Что смотреть в кино: Пак Чхан Ук против капитализма, аниме-хит и «Звук падения»

«Метод исключения»
С 4 декабря
Заслуженный работник бумажной фабрики (Ли Бен Хон) попадает под сокращение. Расставшись с работой и усами, символизирующими, по всей видимости, достаток среднего класса, мужчина вскоре может потерять и любимое фамильное гнездо — просторный коттедж с двором для собак и оранжереей. Вернуть в строй героя может трудоустройство на бумажную фабрику, но туда уже выстроилась длинная очередь из таких же неудачников. Единственный путь — убить всех конкурентов.
Кто скажет «Паразиты», тот проиграл! Южнокорейское кино никогда не стеснялось высказываться на больные социальные темы, и тематически черная комедия режиссера «Олдбоя» Пак Чхан Ука легко встраивается в тренд национальной кинематографии. Наверное, это не самый революционный фильм о нездоровом влиянии капитализма на человеческую душу, однако Пак — сильный постановщик, и кино у него получилось одновременно стильное, пронзительное и дьявольски злое. Вряд ли кто-то еще в этом году заставит вас так хохотать на сцене убийства. В.Г.
«Звук падения»
С 4 декабря
Четыре поколения немецких женщин, живущих на ферме в регионе Альтмарк (Северо-Восточная Германия) в разные эпохи (Первая и Вторая мировая война, ГДР 1980-х и наши дни), оказываются связаны тяжелой судьбой и невидимой нитью, как герои «Облачного атласа».
Несмотря на эллиптические прыжки во времени (а переключения между эпохами в сюжете чаще всего происходят внезапно), «Звук падения» не фантастика и даже не вполне готический хоррор, хотя его зловещие элементы присутствуют в фильме, так как на этой ферме явно водятся привидения. Больше всего картина похожа на прихотливо устроенный модернистский роман, а конкретно — на кинематографический аналог американской «южной готики». На английском лента называется «Sound of Falling», но смело могла бы носить название «The Sound and the Fury» («Звук и ярость»), как книга Уильяма Фолкнера. Ведь, подобно Фолкнеру, Маша Шилински прибегает к сложноустроенному нелинейному нарративу, персонажной многоголосице, тематической полифонии и практически потоку сознания — словом, не самым простым для восприятия вещам в кино.
Из-за этого фильм требует максимальной концентрации, повышенного внимания, но даже при полной вовлеченности есть риск упустить какую-нибудь важную деталь: слишком уж часто постановщица отделывается полунамеками, оставляет пространство для додумывания. Такой просмотр легким не назовешь, и несложно понять зрителей, которые не отдохнут на фильме. Но если синхронизироваться с неспешным течением времени в «Звуке падения» (а время в нем, несомненно, выступает эстетической категорией), то в финале картина производит просто ошеломительное впечатление. В первую очередь своей монументальностью — и теми магическими руками, которыми она была собрана на монтаже.
Уже по крышесносному сериалу «Тьма» на «Нетфликсе» было понятно, что немцы любят поженить майндфак-сюжет с философскими идеями. В «Звуке падения» хватает и того и другого, но в еще более радикальной, поэтической форме. Благодаря ей фильм Шилински возвышается как священная гора над океаном аудиовизуального мусора, из которого сейчас по большей части состоит кино. Это нестандартное и уж точно запоминающееся зрелище, удивительный киноопыт, который, хочется верить, оценят не только синефилы, но и широкий круг зрителей. Здравствуй, «Тьма», мой старый друг. Е.Т.
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»
С 4 декабря
Вряд ли имеет смысл пересказывать завязку «Истории Резе», потому что это не самостоятельное кино, а полнометражная глава популярного аниме-сериала. Фанаты и так в курсе сюжета: большинство из них наверняка уже успели прочитать оригинальную мангу Тацуки Фудзимото. Стоит ли смотреть фильм, если вы не видели сериал? На самом деле рискнуть можно, по крайней мере, «Резе» предлагает законченную историю. Готовьтесь к тому, что вы увидите недухоподъемный ромком про героя-инцела, который мог бы снять Дэвид Кроненберг, будь он японским отаку. Пускай первая половина слишком затянута, а вторая чересчур ударяется в стандартный аниме-экшн, все вместе они производят впечатление. Особенно в финале, придающем творимому безобразию трагический вес. В.Г.
