87 японских дорам, на которые не жалко потратить время: большой гид по j-drama

Именно японцы были теми, кто изобрел дорамы. Они стали выпускать их сначала в радиоформате, а после Второй мировой войны — как телевизионные сериалы. И само слово «дорамы» тоже появилось благодаря им: так на японском языке звучит слово «драмы». От корейских и китайских дорам японские отличаются прежде всего количеством серий: как правило, их не больше десяти, поэтому один сериал можно осилить за пару вечеров. А еще — подачей. Японские сериалы выглядят более приземленными. Актеры похожи на реальных людей, а не на недосягаемый идеал: у них обычная одежда, разнообразные фигуры, изъяны на коже и не всегда аккуратные прически.
Также японцы более откровенны. Пока герои китайских и корейских дорам нежно соприкасаются пальцами, создатели японских сериалов поднимают темы ранней беременности и сексуального просвещения, а если показывают насилие и жестокость, то выглядит это по-настоящему жутко. Помимо этого, в основу дорам часто ложится сюжет популярной манги, так что, скорее всего, вы сможете найти по этой истории еще и аниме.
Такая разная романтика
Троп 1. Несчастная любовь
Японцы — мастера рассказывать сердцеразбивательные истории о возлюбленных, один из которых смертельно болен. Классические истории вроде «Спеши любить» и «Виноваты звезды» и рядом не стояли. Есть целый ряд дорам на эту тему — они точно заставят вас пролить не один литр слез.
«Один литр слез»
«Ichi Rittoru no Namida»
Дорама, полностью оправдывающая свое название и основанная на реальных событиях. В центре сюжета старшеклассница Ая Икуэти — умница, красавица, отличница с большими планами на будущее. Но все они рушатся, когда девушке диагностируют неизлечимую болезнь — спиноцеребеллярную дегенерацию. С каждым днем ее тело теряет силы, но ум остается ясным. Она продолжает жить, несмотря ни на что, находя поддержку не только у родных, но и у одноклассника Харуто.
«Часы моей жизни: Время, когда я был»
«Boku no ita jikan»
Родители надеялись, что Такуто пойдет по стопам отца и станет врачом, но он не оправдал ожиданий. Парень вообще не знает, чего хочет от жизни, ему ничего не интересно. Ровно до тех пор, пока врачи не оглашают диагноз — «боковой амиотрофический склероз». Болезнь неизлечима, и жить ему осталось всего несколько лет. Вот тут-то Такуто и понимает, что ему нужно многое успеть. Никогда не допускавший глубоких романтических привязанностей, он впервые по-настоящему влюбляется.
«366 дней»
«366 Nichi»
Асуке 28 лет. Она случайно узнает, что школу, где она училась, планируют закрыть, а потому решает заглянуть на встречу выпускников. Там она встречает Харуто — парня, в которого была влюблена в старших классах. Между ними завязывается разговор, и выясняется, что чувства были взаимны. Более того, с годами они не остыли. Казалось бы, герои получили шанс наверстать упущенное, но на следующий день с Харуто случается трагедия. Спасая ребенка, он падает с высоты и впадает в кому.
Троп 2. Милая первая любовь
По сути, эти дорамы — классический жанр сёдзё (так называют истории, рассчитанные на девочек и девушек до 18 лет). Тут есть все: дружба, романтика, красивые мальчики, поиски себя, а самое главное — теплая и уютная атмосфера, напоминающая о беззаботной юности.
«Для тебя во всем цвету»
«Hana zakari no kimi tachi e: Ikemen paradaisu»
Дорама, снятая по одноименной манге. Асия Мидзуки переезжает из США в Японию. Переодевшись парнем, она поступает в элитную школу-интернат для мальчиков и все ради него — Идзуми Сано, талантливого прыгуна в высоту, которым искренне восхищается. Какая удача: она еще и становится его соседкой по комнате! Правда, в таком случае скрывать свой секрет становится гораздо сложнее. В школе героиня сталкивается с трудностями двойной жизни, находит настоящих друзей и самое главное — любовь.
