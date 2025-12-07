3 новых уморительных сериала: про девушек, про мужчин и про психопатов

В сумме это увлекательное, удивительное и часто уморительное зрелище — над зажатыми мужичками с крейгслиста по-доброму смеяться можно и впрямь до бесконечности. Вот только все это мы уже так или иначе видели, и, скажем, Филдер и Сафди идею линчианской комедии развили куда дальше в своем «Проклятии» — в том числе благодаря новаторскому киноязыку, берущему что-то сразу и от реалити-шоу, и медленного арт-кино. В «Мебельной компании», как и в сериале «Я люблю Лос-Анджелес», визуальное решение сводится к аккуратному квази-ретро: наложенное пленочное зерно, много медленных зумов и старомодных монтажных переходов. В такой стилистике нет ничего преступного, напротив, она радует глаз на фоне большинства конкурентов, но все-таки, когда слышишь про лучший старт комедии от HBO чуть ли не за все время, хочется немного попридираться.