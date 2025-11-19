Что смотреть в кино: каннский хит Йоакима Триера, кошмар с Роуз Берн и безумный Камбербатч

«Я бы пнула тебя, если бы могла» называют черной комедией, хотя правильнее было бы использовать словосочетание «паническая атака». Если вы когда-нибудь чувствовали, что весь мир хочет плюнуть вам в лицо, то ощутите себя в фильме как дома. Постановщица Мэри Бронштейн мастерски связывает череду кризисных ситуаций в один нескончаемый лихорадочный трип из стресса, чувства вины и отчаяния. От фильма легко отмахнуться, просто назвав его жестоким, однако под всеми шипами бьется сердце огромной и беспощадной любви Бронштейн к своей героине, блестяще сыгранной Берн. Я бы пнул «Оскар», если актриса не получит номинацию за свою роль. В.Г.