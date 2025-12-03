Что смотреть в кино: Пак Чхан Ук против капитализма, аниме-хит и «Звук падения»

Лиз (Татьяна Маслани) вместе со своим бойфрендом Малкольмом (Россиф Сазерленд) отправляется на выходные в загородный дом последнего. Поскольку ни один романтический уик-энд в хоррорах еще не закончился хорошо, этот не станет исключением. Новый фильм ужасов восходящей звезды жанра Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна») тревожный, как скрип половицы, но пугающе прямолинейный. Когда картина еще переминается с ноги на ногу и нам не до конца понятно, кого в этом тандеме стоит бояться — Лиз, Малкольма или призраков, — «Крипер» здорово играет на нервах зрителей. Но, как только лента выкладывает все свои карты (красная линия — пересказ «Сказки о рыбаке и рыбке»), оказывается, что у Перкинса просто не было козырей и он почти два часа блефовал. Однако если смириться с удручающей в своей постфактумной предсказуемости концовкой, то от «Крипера» можно получить немалое удовольствие — от виртуозной игры одной из лучших актрис своего поколения Маслани и от того, как Перкинс умело развешивает сюжетные ружья. Жаль только, что они выстрелят не картечью, а солью. Е.Т.