«Злая. Часть 2»: скучное окончание политической мелодрамы о зеленой ведьме в изгнании

Год назад первая половина мюзикла-приквела-фанфика о становлении злой ведьмы Запада посрамила скептиков: это была первоклассно отрисованная на компьютере и собранная из пластикового реквизита смесь из «Гарри Поттера» и «Голодных игр», на которой ни секунды не было скучно, а актрисы выдавали оскаровскую мелодраматическую игру и пение уровня «Тони». Увы, окончание саги, которое собирается собрать еще больше денег, — в художественном смысле не кульминация, а разочарование. Как это часто бывает с янг-эдалт-контентом, за пределами университета (тут больше смахивающего на старшую школу), деления крашей и борьбы за популярность в компании сверстников убедительность повествования резко упала.