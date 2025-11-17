«Авиатор»: три повода посмотреть первую экранизацию романа Евгения Водолазкина

Об экранизации книги Евгения Водолазкина грезят уже давно, но в среде кинематографистов считают, что о его романы легко обломать зубы, ведь они построены на дневниках, воспоминаниях и внутренних рассуждениях, которые плохо поддаются переводу на язык действия. Тем более смелым выглядело решение продюсера Сергея Катышева и режиссера Егора Михалкова-Кончаловского выпустить «Авиатор» — первый фильм, созданный на основе книги одного из самых значимых авторов современной русской литературы. Будучи по сути своей блокбастером, проект предлагает зрителю разговор о том, что по-настоящему волнует каждого человека, способного чувствовать и размышлять.
О чем фильм
Сюжет мистического триллера сосредоточен вокруг Иннокентия Платонова (Александр Горбатов), ученика авиаконструктора Жуковского, который в 1929 году был ложно обвинен в убийстве доносчика. За это преступление герой попадает в Соловецкий лагерь, где становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя почти сто лет, в 2026 году, ученому Константину Гейгеру (Константин Хабенский) удается разморозить Платонова в частной лаборатории под Санкт-Петербургом. Внезапно вернувшийся к жизни герой обнаруживает, что все связи с прошлым безвозвратно утеряны, и пытается освоиться в новых реалиях. Теперь Иннокентию необходимо восстановить память и разгадать тайну преступления, сломавшего его жизнь. В этом ему помогают супруга Гейгера Анастасия (Дарья Кукарских) и загадочный миллиардер Желтков (Евгений Стычкин).
Сразу стоит отметить: перед зрителем не построчная экранизация, а фильм, созданный, как говорят авторы, «на основе романа». Такая вольность объяснима и даже необходима, ведь кино — это искусство действия, и все глубокие идеи должны выражаться через динамику и конфликт. Сам Водолазкин, будучи автором, понимающим природу разных искусств, согласился с этим подходом. Он стал соавтором финальной версии сценария, чтобы обеспечить правильный перевод своего романа на киноязык, подчеркнув: главное, чтобы сохранился смысл высказывания.
Путь к сценарию был долгим, сложным и драматичным
Идея экранизации пришла продюсеру Сергею Катышеву. Изначально над адаптацией работал классик кинодраматургии Юрий Арабов: он писал сценарий, уже будучи смертельно больным, и «Авиатор» стал его последним проектом. После прихода Егора Кончаловского сценарий был снова доработан: режиссер посчитал нужным усилить некоторые линии и адаптировать текст. Кончаловскому, как и в его недавней работе, «Большой дом», было важно уделить внимание психологии отдельного человека на фоне великих потрясений и воссоздать атмосферу времени, будь то 1920-е годы или недалекое будущее.
Авторы используют фантастический мотив попаданца не для жанровых эффектов, а для поднятия вечных проблем: памяти, раскаяния и прощения, а также невозможности исправить ошибки прошлого. Платонов в исполнении Александра Горбатова всегда серьезен и словно заточен в тюрьме собственного тела и времени. Будучи человеком Серебряного века, он становится чужаком в будущем, поэтому отчаянно ищет связующую нить вечности между эпохами с разницей в сто лет. И находит ее в универсальных вещах, например, в стрекотании кузнечика в Сиверской или запахе вскипевшего самовара.
Второстепенные персонажи выходят на первый план
Свобода в обращении с литературным материалом позволила режиссеру расширить линии второстепенных персонажей. Профессор Гейгер раскрыт глубже и стал более психологически сложной фигурой. Водолазкин рассказывает, что теперь «время от времени путает Гейгера с Хабенским, потому что настолько точное попадание в образ редко случается». Кроме того, важным двигателем сюжета стал миллионер Желтков — в романе он упомянут вскользь, а в фильме оказывается одним из главных героев. Желтков, который срочно хочет заморозиться, выражает центральную мысль о попытке человека вмешаться в естественный ход событий и собственную судьбу. Выбор Евгения Стычкина выглядит неожиданным: он изображает, как выражался сам режиссер, «миллиардера нового поколения, который выглядит прогрессивно, читает и старается развиваться».
«Авиатор» — это история и о любви
Оборвавшаяся в прошлом связь Платонова получает шанс на продолжение в будущем, когда жена Гейгера Анастасия (дебютантку Дарью Кукарских выбрали в результате долгого кастинга) оказывается точной копией его возлюбленной. Вновь обретенные чувства позволяют Иннокентию «сделать невозможное возможным»: разгадать загадку столетней давности.
В целом, звездный актерский состав — одна из удач проекта. Кроме Горбатова, Хабенского, Стычкина и Кухарских, в картине задействованы Софья Эрнст, Игорь Миркурбанов, Алексей Кравченко, Наталия Вдовина, Ирина Пегова и даже Евгения Добровольская, для которой эта работа стала одной из последних. Это кино, от которого стоит ожидать вдумчивого просмотра и которое предлагает зрителю разговор о главных для человека вещах: вере, чести и силе настоящей любви.