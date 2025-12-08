Лучшие российские фильмы 2025 года: выбор Евгения Ткачева

«Вера Вишева», реж. Константин Атаманюк
Захватывающий документальный потрет Игоря Вишева — имморталиста и профессора филсфака ЮУрГУ, альма матер автора этих строк. Я, разумеется, встречал Вишева (ныне покойного) в стенах вуза, а мой друг и коллега Вася Трунов из ютуб-шоу «Вписка» даже делал с ним интервью. Но я и представить себе не мог, что за судьба прячется за солнцезащитным очками этого незрячего мыслителя, увлеченного идеями бессмертия, которые он почерпнул из космизма, а после смерти завещавшего крионировать свой мозг. Фильм — лауреат кинофестиваля «Послание к человеку-2025».
«Ветер», реж. Сергей Члиянц
Постапокалиптическое роуд-муви, которое в финале превращается в жесточайший религиозный хоррор-слоубернер. Вторая режиссерская работа продюсера Сергея Члиянца («По прямой»), снятая по сценарию великого дуэта Петра Луцика и Алексея Саморядова — и образующего вместе с их «Окраиной» и «Диким полем» трилогию. Фильм-предупреждение, к которому действительно стоит прислушаться. Приз за лучший дебют на кинофестивале «Дух огня-2025».
В прокате весной 2026 года.
«Волчок», реж. Константин Смирнов
Такое же жанровое сокровище, каким несколько лет назад был «Кентавр» с Юрой Борисовым. Юный дворянин в компании кулачного бойца бежит от злодеев в лихом приключенческом боевике Константина Смирнова, где «Последний бойскаут» Шейна Блэка, «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино и «В поисках приключений» Жан-Клод Ван Дамм встречают «Золотой ключик» Алексея Толстого. Ослепительная роль у Юлии Хлыниной, которая, по сути, играет лису Алису в этой стране дураков.
«Волчок» уже идет в прокате.
«День рождения Сидни Люмета», реж. Рауль Гейдаров
Впечатляющий дебют Рауля Гейдарова: семейная драма про юного грузина (и альтер-эго режиссера), которая затем мутирует в криминальный триллер, а после и вовсе в судебную драму — все потому что над картиной нависает тень великого американского кинематографиста Сидни Люмета («12 разгневанных мужчин», ремейк «Глории»), с которым у главного героя день рождения в один день. Гран-при кинофестиваля «Окно в Европу-2025».
«Жемчуг», реж. Тинатин Баркалая
Сказочное кино морального беспокойства: зажиточная семья удочеряет девочку из Ханты-Мансийска, однако классовый разрыв (в первую очередь даже не финансовый, а ментальный) оказывается очень непросто разорвать. Тинатин Баркалая («Сказки Гофмана»), как опытная постановщица, находит к острой социальной теме нетривиальный ключик в виде магического реализма и Болливуда, поэтому в финале танцуют все.
В прокате с 12 марта 2026 года.
«Картины дружеских связей», реж. Софья Райзман
Черно-белое, как «Милая Фрэнсис» или советское оттепельное кино, поколенческое высказывание про миллениалов — выпускников ГИТИСа, которые провожают своего однокурсника Александра Паля (Александр Паль) заграницу. В трогательном метафильме актрисы Софьи Райзман много «пасхалок» для своих, но его неприкаянный поколенческий вайб слишком универсален, поэтому он зайдет не только выпускникам Леонида Хейфеца, но и всем, кого окружают серые будни и кому снятся цветные флешбэки.
«На выброс», реж. Константин Бронзит
Живой классик российской анимации Константин Бронзит («Мы не можем жить без космоса», «Он не может жить без космоса») снял философский мультфильм про то, что мы не можем жить без мусора. Да, главные герои его картины выброшенные антропоморфные вещи, которые отправляются на свалку, думая, что это рай. Зачин, словно в каком-нибудь мультфильме Pixar, но зайдя на поле прославленной студии, Бронзит обыграл ее: получилось, гораздо умнее и интереснее последних пиксаровских работ.
«Над вечным покоем», реж. Светлана Проскурина
Такое ощущение, что тайному классику российского кино Светлане Проскуриной («Перемирие», «Первая любовь») показали лютое корейское жанровое кино — и она по-своему решила переснять антидетектив «Мать» Пон Чжун Хо. В итоге у нее получился такой жужжащий балабановкор, что ужаснуться даже те, кто не испугался на «Грузе 200».
«Планета» и «Однажды в Ленинграде», реж. Михаил Архипов
Самый любопытный дабл-фичер этого года — документально-игровой диптих Михаила Архипова про советского режиссера-фантаста Павла Клушанцева («Планеты бурь»). Если док «Однажды в Ленинграде» с его более традиционной и несколько википедиейной формой повествования (масса интересных инсайтов, плюс забавные анимационные вставки) дает исторический контекст вокруг этого инженера кино-космической мысли, то игровая «Планета» фокусируется на внутреннем мире режиссера.
Поскольку «Планета» — квази-байопик, то Клушанцева там зовут Николай Беренцев, а играет его Сергей Гилев в своей первой большой роли. Это поэтическое кино с элементами психоделического трипа, из-за чего оно больше походит на фильмы Тарковского и Кубрика, чем самого Клушанцева. Шероховатая, изматывающая, но интригующая картина о том, что в нас пропал дух авантюризма и мы перестали мечтать о полетах в космос.