«Озорной поцелуй: Любовь в Токио»
«Itazura na Kiss: Love in Tokyo»
Старшеклассница Котоко Айхара — добрая, но не слишком успешная в учебе девушка с первого взгляда влюбляется в своего одноклассника Наоки Ириэ. По классике жанра, он холодный неприступный красавец, еще и с уровнем IQ под 200. Попытки Котоко признаться ему в чувствах оказываются неудачными, поэтому девушка вынуждена любоваться им издалека. Но тут вмешивается судьба. После внезапного землетрясения дом Котоко разрушается, и она вместе с отцом временно поселяется у семьи Ириэ. Так начинается их совместная жизнь, полная неловких ситуаций, юмора и постепенного сближения.
«Неудержимая юность»
«Ao Haru Ride»
Окончив первый год старшей школы, Ёсиока Футаба встречает свою первую любовь — Танаку Ко. Она помнит его добрым и открытым парнем, но за три года он сильно изменился, став холодным и саркастичным. Теперь у него другая фамилия — Матуби. Конечно, характер самой Футабы тоже претерпел изменения: она вынуждена подстраиваться, чтобы вписываться в компанию одноклассников. Но не до такой же степени! Девушка пытается понять, что же произошло с Ко за время их расставания, и одновременно не может врать себе, что чувства к нему остыли.
Другие дорамы: «Цветочки после ягодок», «Весна в Асуко», «Цветок для зверя»
Троп 3. Брак по расчету
Иногда может сложиться впечатление, что сюжеты романтических японских дорам — буквально экранизации фанфиков. Меж тем японцы добавляют свою изюминку: для них такие истории — повод поразмышлять о том, что такое брак, почему люди женятся и выходят замуж, есть ли универсальный рецепт сделать его счастливым или для каждого счастье — это что-то свое.
«Сбегать стыдно, но полезно»
«Nigeru wa haji daga, yaku ni tatsu»
Морияма Микури после учебы никак не может найти стабильную работу. По стечению обстоятельств она начинает работать домработницей у спокойного и замкнутого Цудзаку Хирамасы. Когда ее семья решает переехать, а сама Микури оказывается без жилья и средств, Хирамаcа предлагает нестандартное решение — фиктивный брак, который будет выгоден обоим. И вроде бы перед нами классическая история Золушки, жизнь которой круто меняет богатый принц. Вот только местный принц в отношениях никогда не был и женщин не то чтобы боится, но старается держаться от них подальше. Поэтому Микури приходится брать все в свои руки.
«Милый домашний брак»
«Shanai Marijji hani»
Харута Ами пять лет состояла в отношениях и даже была помолвлена. Но помолвку пришлось расторгнуть: парень ей изменил и заявил, что никогда не относился к их роману всерьез. Поддавшись эмоциональному порыву, девушка решается на авантюру: заключает брак с первым встречным с сайта знакомств. Ее супругом становится Миюра Манацу, у которого были свои причины для подобного шага. Уже после свадьбы они узнают, что работают в одной компании, и решают скрывать отношения от коллег. Постепенно из формального союза рождаются настоящие чувства.
«Сделать предложение королю»
«Ousama ni Sasagu Kusuriyubi»
Красавица Ханэда Аяко — свадебный организатор, которой совершенно не везет с клиентами. Из-за привлекательной внешности она сталкивается с нежелательным вниманием, завистью и ревностью. Но на самом деле Аяко очень одинока: парней не волнует ее внутренний мир, а девушки называют ее разлучницей и развратницей. К тому же характер у нее непростой. Поэтому начальник Аяко Нитта Того считает, что она идеальная кандидатура для заключение фиктивного брака. Он никогда не сможет влюбиться в такую язву, а она держит всех парней на расстоянии.
