб музыкант Себастьян (Райан Гослинг) и желающая стать актрисой Миа (Эмма Стоун). В «Ла-Ла Ленде» Дэмиен Шазелл («Одержимость», «Человек на Луне») передаст привет «Шербурским зонтикам» и мамблкору, из которого он вышел (см. «Гай и Мэдлин на скамейке в парке»), поставит запоминающийся танцевальный номер под песню «Another Day of Sun», печальную прогулку Райана Гослинга под «City of Stars» и отменит хеппи-энд. В финале фильм сделает по-настоящему больно, потому что ревизионистский мюзикл обернется горькой сказкой о потерянном времени и тоской по непрожитой жизни. Идеальное кино для последнего свидания. Е.Т.
«Ежик в тумане» / «Сказка сказок»
31 декабря в московском «Художественном»
Предложение, от которого нельзя отказаться: возможность посмотреть великие мультфильмы Юрия Норштейна на большом экране, да и еще в канун Нового года. Кроме того, 31 декабря в «Художественном» планируется ретроспектива праздничного оттепельного кино. Помимо Норштейна, покажут «Морозко» Александра Роу, «Старую, старую сказку» Надежды Кошеверовой, а финальным аккордом станет сатирический «Зигзаг удачи» Эльдара Рязанова с Евгением Леоновым в роли финансово предприимчивого фотографа. В.Г.
«Отец мать сестра брат»
С 1 января
Главный антидот от засилья сказок на новогодних каникулах — новое кино Джима Джармуша, взявшее «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале 2025 года. Содержание фильма — три истории, посвященные семьям и неловким посиделкам. В первой — брат (Адам Драйвер) и сестра (Мейим Бьялик из «Теории большого взрыва») приезжают в глубинку к отцу-отшельнику (Том Уэйтс). Вторая посвящена сестрам (Кейт Бланшетт и Вики Крипс) в гостях у властной матери (Шарлотта Рэмплинг). Последняя — сестре и брату (Индия Мур и Лука Саббат) в парижской квартире родителей, недавно погибших в авиакатастрофе. Критики пишут, что кино вышло смешным, теплым и очень мудрым. В.Г.
«Чебурашка-2»
С 1 января
Чтобы найти новый дом для Гены (Сергей Гармаш), так как старый хотят снести под парк аттракционов, Чебурашка вместе с внуком Гены Гришей (Илья Кондратенко) и внучкой бизнесменши Риммы (Елена Яковлева) Соней (Ева Смирнова) отправляется в горы. Там они встречают охотника (Александр Лыков), который принимает ушастика за Хищника. Продолжение кассового хита трехлетней давности с зашкаливающим количеством киноманских отсылок и вайбами российского «Паддингтона» (параллели с триквелом про приключения медвежонка неизбежны). Чтобы порадовать поклонников советского мультфильма, Гена теперь от злости превращается в настоящего крокодила. Е.Т.
«Буратино»
С 1 января
Старая сказка на новый лад с навороченными технологиями. Виталией Корниенко — Буратино, Анастасия Талызина — Мальвина (краш!), а Федор Бондарчук — Карабас Барабас. Говорят, для съемок построили целый средневековый город, а за самые горячие сцены фильма отвечают кот Базилио и лиса Алиса (Александр Петров и Виктория Исакова). Вообще идея ремейка не выглядит кощунственной, так как в вышедших 50 лет назад «Приключениях Буратино» устарело буквально все, кроме песен. Е.Т.
«Простоквашино»
С 1 января
Сарик Андреасян как талантливый продюсер, но куда более спорный режиссер оседлал оформившийся в обществе запрос на эскапистские киносказки. После «Домовенка Кузи» и перед «Сказкой о царе Салтане» он выпускает лайв-экшн экранизацию «Простоквашино» с Павлом Прилучным, Лизой Моряк, Иваном Охлобыстиным и Романом Панковым в роли дяди Федора. Пугают главным образом кринжово нарисованные Матроскин, Шарик, Чижик и Буренка. Зловещая, зловещая долина. Е.Т.
«Безумное свидание»
С 1 января
Итальянский кассовый хит, приладивший концепцию «Головоломки» к жанру романтической комедии. Влюбленная парочка — реставраторша мебели (Пилар Фольяти) и школьный учитель (Эдоардо Лео) — собирается на первое свидание у девушки дома. Но чтобы все прошло хорошо, им придется совладать со своими субличностями, отвечающими за разные чувства. Поставил фильм режиссер «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе. В.Г.
«Вчера, сегодня, завтра»
С 1 января
Бедная продавщица контрабандных сигарет рожает одного ребенка за другим, чтобы избежать тюремного срока, пока ее безработный муж лезет на стенку. Светская дива отправляется в поездку вместе с любовником-писателем. В секс-работницу влюбляется молоденький сосед-семинарист. Что объединяют эти истории? Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в главных ролях.
Постановщик «Похитителей велосипедов» Витторио Де Сика навсегда останется в истории как одна из важнейших фигур неореализма, однако значительная часть его карьеры — зрительские фильмы со звездным дуэтом Лорен и Мастроянни. «Вчера, сегодня, завтра» и вовсе комедия, пусть и с классовым сознанием. Относительная легковесность не помешала фильму выиграть «иностранный» «Оскар» — и легко понять почему: сложно отказать наэлектризованному обаянию картины. Выполненная в похожем духе «Анора» Шона Бейкера спустя полвека вообще взяла главный приз Американской киноакадемии. В.Г.
«Горничная»
С 8 января
По всем признакам бульварный триллер — то есть такой, где эффектность происходящего затмевает логику, смысл и другие переоцененные концепции. Главная героиня, девушка с тайной (Сидни Суини), хочет начать жизнь с чистого листа и устраивается работать горничной в особняк семейной пары Винчестеров (Аманда Сейфрид и Брендон Скленар). Однако скелеты в их дорогом дизайнерском шкафу оказываются куда страшней, чем у новой домработницы. Поставил фильм комедиограф Пол Фейг «Девичник в Вегасе», временами отвлекающийся на мыльный палп (см. «Простая просьба»). В.Г.
«Добрый доктор»
С 8 января
В этом ремейке французской комедии народный дед российского кино Юрий Стоянов играет вредного доктора, которого во время дежурства 1 января сбивает курьер на самокате (Виктор Хориняк). Чтобы помочь пациентам, он уговаривает парня, оказавшегося врачом-недоучкой, отправиться на вызовы вместо него. Фильм Никиты Грамматиков («Ева, рожай!») по сценарию Ильи Куликова («Камбэк», «Полицейский с Рублевки»). В.Г.