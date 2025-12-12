Тимур Батрутдинов играет Шурика, но не из комедий Леонида Гайдая, а абсолютно нового. Он сидит на скамейке в парке и рассказывает о любви всей своей жизни Нине (Марина Кравец). Каждый новый эпизод, к которому он мысленно возвращается, как бы представляет одну из глав этой мелодрамы, но в действительности служит лишь предлогом — то для музыкального клипа, то для стеба над мемами многолетней давности.
В процессе путешествия от сердца к сердцу Шурик окажется на Байконуре. Подменит в космосе Белку и Стрелку. Убежит от спортсменов во главе с хип-хоп-влогером Давидом Давой Манукяном. Попадет в один из сюжетов шоу «Вечерний Губерниев». Поможет товарищу Новосельцеву (Павел Воля) покорить начальницу Калугину (Ляйсан Утяшева). Вычислит любимую по заказу на маркетплейсе. Убежит из тюрьмы через тоннель под композицию «Зайка моя» Филиппа Киркорова, который играет сокамерника. Ограбит банк с помощью одиннадцати друзей Шурика и, наконец, найдет любовь.
Весь фильм — это набор не очень смешных каламбуров с вкраплением эпизодов из самых разных картин. В отличие от предыдущих новогодних проектов ТНТ — «СамоИронии судьбы», «Иван Васильевич меняет всё» и «Небриллиантовой руки», в основе которых, как правило, лежал сюжет какой-то одной советской комедии, — «Невероятные приключения Шурика», скажем так, повышают градус. Перед нами попурри не только из советского кино, но и из классических зарубежных хитов. Поэтому не так уж важно, каким именно образом персонаж Батрутдинова переходит из «Наваждения» (новеллы из «Операции „Ы“») в «Служебный роман» и «Джентльменов удачи». Куда интереснее, что все это приправлено «Форрестом Гампом», «Субстанцией», «Дьявол носит Prada», «Побегом из Шоушенка» и «Крестным отцом».
Как нетрудно догадаться, цельного повествования ждать не стоит: команда ТНТ работает в турборежиме, и на истории это отражается самым прямым образом. Каждые пять минут в «Невероятных приключений Шурика» — новое звездное камео, новый клип, еще одна попытка быть остроумнее, чем есть на самом деле. «Стараюсь переплюнуть не оппонента, а собственные достижения из прошлого батла» — вероятно, такая цитата висит на двери авторской комнаты новогодних комедий ТНТ. Однако Ким и Семичев не стараются сделать лучше, чем у Гайдая, Рязанова или Александра Серого, а стараются удивить еще большим количеством кринжа зрителей, которым повтора прошлогоднего рецепта уже недостаточно.
В советских комедиях музыка работала на создание настроения, а также усиления комического эффекта. В той же «Кавказской пленнице» прогулку Шурика и Нины сопровождали лирические композиции Александра Зацепина. В «Невероятных приключениях Шурика» музыкальные вставки, наоборот, разрушают повествование. Ни клип с Анной Асти, ни выступление Филиппа Киркорова, ни кривлянье Ларисы Долиной под «За деньги да» не способствуют развитию истории и наличию хоть какой-то причинно-следственной связи. Даже взрослая вариация вирусного трека «Сигма-бой» вызывает разве что зевоту. Кажется, что музыкальные интеграции необходимы только для того, чтобы звезды еще раз посветили лицом, а у картины растянулся хронометраж (фильм идет 2 часа 2 минуты).
Сказать, что актеры, участвующие в этом параде стыда и пошлости, не стараются, — значит не сказать ничего. Тимур Батрутдинов, возможно, худший Шурик из всех возможных. Даже Дмитрий Шаракоис в ужасном ремейке «Кавказской пленницы!» 2014 года местами играл выразительнее, чем резидент «Comedy Club». Сохранить грань между прямым подражанием и пародией — задача не из легких. Александр Демьяненко у Гайдая создал героя, который одновременно вызывал сочувствие и смех, был и наивным, и в то же время обаятельным. Батрутдинов — его невзрачная копия, которая пытается смешить там, где это неуместно, и старательно хлопает глазами, когда нужно настроить сюжетный трамплин к очередному клипу или пародийному скетчу. О каком уважении к советскому наследию говорили на премьере создатели фильма? Вопрос риторический.
У Марины Кравец, сыгравшей Нину, роль без стержня. Ее героиня, как это принято у современных российских комедиографов, не персонаж, а функция. То ведущая реалити-шоу, то объект маниакального преследования, то оперативник под прикрытием. Раскрывается ли героиня хотя бы в одном из перечисленных амплуа? Конечно, нет. Нина просто выполняет ряд задач. В эпизоде, когда она ломает ветку, за которую зацепился Шурик, после чего тот падает со скалы в реку, а Нина начинает его снимать, чтобы ролик «залетел в топ», кажется, что сейчас фильм посмеется над истерией вокруг лайков и просмотров. Но этого не происходит.
Реклама, как движущая сила этих новогодних опусов, по-прежнему на месте, хотя ее стало заметно меньше, по сравнению с той же «Небриллиантовой рукой». Видимо, это связано с тем, что, в отличие от предыдущих тээнтэшных кинопародий, «Невероятные приключения Шурика» до релиза на ТНТ и «Кинопоиске» вышли в кинотеатрах, где обилие рекламных интеграций выглядело бы совсем неуместно.
Гайдай, Рязанов и другие классики через свои народные комедии рисовали портрет советской действительности. Это был кинематограф, который верил, что труд облагораживает, поступки имеют значение, а слова — вес. «Невероятные приключения Шурика» — контент абсолютно другого рода. Не столько даже пародия, сколько паразитирование на кинематографическом наследии. Ким и Семичев не понимают разницы между оттенками юмора, потому и лепят все в кучу: дедовские мемы «Вы кто такие, я вас не звал», издевки над зумерами, аллюзии на сериал «Яблоневый сад» («Да я люблю тебя!»), ностальгию по СССР, в котором все было хорошо, и современный контекст вроде развода Джигана и истории с любовницей главы Astronomer.
«Невероятные приключения Шурика» — невероятный позор. В идеале конвейер несмешных кинопародий лучше было бы остановить, несмотря на внушительные цифры и рейтинги. Вообще, вовремя остановиться — тоже умение, которым авторы новогодних комедий от ТНТ, судя по всему, не обладают.