Другие дорамы: «Счастливый брак?!», «Только поженились», «Наш фиктивный брак»
Троп 4. Противоположности притягиваются
Еще один базовый троп, где персонажи не только принадлежат к разным мирам, но и один обязательно спасает другого. Естественно, женщина мужчину. Понравится тем, кто в эпоху новой этики, самодостаточных женщин и нетоксичных отношений соскучился по тем самым историям — да, полностью редфлажным, но заставляющим сердце трепетать.
«С нами явно что-то не так»
«Watashitachi wa Douka Shiteiru»
Эта дорама — гремучий коктейль из любви и ненависти, который понравится тем, кто любит сериалы про эмоциональные качели. Когда Нао Ханаока была маленькой, ее мама работала в магазине традиционных японских сладостей «Когэцуан». Хозяина магазина убили и обвинили в этом мать Нао. Свидетельствовал против нее сын убитого Цубаки. Вскоре женщина умерла. Спустя годы Нао стала мастером вагаси — традиционного японского десерта. Участвуя в конкурсе сладостей, она вновь сталкивается с Цубаки, теперь наследником «Когэцуана». Их встреча пробуждает воспоминания о прошлом — и Нао стремится выяснить правду о матери.
«Это любовь: Хулиган и девушка с белой тростью»
«Koi Desu: Yankee-kun to Hakujou Garu»
У школьницы Юкико Акадза амблиопия: она почти не видит, но может смутно различать цвета. По улице девушка перемещается с белой тростью. В один прекрасный день по дороге в школу она сталкивается с местным хулиганом Морио Курокавой по прозвищу Черная Пантера. Он самый опасный парень на районе, вокруг него ходит множество слухов, и окружающие стараются обходить его стороной. Акадза оказывается единственной, кто не просто его не боится, но и может дать отпор.
«Как ты относишься к любви?»
«Koi nante, honki de yatte dousuruno?»
27-летняя дизайнер Сакурадзава Дзюн уверена, что любовь — пустая трата времени, поэтому она никогда не состояла в отношениях, полностью сосредоточившись на карьере. Однажды Дзюн останавливается пообедать в маленьком непримечательном ресторанчике, где привлекает внимание молодого повара Нагаминэ Сумы. Он тоже не верит в серьезные отношения и живет моментом, перебиваясь краткосрочными романами. Их встреча становится отправной точкой для пересмотра собственных убеждений.
Другие дорамы: «Любовь моей жизни», «Любовь как судьба», «С пяти до девяти», «Кофе и ваниль»
Троп 5. Героиня старше избранника
По-другому этот троп называется «нуна-краш». Японки также сталкиваются с давлением общества по поводу замужества, и после 30 к ним с большой вероятностью может приклеится ярлык старой девы. Дорамы в этом жанре, с одной стороны, показывают, что даже «старая дева» еще ого-го, а с другой — напоминают, что замужество ради замужества не такая уж и правильная стратегия.
«Это было внезапно, словно шторм»
«Sore wa, totsuzen, arashi no you ni...»
Агава Кодзуэ — обычная домохозяйка, которая в последнее время сталкивается с трудностями в браке. Они с мужем не могут найти компромисс ни по одному вопросу. Особенно остро волнует обоих, что у них все еще нет детей. При этом Кодзуэ искренне верит в то, что, даже если ее замужество несчастливое, не стоит жаловаться — нужно просто быть хорошей женой. Но все меняется, когда, спустя долгое время выйдя на работу, она встречает студента Фукадзаву Такуми, увлекающегося танцами.
«Моя вторая молодость»
«Mai Sekando Aoharu»
30-летняя Саяко Сиратама — девушка из бедной семьи. Когда-то она мечтала стать архитектором, но несколько раз провалила вступительные экзамены, поэтому ей приходится работать на нелюбимой работе. Случайная встреча с парнем по имени Таку Огасавара, студентом-архитектором, дает ей задуматься о том, чтобы вновь попытать удачу. В этот раз Саяко удается поступить на факультет мечты. Теперь она не только пытается влиться в коллектив, где все младше нее, но и каждый день сталкивается с Таку.
