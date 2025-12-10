Что смотреть в кино: хоррор про Санту, французский тру-крайм и перевыпуск «Стиляг»

«Сожалею о тебе»
С 11 декабря
Отношения Морган (Эллисон Уилльямс) и ее дочери-подростка Клары (Маккенна Грейс) летят в тартарары после семейной трагедии: муж Морган Крис (Скотт Иствуд) и ее сестра Дженни (Уилла Фицджералд) разбились в автокатастрофе, да и ко всему прочему, кажется, у них был роман. И это еще не все! У самой Морган вспыхивает старая романтическая связь с мужем сестры Джоном (Дейв Франко), пока у ее дочери назревают любовные отношения с симпатичным студентом киношколы Миллером (Мейсон Темз).
Мелодраму по книжке Коллин Гувер (не так давно ее «Все закончится на нас» превратили в суперхитовый фильм с Блейк Лайвли) закатали в асфальт критики, но неплохо приняла целевая аудитория — любители мыльных опер. По крайней мере в прокате кино прошло достойно. Поставил фильм Джош Бун, у которого за плечами уже есть успешный опыт в экранизациях популярных мелодрам («Виноваты звезды»). В.Г.
«Тихая ночь, смертельная ночь»
C 11 декабря
Маньяк в костюме Санта-Клауса когда-то убил родителей маленького Билли. Много лет спустя травмированный парень сам надевает красный костюм и белую бороду, чтобы устроить резню. Главная интрига: зачем он это делает? Одновременно почтительный и хулиганский ремейк бесстыжего хоррора из 1980-х с изобретательной расчлененкой и юмором. То есть в духе хитовой серии «Ужасающий», доказавшей, что у ироничных слешеров с ультранасилием есть своя аудитория. В.Г.
«Дело семейное»
С 11 декабря
Перед продажей родительского дома брат и сестра (Джош Гэд и Кая Скоделарио) обнаруживают в подвале труп давно пропавшей соседки. Не желая расставаться с наследством, парочка решает схоронить семейную тайну. И все бы ничего, вот только из ниоткуда возникают свидетели, которых требуется не то задобрить, не то вовсе убрать. Издевательская черная комедия о семейных ценностях, путь к которым лежит через через кучу трупов. Любопытный факт: поставил кино Алекс Уинтер, партнер Киану Ривза по комическому дуэту в комедиях про Билла и Теда. В.Г.
«Стервятники»
С 11 декабря
Журналист-расследователь вместе с дочерью освещает жестокое убийство девушки, они приходят к выводу, что это не единичное преступление. Вдумчивый французский триллер, завороженный сыщиками нового поколения: авторами документальных расследований. Впрочем, как подсказывает название, реальная интрига фильма Петера Дурунциса вовсе не личность убийцы, а вопрос: кто тут больший стервятник — душегубы или одержимые тру-краймом люди? В.Г.
«Три кота. Путешествие во времени»
С 11 декабря
Спустя всего год самая милая котосемья возвращается на большие экраны, но есть нюанс. В отличие от «Моря приключений» и «Зимних каникул», «Путешествие во времени» — не полный метр, а альманах из нескольких, ранее не показанных короткометражек. Вынесенная в название — последняя. Устроившись поудобнее на диване папа Котя, мама Кисуля и их детки Коржик, Компот и Карамелька отправятся назад в прошлое, а в ходе их захватывающих приключений выяснится, что даже коты думают о Римской империи! Помимо этого в альманахе есть смешные пародии на «Черного лебедя», «Остров сокровищ», «Мумию» (без мумий) и еще несколько добрых историй про дружбу, семью и, конечно, печеньки. Миу-миу-миу. Е.Т.
«Отпуск без конца»
C 11 декабря
1 января в российский прокат выйдет новый фильм Джима Джармуша — трагикомедия «Отец, мать, сестра, брат», получившая в сентябре «Золотого льва» в Венеции. Под это дело в кинотеатрах выпускают дебютную работу культового инди-режиссера, хипстерский «Отпуск без конца». Бессюжетные хроники бунтаря без причины, снятые на 16-миллиметровую пленку, — не самая очевидная точка входа для знакомства с режиссером: кино это заметно студенческое. Но в нем уже видны все интересы режиссера. Так что для фанатов Джармуша предложение обязательное, для всех остальных — повод посмотреть, как молодой режиссер, не желающий связываться с мейнстримом, пытается нащупать собственную интонацию. В.Г.
«Стиляги»
С 11 декабря
Нефоры, то есть стиляги, вперед! Нарядный мюзикл Валерия Тодоровского возвращается на большие экраны стараниями прокатчика К24 — он же не так давно перевыпустил в кинотеатрах культовый «Питер FM». «Стиляги» сами по себе продукт ностальгии — по карамельному СССР, поданному сквозь призму советских мюзиклов и джаза. Впрочем, фильм Тодоровского слегка умнее простой ностальгии по мороженому за пять копеек, ведь выстроен он вокруг идеологического противостояния свободолюбивого индивидуализма и агрессивного конформизма. А это история, которая останется актуальной в любое время. В.Г.
«Я тоже хочу»
С 11 декабря
Последний фильм Алексея Балабанова. Пятеро разных людей — бандит, музыкант, алкоголик, его отец и секс-работница — едут к загадочной Колокольне счастья, вокруг которой возникла радиоактивная зона. Кого-то Колокольня примет, а кто-то останется навсегда в ледяной пустыне. Сам Балабанов говорил, что снимал кино про себя — недаром он сыграл в фильме роль «режиссера, члена Европейской киноакадемии». Поэтому фантастическим совпадением кажется, что в этой экзистенциальной драме, пронизанной предчувствием смерти, Балабанов сначала убил свое экранное альтер эго, а затем умер сам. На этом странности не закончились: ветхая колокольня, использованная в фильме, обрушилась на сороковой день после кончины режиссера. В.Г.