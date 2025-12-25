10 лучших мини-сериалов 2025 года, которые можно посмотреть за выходные

Экранизация книжки ирландской писательницы Андреа Мары хороша сразу в нескольких аспектах. Во-первых, это увлекательнейший триллер, где худший родительский кошмар становится спусковым крючком для пулеметной очереди скелетов, сыпящихся из шкафов широкого круга действующих лиц. Причем после дерзкого старта сериал не ослабляет хватку до самого конца. Обилие сюжетных линий и затрагиваемых тем поначалу кажется избыточным, но шоу справляется с этим грузом. Оно последовательно подливает масла в огонь сумасшедшими твистами и ловко играет со зрителем, постоянно вынуждая менять отношение к героям — иногда по несколько раз за сцену. Во-вторых, в пестрый жанровый фантик здесь обернут неожиданно обстоятельный и честный рассказ о современном материнстве, в ходе которого выясняется, что распределение ролей в семьях до сих пор безгранично далеко от справедливости , даже в случае среднего класса, чье единственное преимущество — разве что финансовая возможность нанимать нянь. Впрочем, после просмотра и она перестает казаться таким уж преимуществом. Плюс еще одна родительская фобия.