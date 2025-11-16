«Бегущий человек» Эдгара Райта: изобретательный боевик, спотыкающийся о смазанный финал

«Вот бы все голливудские блокбастеры снимал Эдгар Райт или такие режиссеры, как он», — мечтал чуть ли не каждый киноман лет эдак пятнадцать назад. Теперь это желание исполнилось, но, как всегда бывает, с такими оговорками, что никакой радости нет. Начнем с того, что голливудские блокбастеры, которые нынче снимают сколь угодно классные режиссеры, практически никто не смотрит. Лично я ходил на «Бегущего человека» в кино на второй день проката в субботу, и на сеансе (справедливасти ради, дневном и в Литве) были только мы с женой и незнакомец, который ушел примерно через полтора часа — на моменте, когда появляется Майкл Сера, играющий одного из двух подпольщиков, помогающих герою Пауэлла. Первый — благородный видеоблогер-конспиролог (Дэниел Эзра), а Сера играет издателя активистских зинов, живущего со свихнувшейся от зомбоящика мамой-доносчицей («Когда-то она была умной и доброй женщиной», — трогательно замечает он).