«Крипер»
С 4 декабря
Лиз (Татьяна Маслани) вместе со своим бойфрендом Малкольмом (Россиф Сазерленд) отправляется на выходные в загородный дом последнего. Поскольку ни один романтический уик-энд в хоррорах еще не закончился хорошо, этот не станет исключением. Новый фильм ужасов восходящей звезды жанра Осгуда Перкинса («Собиратель душ», «Обезьяна») тревожный, как скрип половицы, но пугающе прямолинейный. Когда картина еще переминается с ноги на ногу и нам не до конца понятно, кого в этом тандеме стоит бояться — Лиз, Малкольма или призраков, — «Крипер» здорово играет на нервах зрителей. Но, как только лента выкладывает все свои карты (красная линия — пересказ «Сказки о рыбаке и рыбке»), оказывается, что у Перкинса просто не было козырей и он почти два часа блефовал. Однако если смириться с удручающей в своей постфактумной предсказуемости концовкой, то от «Крипера» можно получить немалое удовольствие — от виртуозной игры одной из лучших актрис своего поколения Маслани и от того, как Перкинс умело развешивает сюжетные ружья. Жаль только, что они выстрелят не картечью, а солью. Е.Т.
«Выживший»
С 4 декабря
В карьере Джо Карнахана есть место не только для ураганных боевиков вроде «Дня курка» и «Команды „А“», но и сурвайвалов. Если Лиам Нисон в «Схватке» боролся с волками и снегом, то героям «Выжившего», оказавшимся после кораблекрушения на маленьком плоту, придется вынести ледяную воду и сильный шторм. Поставлен фильм по реальным событиям, а главные роли сыграли Закари Леви и Джош Дюамель. В.Г.
«Семьянин»
С 4 декабря
Бизнесмен-трудоголик и закоренелый холостяк (Павел Деревянко) на своем дне рождения при виде чужих детей друзей ловит грустинку и в несознательном состоянии отдает своему помощнику команду организовать себе семью. На следующий день она действительно у него появляется — причем не только в виде красавицы жены (Юлия Снигирь), но и относительно взрослых сына с дочерью. И все, включая реальных родственников героя, газлайтят мужчину, что он уже давно семьянин.
Если вам показалось, что это похоже на одноименную мелодраму с Николасом Кейджем, то вам не показалось. И хотя детали фильмов разительно отличаются, вайб праздничной оды семейным ценностям авторы российского аналога сохранили безукоризненно. В целом же кино это достаточно безобидное и даже не без своих находок. Поверьте, вы не готовы к тому, как выглядит героиня Снигирь в обязательной для такого кино сцене романтического примирения. Подскажу только, что фурри останутся в восторге. В.Г.
«Отпуск без конца»
С 5 декабря спецпоказы, с 11 декабря в прокате
1 января в российский прокат выйдет новый фильм Джима Джармуша — трагикомедия «Отец, мать, сестра, брат», получившая в сентябре «Золотого льва» в Венеции. Под это дело в кинотеатрах выпускают дебютную работу культового инди-режиссера, хипстерский «Отпуск без конца». Бессюжетные хроники бунтаря без причины, снятые на 16-миллиметровую пленку, — не самая очевидная точка входа для знакомства с режиссером: кино это заметно студенческое. Но в нем уже видны все интересы режиссера. Так что для фанатов Джармуша предложение обязательное, для всех остальных — повод посмотреть, как молодой режиссер, не желающий связываться с мейнстримом, пытается нащупать собственную интонацию. В.Г.
«Господин оформитель»
6 декабря, в кинотеатре «Родина» (Санкт-Петербург)
Культовый декадентский хоррор по сценарию Юрия Арабова. Формально экранизация рассказа Александра Грина, а на деле — постмодернистская солянка из модернистского искусства, мифа о Галатее и хичкоковского «Головокружения», озвученная запоминающимся саундтреком Сергея Курехина. Главный герой, безумный петербургский художник Платон Андреевич (Виктор Авилов), мечтающий о продлении жизни путем искусства, создает свой лучший манекен с помощью смертельно больной натурщицы (Анна Демьяненко). Несколько лет спустя он встречает похожую девушку — даже слишком похожую девушку. В.Г.