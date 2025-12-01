8 фильмов, ради которых стоит выбраться в кино в декабре

Ремейк второстепенного слешера из 1980-х от студии, подарившей нам или, вернее сказать, наказавшей нас трилогией «Ужасающий». Дима Барченков, наш человек в Техасе, назвал фильм «кощунством над жанром». Нет оснований ему не верить, вот только есть чувство, что аудитория «Ужасающего» именно жанрового надругательства на большом экране и требует. Если этот фильм для вас, то вы и так это уже знаете.