Сначала нас не снимали, потому что снимаемся в «Городке». Потом не снимали, потому что мы когда-то снимались в «Городке». Все это время было ощущение, что мы любим кино больше, чем оно любит нас. Поэтому мы придумали «Городок» как маленькое кино. Там я переиграл такое количество персонажей, что все время брала тоска. Думал: «Господи, какой хороший человек, но он живет всего 2–3 минуты для небольшой короткометражки». Никогда не называли это скетчами, ненавижу это слово! В наш лексикон оно вошло довольно поздно. Мы ориентировались на шикарные короткие метры, которые любили и знали, — на великолепное грузинское кино, на Чарли Чаплина.