«Авиатор»: три повода посмотреть первую экранизацию романа Евгения Водолазкина

Сюжет мистического триллера сосредоточен вокруг Иннокентия Платонова (Александр Горбатов), ученика авиаконструктора Жуковского, который в 1929 году был ложно обвинен в убийстве доносчика. За это преступление герой попадает в Соловецкий лагерь, где становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя почти сто лет, в 2026 году, ученому Константину Гейгеру (Константин Хабенский) удается разморозить Платонова в частной лаборатории под Санкт-Петербургом. Внезапно вернувшийся к жизни герой обнаруживает, что все связи с прошлым безвозвратно утеряны, и пытается освоиться в новых реалиях. Теперь Иннокентию необходимо восстановить память и разгадать тайну преступления, сломавшего его жизнь. В этом ему помогают супруга Гейгера Анастасия (Дарья Кукарских) и загадочный миллиардер Желтков (Евгений Стычкин).