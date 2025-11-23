«Злая. Часть 2»: скучное окончание политической мелодрамы о зеленой ведьме в изгнании

Оказавшись в опале у великого и ужасного, зеленая ведьма Эльфаба (Синтия Эриво) наносит удары с воздуха (то есть с летающей метлы) по транспортной инфраструктуре страны Оз (то бишь строящейся дороге из желтого кирпича), с целью освобождения из рабства разумных животных (постепенно теряющих дар речи). Ее сестра Нессароза (Марисса Боде) успела получить пост руководителя Манчкинленда и чуть ли не первым указом ввести выездные визы для местных жителей — все из-за по-своему трогательного желания оставить своего краша Бока (Итан Слейтер) под боком.
В то же время бывшая одногруппница Эльфабы, добрая, но ряженая (то есть не обладающая настоящими магическими способностями) ведьма Глинда (Ариана Гранде) планирует сыграть пышную свадьбу с Фиеро (Джонатан Бейли) — ныне сотрудником чародейской охранки. Как часто бывает в пору стремительных общественных перемен, любой сегодняшний план назавтра оборачивается катастрофой. Причем это касается как подпольщиков, так и государственников, и самого правителя, задумавшего переход к диктатуре. Ведь последний, сам Волшебник страны Оз (Джефф Голдблюм) — нелепый трюкач-растяпа, у которого из поддержки элит одна директриса мадам Моррибль (Мишель Йео), а из тайных агентов, подписавших соглашение о сотрудничестве, — залетная девочка из Канзаса.
Год назад первая половина мюзикла-приквела-фанфика о становлении злой ведьмы Запада посрамила скептиков: это была первоклассно отрисованная на компьютере и собранная из пластикового реквизита смесь из «Гарри Поттера» и «Голодных игр», на которой ни секунды не было скучно, а актрисы выдавали оскаровскую мелодраматическую игру и пение уровня «Тони». Увы, окончание саги, которое собирается собрать еще больше денег, — в художественном смысле не кульминация, а разочарование. Как это часто бывает с янг-эдалт-контентом, за пределами университета (тут больше смахивающего на старшую школу), деления крашей и борьбы за популярность в компании сверстников убедительность повествования резко упала.
Все политические и революционные линии здесь не захватывающе живописно обрисованы, как школьная завязка, а скорее просто пунктирно очерчены с расчетом на богатую зрительскую фантазию, которая дорисует все детали. С такой фантазией повезло не всем, поэтому почти невозможно понять, как именно из пары пролетов на метле вытекает государственный розыск и подпольная слава и почему катастрофическое стихийное бедствие — логичный способ устранить политического конкурента на доске, где присутствует всего пара фигур. Словом, предполагаемый эпический масштаб происходящего не чувствуется и в помине.
Кто-то попробует возразить, что не стоит так серьезно относиться к развлекательному голливудскому мюзиклу, все-таки его задача — работа на ту аудиторию, которой язык не повернется советовать «Хроники русской революции», как бы не хотелось. Но ведь изначальная идея «Злой» (идея, как ни крути, на миллиард) состояла именно в том, чтобы остроумно провести постмодернистскую ревизию сказки, переписав ее, будто серьезный политический триллер.
К сожалению, в ремиксе ремикса ремикса, который мы смотрим, углы оказались сильно срезаны. И после всех пропущенных деталей и сбитых нюансов кажется, что этот политический триллер уже не самая интересная история, которую можно было бы рассказать. Другими словами, простая сказка о том, как девочка убивает ведьму ведром воды, больше вдохновляла, заставляла размышлять и философствовать, чем надуманный триллер о том, как ведьма-подпольщица организует инсценировку покушения на свою жизнь, стратегически устанавливая ведро в нужном месте и провоцирую девочку.
Из хороших новостей — улучшенная операторская работа с более богатой цветовой гаммой и глубокими тенями. Цветокорректоры, кажется, посмотрели ютубовские видеоэссе, которые называли по-театральному пересвеченный визуал первой части чуть ли не худшим в истории Голливуда. С песнями все хуже. Вторая половина бродвейского мюзикла и так была обделена большими хитами, а тут авторам пришлось дополнять развязку еще и дополнительными свежими номерами.
Одна оригинальная песня, «Девушка в пузыре», совсем ничего нового о Глинде не сообщает и состоит из общих фраз, зато вторая, «Нет места лучше дома», обладает довольно сильным эмоциональным посылом: там Эльфаба задает сама себе далеко не праздный вопрос, зачем ей любить родину, которая никогда ее не любила в ответ. В конце концов она приходит к совершенно не вдохновляющему выводу, что ей нужно податься в политэмиграцию.
Проблема в том, что это судьбоносное решение никаким логичным образом не вытекает из остального сюжета, который в какой-то момент начинает выглядеть скучным балластом. Это развлекательное кино не плавно вьется веревочкой, чтобы прийти к закономерному заключению, а состоит из множества тугих узелков, которые завязываются в заранее предопределенной последовательности сцен. Впопыхах раскрытые предыстории Железного Дровосека и Страшилы, к котором приводит страсть авторов все связать воедино, — и вовсе за гранью добра и зла.
«Волшебник страны Оз» 1939 года заставил несколько поколений зрителей поверить, что возможно все. Идея же нынешней интерпретации — глубоко фаталистическая. Хочется ее опротестовать: голливудское развлечение не должно быть таким безысходным, ведь иногда мы ходим в кино именно чтобы забыть о потолке и гравитации.
Никиты Лаврецкого