11 главных сериалов зимы-2025/2026, на которые не жалко тратить жизнь

«Покинутые» («The Abandons»)
4 декабря, Netflix
Ревизионистский вестерн.
Основательница католического приюта (Лена Хеди) борется за свою недвижимость против матриарха шахтерского клана (Джиллиан Андерсон). Дикий Запад, 1850-е годы.
Шоураннер — Курт Саттер, автор «Сынов анархии». Так что, несмотря на феминистский твист — на Диком Западе сталкиваются не брутальные мужчины, а матриархи в исполнении заслуженных актрис, — стоит ожидать пафосного повествования вполне в духе традиционных вестернов.
«Война между сушей и морем» («The War Between the Land and the Sea»)
7 декабря, BBC One/Disney+
Гуманитарный сайфай для всей семьи.
Морские дьяволы — не спецназовцы с канала НТВ, а монстры из вселенной «Доктора Кто» — затевают вторжение в Лондон через Темзу. Лишь бравая спецслужба ЮНИТ в силах их остановить.
Шоураннер «Доктора Кто» Расселл Т.Дэвис на фоне слухов об уходе из сериала (Шути Гатва уже точно ушел) выпускает спин-офф про агентов ЮНИТ, как будто у основной серии заоблачные, а не кризисные рейтинги. Да, этот сериал никто не просил, и едва ли «Доктор Кто» без Доктора многим интересен, но РТД — все еще блестящий драматург, как никто иной умеющий извлекать настоящий трагизм из резиновых костюмов и дешевой компьютерной графики.
«Человек против младенца» («Man vs. Baby»)
11 декабря, Netflix
Приторная, как медовый пряник, рождественская комедия.
Самый неловкий профессиональный хаусситтер по фамилии Бинли (Роуэн Аткинсон) по воле случая вынужден следить не только за состоянием роскошного пентхауса, но и за младенцем, которого родители потеряли в канун Рождества.
Роуэн Аткинсон снова работает с постоянным соавтором Уильямом Дэвисом: ранее они делали трилогию «Агент Джонни Инглиш» и отличный слэпстик «Человек против пчелы». Кажется, в случае с последним сериалом «Нетфликс» пытались создать своего нелицензионного Мистера Бина, а теперь нацелились на сентиментальную рождественскую сказку — в этом жанре Аткинсон уже вписал себя в историю ролью в «Реальной любви».
«Слон» («Adult Swim’s The Elephant»), спешел
19 декабря, Adult Swim
Анимационный «изысканный труп».
Этого не знают сами создатели. Ведь канал Adult Swim пригласил виднейших мультипликаторов современности сыграть в игру, популярную среди французских сюрреалистов 1920-х, по правилам которой художники создают совместное произведение, не зная содержания фрагментов друг друга.
Создатель «Времени приключений» Пендлтон Уорд, создательница «Вселенной Стивена» Ребекка Шугар, создатель «По ту сторону изгороди» Патрик МакХейл — реально все суперзвезды телевизионной анимации XXI века.
«Киберслав»
Декабрь, «Кинопоиск»
Научно-фантастическое славянское аниме. Сланиме? Руниме?
В Древней Руси будущего (не спрашивайте) богатырь-полудемон, подчиняющийся князю-абьюзеру, сражается против злых киборгов, голых безголовых женщин и прочих чертей.
Один из сценаристов и режиссеров проекта — ветеран франшизы «Смешарики» Дмитрий Яковенко. Вообще, команда мультсериала отличается скрупулезным подходом к анимации: первый трейлер «Киберслава» вышел аж семь лет назад, пилотная серия-пролог — в 2024-м, а в этом декабре «Кинопоиск» обещает опубликовать еще три эпизода. В пилоте анимация выглядела очень плавно и динамично, но драматургически сериал пока не дотягивает до лихости предыдущего «отечественного аниме» «Первый отряд».
«Его и ее» («His & Hers»)
8 января, Netflix
Провинциальный детектив, рассказанный сквозь призму эффекта Расемона.
Бывшая телеведущая (Тесса Томпсон) и живущий с сестрой полицейский (Джон Бернтал) расследуют убийство женщины в маленьком городке. Когда они начинают подозревать друг друга, зритель не знает, какому из ненадежных рассказчиков верить.
«Его и ее» — экранизация детектива в мягкой обложке британской писательницы Элис Фини. Режиссер и сценарист — опять же, британец (даром, что действие происходит в США) Уильям Олдройд, автор памятной экранизации Николая Лескова с Флоренс Пью.
