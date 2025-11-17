Третьи «Достать ножи»: продолжение детективного хита, которое выше всяких похвал

Но давайте забудем о практической киномагии. «Зритель приходит за загадкой, но остается ради персонажей», — напоминает Джонсон. В этом он верен себе всегда, будь то трагедия Леи Органы в «Последних джедаях», путь к человечности наемника из «Петли времени» или поиск веры отцом Джадом. В «Покойнике» есть сцена — торжество режиссерской манипуляции, — когда Джад, увлекшись расследованием, получает звонок и за последующие десять минут его жизнь рушится так стремительно, что он оказывается вынужден буквально заново изобрести себя на наших глазах, как и мы сами, получившие здесь не только детектив, но и приглашение на мессу, где вместо проповеди задают вопросы, не чтобы подчинить, а чтобы начать дискуссию . С этим же пригласительным билетом вы войдете и на сеанс, пожалуй, лучшего фильма года, вашего нового любимого кино, удовольствие от которого хочется испытать не один раз.