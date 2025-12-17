Что смотреть в кино на новогодних праздниках: «Вечность», Джармуш, очень много киносказок

Один из самых остроумных телевизионных сценаристов, создавший уже культового «Ганнибала» с Мадсом Миккельсеном, Брайан Фуллер должен был снимать один из эпизодов перезапущенных «Удивительных историй» Стивена Спилберга. Для короткой истории Фуллер придумал борющуюся с пыльным кроликом девочку и наемного убийцу по соседству, то есть «Леона» и «Полтергейста» в одной комнате . Сценарий, как это часто бывает, погиб под тонной продюсерских замечаний. Но Фуллер не сдался, написал полнометражную версию и понес ее к европейцам. Они запросили Мадса. У Фуллера, конечно же, все еще был его номер. Так родился хоррор «Поймать монстра» (в оригинале — «Пыльный кролик») — все с тем же острым языком Фуллера, трогательными героями (Мадс, как всегда, отличный, а Сигурни Уивер необычайно забавная) и духом рождественских фильмов. Д.Б.