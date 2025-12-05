11 главных сериалов зимы-2025/2026, на которые не жалко тратить жизнь

Экранизации Агаты Кристи всегда в ходу: ранее в этом году BBC уже выпускал неудачную постановку по другому роману про суперинтенданта Баттла «По направлению к нулю» (увы, самого Баттла в сериале не оказалось), а теперь «Нетфликс» решил конкурировать, кажется, с фильмами про Пуаро Кеннета Браны — здесь та же глянцевая картинка, много звезд и компьютерных поездов и авто, нарисованных без особой необходимости. Сценарист — Крис Чибнелл, автор «Убийства на пляже» и шоураннер «Доктора Кто» эпохи Джоди Уиттакер.