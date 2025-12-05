Сериалы

11 главных сериалов зимы-2025/2026, на которые не жалко тратить жизнь

Выбрали главные сериалы этой зимы. Среди них — веселый приквел «Игры престолов», детектив по Агате Кристи с Мартином Фриманом, славянское аниме и потенциальные хиты от авторов «Сынов анархии» и «По ту сторону изгороди». В конце — список-напоминание с датами хайповых возвращений («Фоллаут»! «Индустрия»! «Клиника»!).

«Покинутые» («The Abandons»)

4 декабря, Netflix

Жанр

Ревизионистский вестерн.

О чем

Основательница католического приюта (Лена Хеди) борется за свою недвижимость против матриарха шахтерского клана (Джиллиан Андерсон). Дикий Запад, 1850-е годы.

Кто в титрах

Шоураннер — Курт Саттер, автор «Сынов анархии». Так что, несмотря на феминистский твист — на Диком Западе сталкиваются не брутальные мужчины, а матриархи в исполнении заслуженных актрис, — стоит ожидать пафосного повествования вполне в духе традиционных вестернов.

«Война между сушей и морем» («The War Between the Land and the Sea»)

7 декабря, BBC One/Disney+

Жанр

Гуманитарный сайфай для всей семьи.

О чем

Морские дьяволы — не спецназовцы с канала НТВ, а монстры из вселенной «Доктора Кто» — затевают вторжение в Лондон через Темзу. Лишь бравая спецслужба ЮНИТ в силах их остановить.

Кто в титрах

Шоураннер «Доктора Кто» Расселл Т.Дэвис на фоне слухов об уходе из сериала (Шути Гатва уже точно ушел) выпускает спин-офф про агентов ЮНИТ, как будто у основной серии заоблачные, а не кризисные рейтинги. Да, этот сериал никто не просил, и едва ли «Доктор Кто» без Доктора многим интересен, но РТД — все еще блестящий драматург, как никто иной умеющий извлекать настоящий трагизм из резиновых костюмов и дешевой компьютерной графики.

«Человек против младенца» («Man vs. Baby»)

11 декабря, Netflix

Жанр

Приторная, как медовый пряник, рождественская комедия.

О чем

Самый неловкий профессиональный хаусситтер по фамилии Бинли (Роуэн Аткинсон) по воле случая вынужден следить не только за состоянием роскошного пентхауса, но и за младенцем, которого родители потеряли в канун Рождества.

Кто в титрах

Роуэн Аткинсон снова работает с постоянным соавтором Уильямом Дэвисом: ранее они делали трилогию «Агент Джонни Инглиш» и отличный слэпстик «Человек против пчелы». Кажется, в случае с последним сериалом «Нетфликс» пытались создать своего нелицензионного Мистера Бина, а теперь нацелились на сентиментальную рождественскую сказку — в этом жанре Аткинсон уже вписал себя в историю ролью в «Реальной любви».

«Слон» («Adult Swim’s The Elephant»), спешел

19 декабря, Adult Swim

Жанр

Анимационный «изысканный труп».

О чем

Этого не знают сами создатели. Ведь канал Adult Swim пригласил виднейших мультипликаторов современности сыграть в игру, популярную среди французских сюрреалистов 1920-х, по правилам которой художники создают совместное произведение, не зная содержания фрагментов друг друга.

Кто в титрах

Создатель «Времени приключений» Пендлтон Уорд, создательница «Вселенной Стивена» Ребекка Шугар, создатель «По ту сторону изгороди» Патрик МакХейл — реально все суперзвезды телевизионной анимации XXI века.

«Киберслав»

Декабрь, «Кинопоиск»

Жанр

Научно-фантастическое славянское аниме. Сланиме? Руниме?

О чем

В Древней Руси будущего (не спрашивайте) богатырь-полудемон, подчиняющийся князю-абьюзеру, сражается против злых киборгов, голых безголовых женщин и прочих чертей.

Кто в титрах

Один из сценаристов и режиссеров проекта — ветеран франшизы «Смешарики» Дмитрий Яковенко. Вообще, команда мультсериала отличается скрупулезным подходом к анимации: первый трейлер «Киберслава» вышел аж семь лет назад, пилотная серия-пролог — в 2024-м, а в этом декабре «Кинопоиск» обещает опубликовать еще три эпизода. В пилоте анимация выглядела очень плавно и динамично, но драматургически сериал пока не дотягивает до лихости предыдущего «отечественного аниме» «Первый отряд».

«Его и ее» («His & Hers»)

8 января, Netflix

Жанр

Провинциальный детектив, рассказанный сквозь призму эффекта Расемона.

О чем

Бывшая телеведущая (Тесса Томпсон) и живущий с сестрой полицейский (Джон Бернтал) расследуют убийство женщины в маленьком городке. Когда они начинают подозревать друг друга, зритель не знает, какому из ненадежных рассказчиков верить.

Кто в титрах

«Его и ее» — экранизация детектива в мягкой обложке британской писательницы Элис Фини. Режиссер и сценарист — опять же, британец (даром, что действие происходит в США) Уильям Олдройд, автор памятной экранизации Николая Лескова с Флоренс Пью.

«Семь циферблатов» («Agatha Christie's Seven Dials»)

15 января, Netflix

Жанр

Герметичный детектив, косящий под блокбастер.

О чем

Во время вечеринки в поместье леди Катерхэм (Хелена Бонэм-Картер) умирает один из гостей: труп находят в окружении семи будильников — погибший всегда с трудом просыпался по утрам. За расследование берутся юная сыщица-любительница (Миа МакКенна-Брюс) и суперинтендант Баттл (Мартин Фриман).

