«Из многих» Винса Гиллигана: будущая классика сериалов, которая рождается на наших глазах

Надо сказать, что такая постановка вопроса не только в расколотых Соединенных Штатах, но и в раздираемом противоречиями современном мире, звучит невероятно вызывающе. Однако в этом и была задача Гиллигана, который говорит: «Я надеюсь, люди смогут посмотреть сериал и спросить себя: „Каким был бы мир, если бы все ладили?“». Понятно, что это слишком умозрительный вопрос, но задача сайфая как раз и состоит в том, чтобы моделировать парадоксальные, фантастические ситуации, которые интересно примерить на себя. А в «Из многих» мир, в котором все счастливы, оказывается еще страшнее нашего, ведь во время слияния сознания людей в «улей» погибли около 900 млн человек — и еще 11 млн во время припадка, спровоцированного негативными эмоциями Кэрол.