«Школа любви»
«Ai no, Gakko»
Манами Огава работает учительницей в школе для девочек. Она выросла в строгой консервативной семье, и потому ее жизнь — от выбора профессии до романтических отношений — складывается по желанию родителей. О собственных желаниях героиня задумывается, когда знакомится с парнем Каору из элитного хост-клуба. Он отличается привлекательной внешностью и наглым характером. Выросший в бедности, Каору не умеет ни читать, ни писать и обращается к Манами за помощью. Она берется ему помогать, не догадываясь, что Каору преследует собственную выгоду.
Троп 6. Героиня выбирает из нескольких парней
Или же по-другому — гаремник. Истории, в которых героиня долго была одна, а потом получает сразу несколько потенциальных избранников (от трех и больше!). Все как на подбор обаятельные красавцы. Самое увлекательное в таких дорамах: они до последнего сохраняют интригу, кто же окажется тем самым. И крайне редко можно с уверенностью сказать, с кем из кандидатов героиню в итоге ждет счастливый финал.
«Здесь есть тот, кого я люблю»
«Suki na hito ga iru koto»
Дорама для фанатов сериала «Этим летом я стала красивой». Главная героиня Сакурай Мисаки влюблена в кулинарию и мечтает однажды открыть собственную кондитерскую. Но ее планам не суждено сбыться: девушку увольняют с работы. К счастью, удача на ее стороне. Мисаки случайно сталкивается с Тиаки Сибасаки — парнем, в которого она когда-то была влюблена. Он предлагает ей провести лето, работая в ресторане его семьи у моря. Героиня соглашается, и теперь ей предстоит жить в окружении сразу трех красавчиков — Тиаки и его братьев.
«История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься»
«Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi»
Дзюнко Харуми 31 год. В свое время она так и не смогла поступить в университет и построить карьеру. Поэтому девушке приходится работать репетитором в частной школе. С личной жизнью тоже не складывается, но это до поры до времени. Неожиданно сразу трое совершенно разных мужчин начинают бороться за ее внимание. Масаси Якуми — образованный красавец, лучший друг Дзюнко и по совместительству двоюродный брат. Юри Кёхэй — безалаберный ученик, вынужденный оправдывать ожидания родителей. И Ямасита Кадзума — бывший одноклассник, а ныне коллега, который ко всему прочему еще и женат.
«Даже креветка хочет поймать морского леща»
«Ebi Datte Tai ga Tsuritai»
У Эбихары Юико по прозвищу Эбико (переводится как «маленькая креветка») есть теория, что все люди делятся на креветок и лещей. Пока маленькие невзрачные креветки живут серой жизнью, лещи властвуют над этим миром. И разумеется, одни другим не пара. Себя Эбихара относит к безнадежным креветкам, но ровно до тех пор, пока ее не бросает парень прямо перед днем рождения. Тогда она решает полностью изменить свою жизнь и найти новую, настоящую любовь. А еще лучше — отхватить леща. И как по волшебству появляются сразу четыре кандидата!
Другие дорамы: «Клуб свиданий старшей школы Оран», «Три возлюбленных на букву Б»
Социальные проблемы
Троп 7. На все ради мести
Зачастую в основе таких историй лежит социальный подтекст, связанный с проблемами неравенства, несовершенства закона и власти богатых над бедными. Герои не просто мстят — они бросают вызов системе.
«Куросаги»
«Kurosagi»
В мире дорамы все мошенники делятся на три категории: сиросаги, агасаги и куросаги. Сиросаги обманывают на деньги простых людей, агасаги наживаются на романтических чувствах, а куросаги охотятся на других мошенников и наказывают их. Главный герой дорамы — как раз куросаги. В 17 лет он потерял семью: отец стал жертвой мошенников и в отчаянии убил жену, дочь и себя. Теперь юноша одержим жаждой мести.