Кто в титрах

Экранизации Агаты Кристи всегда в ходу: ранее в этом году BBC уже выпускал неудачную постановку по другому роману про суперинтенданта Баттла «По направлению к нулю» (увы, самого Баттла в сериале не оказалось), а теперь «Нетфликс» решил конкурировать, кажется, с фильмами про Пуаро Кеннета Браны — здесь та же глянцевая картинка, много звезд и компьютерных поездов и авто, нарисованных без особой необходимости. Сценарист — Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже» и шоураннер «Доктора Кто» эпохи Джоди Уиттакер.

«Пони» («Ponies»)

15 января, Peacock

Жанр

Шпионский триллер в сеттинге холодной войны.

О чем

Москва, 1977 год. Две секретарши, работающие в американском посольстве (Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон), оказываются завербованы для агентурной работы в ЦРУ, после того как их мужья погибают при загадочных обстоятельствах. 

Кто в титрах

Режиссер и сценарист соответственно — Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон, авторы комедии «Шпион, который меня кинул». Кажется, здесь не стоит ждать сколь-либо убедительной исторической постановки, а предлагается просто насладиться жанровым приключением в компании пары обаятельных артисток.

«Рыцарь Семи Королевств» («A Knight of the Seven Kingdoms»)

18 января, HBO

Жанр

Что-то среднее между высоким фэнтези и пародией на него.

О чем

Рыцарь-неудачник по прозвищу Дунк берет в оруженосцы загадочного лысого мальчика Эгга и отправляется на большой рыцарский турнир, в котором намеревается победить вопреки здравому смыслу.

Кто в титрах

«Рыцарь Семи Королевств» — еще один приквел «Игры престолов», на этот раз снятый по легковесной трилогии повестей Джорджа Мартина. Понятно, что бесконечные спин-оффы знаменитых франшиз всем надоели, но в этот раз создатели обещают свежую интонацию. Изначально сообщалось, что сценарий напишет великий Стивен Конрад (с ним получилось бы точно свежо), но в итоге должность шоураннера досталась Айре Паркеру, до этого отметившегося разве что одним эпизодом «Дома дракона».

«Падение и взлет Реджи Динкинса» («The Fall and Rise of Reggie Dinkins»)

23 февраля, NBC

Жанр

Легкий ситком, снятый для эфирного телевидения — не кабеля и не стримингов, — как в старые добрые.

О чем

Американский футболист (Трейси Морган), чья карьера прервалась из-за скандала, готовит камбэк, заручившись поддержкой знаменитого кинорежиссера (Дэниэл Рэдклифф).

Кто в титрах

Шоураннеры — Роберт Кэрлок и Сэм Минз, работавшие с Тиной Фей над ситкомами «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Студия 30». Из последнего сериала в «Реджи Динкинса» перекочевал и Трейси Морган, а сама Фей заявлена исполнительным продюсером. Вряд ли от этого реюниона с не самой оригинальной завязкой («Чад Пауэрс» вышел всего пару месяцев назад, да и Кенни Пауэрса никто не забыл) стоит ждать чего-то невероятного, но и таланты авторов игнорировать нельзя.

«Как попасть из Белфаста в рай» («How to Get to Heaven from Belfast»)

Февраль, Netflix

Жанр

Детективная комедия с зашкаливающим обилием кринжа (комплимент).

О чем

Три верные подруги, приближающиеся к сорокалетию, берутся за расследование гибели четвертой женщины из их компании. Ситуацию осложняет тот факт, что каждая из них обременена бытом взрослой жизни.

Кто в титрах

«Как попасть из Белфаста в рай» — новый авторский сериал от Лизы МакГи, создательницы без пяти минут культового ирландского ситкома «Девчонки из Дерри». В том сериале взрослые актрисы гротескно изображали школьниц, а в нынешнем концепция немного изменилась: взрослые героини никого не изображают, они просто такие инфантильные по своей природе.

Также возвращаются

«Спартак: Дом Ашура», продолжение (5 декабря, Starz)

«Перси Джексон и Олимпийцы», 2-й сезон (10 декабря, Disney+)

«Фоллаут», 2-й сезон (17 декабря, Amazon Prime Video)

«Эмили в Париже», 5-й сезон (18 декабря, Netflix)

«Очень странные дела», новые серии финального сезона (25 и 31 декабря, Netflix)

«Золотое божество», финальный сезон (5 января, Crunchyroll)

«Игры Биста», 2-й сезон (7 января, Amazon Prime Video)

«Магическая битва», 3-й сезон (9 января, Crunchyroll)

«Тысяча ударов», 2-й сезон (10 января, Hulu/Disney+)

«Первобытный», 3-й сезон (11 января, Adult Swim)

«Индустрия», 4-й сезон (11 января, HBO/«Амедиатека»)

«Ночной администратор», 2-й сезон (12 января, BBC One/Amazon Prime Video)

«Захваченный рейс», 2-й сезон (14 января, Apple TV)

«Звездный путь: Академия Звездного флота», спин-офф (15 января, Paramount+)

«Провожающая в последний путь Фрирен», 2-й сезон (16 января, Crunchyroll)

«Чудо-человек», новый сериал в киновселенной «Марвел» (27 января, Disney+)

«Терапия», 3-й сезон (28 января, Apple TV)

«Бриджертоны», 4-й сезон (29 января, Netflix)

«Кросс», 2-й сезон (11 февраля, Amazon Prime Video)

«Темные ветра», 4-й сезон (15 февраля, AMC)

«Клиника», легаси-сиквел (25 февраля, ABC)

«„Монарх“: Наследие монстров», 2-й сезон (27 февраля, Apple TV)

«Вампиры средней полосы», 2-я половина 3-го сезона (февраль, Start)