«Семь циферблатов» («Agatha Christie's Seven Dials»)
15 января, Netflix
Герметичный детектив, косящий под блокбастер.
Во время вечеринки в поместье леди Катерхэм (Хелена Бонэм-Картер) умирает один из гостей: труп находят в окружении семи будильников — погибший всегда с трудом просыпался по утрам. За расследование берутся юная сыщица-любительница (Миа МакКенна-Брюс) и суперинтендант Баттл (Мартин Фриман).
Экранизации Агаты Кристи всегда в ходу: ранее в этом году BBC уже выпускал неудачную постановку по другому роману про суперинтенданта Баттла «По направлению к нулю» (увы, самого Баттла в сериале не оказалось), а теперь «Нетфликс» решил конкурировать, кажется, с фильмами про Пуаро Кеннета Браны — здесь та же глянцевая картинка, много звезд и компьютерных поездов и авто, нарисованных без особой необходимости. Сценарист — Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже» и шоураннер «Доктора Кто» эпохи Джоди Уиттакер.
«Пони» («Ponies»)
15 января, Peacock
Шпионский триллер в сеттинге холодной войны.
Москва, 1977 год. Две секретарши, работающие в американском посольстве (Эмилия Кларк и Хейли Лу Ричардсон), оказываются завербованы для агентурной работы в ЦРУ, после того как их мужья погибают при загадочных обстоятельствах.
Режиссер и сценарист соответственно — Сюзанна Фогель и Дэвид Исерсон, авторы комедии «Шпион, который меня кинул». Кажется, здесь не стоит ждать сколь-либо убедительной исторической постановки, а предлагается просто насладиться жанровым приключением в компании пары обаятельных артисток.
«Рыцарь Семи Королевств» («A Knight of the Seven Kingdoms»)
18 января, HBO
Что-то среднее между высоким фэнтези и пародией на него.
Рыцарь-неудачник по прозвищу Дунк берет в оруженосцы загадочного лысого мальчика Эгга и отправляется на большой рыцарский турнир, в котором намеревается победить вопреки здравому смыслу.
«Рыцарь Семи Королевств» — еще один приквел «Игры престолов», на этот раз снятый по легковесной трилогии повестей Джорджа Мартина. Понятно, что бесконечные спин-оффы знаменитых франшиз всем надоели, но в этот раз создатели обещают свежую интонацию. Изначально сообщалось, что сценарий напишет великий Стивен Конрад (с ним получилось бы точно свежо), но в итоге должность шоураннера досталась Айре Паркеру, до этого отметившегося разве что одним эпизодом «Дома дракона».
«Падение и взлет Реджи Динкинса» («The Fall and Rise of Reggie Dinkins»)
23 февраля, NBC
Легкий ситком, снятый для эфирного телевидения — не кабеля и не стримингов, — как в старые добрые.
Американский футболист (Трейси Морган), чья карьера прервалась из-за скандала, готовит камбэк, заручившись поддержкой знаменитого кинорежиссера (Дэниэл Рэдклифф).
Шоураннеры — Роберт Кэрлок и Сэм Минз, работавшие с Тиной Фей над ситкомами «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Студия 30». Из последнего сериала в «Реджи Динкинса» перекочевал и Трейси Морган, а сама Фей заявлена исполнительным продюсером. Вряд ли от этого реюниона с не самой оригинальной завязкой («Чад Пауэрс» вышел всего пару месяцев назад, да и Кенни Пауэрса никто не забыл) стоит ждать чего-то невероятного, но и таланты авторов игнорировать нельзя.
«Как попасть из Белфаста в рай» («How to Get to Heaven from Belfast»)
Февраль, Netflix
Детективная комедия с зашкаливающим обилием кринжа (комплимент).
Три верные подруги, приближающиеся к сорокалетию, берутся за расследование гибели четвертой женщины из их компании. Ситуацию осложняет тот факт, что каждая из них обременена бытом взрослой жизни.
«Как попасть из Белфаста в рай» — новый авторский сериал от Лизы МакГи, создательницы без пяти минут культового ирландского ситкома «Девчонки из Дерри». В том сериале взрослые актрисы гротескно изображали школьниц, а в нынешнем концепция немного изменилась: взрослые героини никого не изображают, они просто такие инфантильные по своей природе.