«Красные глаза: Следственная аналитическая группа»
«Red Eyes: Kanshi Sosahan»
Кёскэ Фусими — бывший детектив из первого следственного отдела префектуры Канагава, чья невеста была убита серийным убийцей. Он ушел из полиции, основав свое частное агентство. Его подчиненные — талантливые специалисты, в прошлом имеющие проблемы с законом. Когда Фусими получает приглашение присоединиться к новому подразделению «Красные глаза», он соглашается только при условии, что его ребята будут с ним, и получает шанс поймать убийцу своей невесты.
«Выходи замуж за моего супруга!»
«Watashi no Otto to Kekkon Shite»
Миса умирает от рака. В этот сложный для себя период она узнает, что ее муж Томоя изменяет с ее лучшей подругой Рейной. Более того, они уже планируют, как потратят страховые средства после ее смерти. Застигнутая врасплох парочка убивает Мису, скинув с балкона многоэтажного дома. Но девушка не погибает, а приходит в себя за 10 лет до трагедии и до того, как Томоя сделал ей предложение. Получив второй шанс, она решает переписать судьбу, а для этого нужно свести Томою с Рейной.
Троп 8. Игры на выживание
Это вообще отдельный жанр не только в японских дорамах, но и в японском кино. Вспомнить хотя бы фильм «Королевская битва», о котором часто вспоминали в контексте корейской «Игры в кальмара». Такие истории задаются неудобными вопросами о морали — и для этого необязательно делать сюжет кровавым. Есть, например, японские дорамы в этом жанре, которые опираются чисто на психологию. В любом случае смотреть такие сериалы довольно увлекательно — так же, как после оценивать твердость собственных принципов и убеждений.
«Liar Game»
Нао Кандо — наивная и честная девушка, которая оказывается втянутой в «Игру лжецов». По правилам каждый из участников получает чемодан со 100 млн иен. Через 30 дней он должен вернуть их в целости и сохранности, иначе придется компенсировать убытки. Отказаться от игры нельзя. Чтобы выжить и не погрязнуть в долгах, Нао обращается за помощью к гениальному, но циничному бывшему мошеннику Синдзи Акияме. Вместе они пытаются разгадать правила все более сложных игр. Ясно одно: здесь все решает не только логика и стратегия, но и доверие между людьми.
«Алиса в Пограничье»
«Imawa no Kuni no Arisu»
Арису Рёхэй — молодой безработный игроман. Поссорившись с родителями, он уходит из дома и вместе с друзьями неожиданно оказывается в параллельном Пограничье — пустом Токио, где, чтобы выжить, нужно участвовать в смертельно опасных играх. Каждая игра имеет уровень сложности, обозначенный картой из колоды. Она проверяет участников на ум, физическую силу, командную работу и эмоциональную стойкость. Цена проигрыша — жизнь. В игре Арису знакомится с Усаги — выжившей девушкой. Они объединяют силы, чтобы разгадать тайну Пограничья и найти выход в реальный мир.
Другие дорамы: «Дневник будущего: Другой мир», «Акаги», «Безумный азарт»
Троп 9. Секс-просвет по-японски
Тот самый троп, в котором японцы оказываются на несколько шагов впереди корейских и китайских дорам. Причем они не просто поднимают темы ранней беременности, контрацепции, фантазий и кинков, но и более сложные вопросы, например, аромантичность и асексуальность, о которых редко говорят даже в прогрессивных европейских и американских проектах.
«Последняя Золушка»
«The Last Cinderella»
39-летняя Сакура Тояма — парикмахер, которая всю жизнь ставила работу на первое место и не замечала, что ее личная жизнь никуда не движется. Но внезапно в ее жизни появляются сразу двое мужчин. Одновременно с этим одна из лучших подруг, Мики, страдает от одиночества, несмотря на то что уже много лет состоит в браке: ни романтики, ни сексуального влечения там не осталось. А другая подруга, Сима, недавно пережила развод и пытается заткнуть пустоту бесчисленными сексуальными связями.