«Пророк. История Александра Пушкина», реж. Феликс Умаров
В этом году на экраны вышли сразу два байопика про русских поэтов — «Лермонтов» Бакура Бакурадзе и «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова, — так что впору говорить о зарождение в отечественном кино PCU по аналогии с MCU. В тоже время, если «Лермонтов» был снят на уже набившем оскомину спартанском языке «новых тихих» нулевых, то «Пророк», наоборот, в стиле «Диснея», «Гамильтона» и «Мулен Руж». Понятно, что это дело вкуса, но второй подход выглядит намного освежающее, поэтому лично я голосую за Юру Борисова-рэпера.
«Самозванцы», реж. Мария Рейзен
«Видовская» тележурналистка накануне расстрела Белого дома пытается отыскать последний фильм своего мастера: ревизионистскую экранизацию пушкинского «Бориса Годунова» и потенциальный шедевр. В своем полнометражном игровом дебюте Мария Рейзен рифмует черный октябрь 1993 года и Смутное время, ведь «в России что ни время, то смутное».
«Северная станция», реж. Сергей Овечко
Влияние Ларса фон Триера на умы российских кинематографистов все еще велико. Однако, если сделанный на вайбах «Нимфоманки» и «Антихриста» «Делириум» Вячеслава Березовского был интересным, но все же клиническим случаем, то «Северная станция» Сергея Овечко в большей степени похожа на кино. Как и фон Триер, Овечко берет какую-то экстремальную ситуацию (в «Станции» — это супружеская измена, харрасмент на рабочем месте и «культура отмены») и показывает ее с разных, неочевидных точек зрения. Главная героиня вспоминает все, когда узнает, что преподавателя биологии, с которым у нее когда-то был роман, обвиняют в домогательствах к студенткам.
«Сводишь с ума», реж. Дарья Лебедева
Фантастический ромком Дарьи Лебедевой с Милой Ершовой и Юрием Насоновым, которые живут в параллельных мирах, но взаимное притяжение оказывается сильнее моста Эйнштейна — Розена. Заслуженный зрительский хит в этом уголке мультивселенной: если «Походу любовь» — зумерская «Прогулка», то «Сводишь с ума» — новый «Питер FM».
«Счастлив, когда ты нет», реж. Игорь Марченко
Александре Бортич и Гоше Токаеву плохо вместе, но порознь — еще хуже в ядовитом, язвительном и яростном ромкоме Игоря Марченко. Снова «Неадекватные люди», но настолько социопатические, что после даже них «Как женить холостяка» покажется «добрым кино». Главный приз полнометражного конкурса кинофестиваля «Короче-2025».
В прокате с 12 февраля 2026 года.
«Фейерверки днем», реж. Нина Волова
Умная семейная драма с чеховскими мотивами: история русского бизнесмена и его трех взрослых дочерей, увиденная глазами их общего друга — предприимчивого китайца. В финале имеется даже геополитическое высказывание: место силы теперь не Москва (как в «Трех сестрах»), а Китай. Приз за «Лучший дебют» на кинофестивале «Маяк-2025».
Почетные упоминания
«Геля», реж. Стас Иванов
Удалая криминальная комедия Стаса Иванова («ЮЗЗЗ», «Высокий сезон») про дальнобоя и копа, схлестнувшихся на угнанном «Гелендвагене» с ОПГ на кинофестивале в Выборге. Гай Ричи на добреньком.
«Догги», реж. Вячеслав Росс
Архитектор теряет собаку, но тут на его пороге появляется девушка, которая говорит, что (за умеренную плату) станет его домашним питомцем. «Поводок» или, если угодно, «Опасный друг» встречает «Джона Уика» (серьезно) в самом веселом российском фильме этого года. Режиссер Вячеслав Росс разбудит все ваши кинки, а исполнительница главной роли Мария Мацель — лучший друг человека.
«Здесь был Юра», реж. Сергей Малкин
Душевная драма Сергея Малкина про трех панк-рокеров, которые оказываются вынуждены присматривать за дядей одного из них. Только дядя с особенностями развития, а играет его (без слов и с большой техникой) Константин Хабенский. Гран-при кинофестиваля «Маяк-2025».
В прокате с 5 февраля 2026 года.
«Лысый нянь», реж. Алиса Шитикова
С азартом поставленный вольный ремейк «Лысого няньки: Спецзадание» с Вином Дизелем. Вместо Дизеля тут Никита Панфилов в роли спецагента, который внедряется в обычную сочинскую семью, чтобы найти оставленную в ее доме террористом важную флешку. Некоторые экшн-сцены сделаны настолько изобретательно, что создательницу фильма Алису Шитикову так и хочется наречь «нашим Эдгаром Райтом».
«Туда», реж. Иван Петухов
Таксист и его клиентка отправляются в долгое путешествие до Уфы, во время которого мелодраматический краудплизер Ивана Петухова («Сестры») будет мотать то в триллер про драйвера на ночь, то в романтическую комедию в духе «Втроем». Однако, несмотря на все неудобства на неровной дороге и несколько разочаровывающий финал, эта поездка заслуживает пяти звезд.