«17,3 о сексе»
«17.3 About a Sex»
Согласно мировой статистике, средний возраст первого сексуального опыта — 17 лет и 3 месяца. Сакура, Цумуги и Юна находятся как раз в этом возрасте. Сакура планирует впервые заняться сексом с парнем, которого скрывает от строгой мамы. Цумуги никогда ни в кого не влюблялась и не понимает, почему все вокруг так одержимы сексом и отношениями. Юна же самая опытная из подруг: у нее уже были отношения и секс. В этой дораме затрагиваются темы первой любви, давления общества, поиска личных границ и сексуального просвещения.
«Два человека, которые не могут влюбиться»
«Koisenu Futari»
Энергичная Кодамэ Сакуко и скромный Сатору Такахаси не вписываются в рамки общества: дело в том, что они аромантичные асексуалы. На Сакуко давят родители, сравнивая с младшей сестрой, которая уже и замуж вышла, и ребенка родила. Друзья и коллеги пытаются ее с кем-нибудь свести, а когда не получается, называют жестокой и бесчувственной. И только Такахаси ее понимает. Они пробуют создать семью, не основанную на романтике.
Другие дорамы: «14-летняя мама», «Дом для взрослых», «Ринко хочет попробовать»
Троп 10. Актуальные остросоциальные вопросы
В Японии, как и в любой другой стране, много проблем. Есть те, которые актуальны для многих государств, вроде школьной травли, сексизма, коррупции. А есть специфичные, например, переработки или затворничество (наверняка, вы слышали о таком явлении, как хикикомори). И конечно, японский кинематограф не может об этом не рассказывать — иногда серьезно и прямолинейно, иногда с толикой юмора.
«Продюсирование Нобуты»
«Nobuta wo produce»
Либо ты вписываешься, либо становишься жертвой травли — таков закон выживания в старших классах. Киритани Сюдзо удается вписаться (ценой больших усилий он выглядит крутым в глазах окружающих), а его новой однокласснице Нобуко, скромной, неуверенной в себе девочке, — нет. Чтобы помочь ей подняться по социальной лестнице, Сюдзо решает ее преобразить. На помощь ему приходит Кусано Акира — богатый наследник, активно пытающийся подружиться с Сюдзо.
«Никакой сверхурочной работы»
«Watashi, Teiji de Kaerimasu»
Хигасияма Юи в прошлом страдала трудоголизмом: желая проявить себя, брала сверхурочные работу и допоздна задерживалась в офисе. Для японского общества это обычное дело. Но, когда героиня столкнулась с последствиями такого образа жизни, твердо решила изменить ситуацию. Теперь она четко разделяет работу и личную жизнь — и, несмотря на косые взгляды коллег, уходит домой ровно в 18.00. Так продолжается, пока в отдел Хигасиямы не назначают нового начальника.
«Дорогой мой малыш: Пока я не буду тебя контролировать»
«Dear My Baby: Watashi ga Anata wo Shihai suru made»
Ёсикава Кейко — взрослая женщина, построившая карьеру менеджера по поиску талантов. Ее подопечная, актриса Рейна, работавшая с ней с самого дебюта, отказывается от ее услуг. Кейко чувствует себя преданной и брошенной, пока не встречает на улице молодого парня Такуто Морияму, недавно переехавшего в Токио. Она берет его под свое крыло, но со временем забота Кейко, когда она начинает вмешиваться не только в работу Такуто, но и в личную жизнь, перерастает в навязчивый контроль.
Троп 11. Тридцатилетние — вперед!
Для Японии также характерен паттерн «успеть к 30»: построить карьеру, обзавестись семьей, состояться как личность. Дорамы также освещают эту проблему, критикуя такие установки общества и показывая, что 30 лет — прекрасный возраст, в котором легко можно начать все с начала.
«Фанатка поездов Митико, 20 тысяч километров»
«Tetsu Ota Michiko, 2 Man Kiro»
Дорама, учащая созерцанию. В прошлом Митико Оганэ пережила травматичный опыт в отношениях. Сейчас у нее есть удивительное увлечение — она большая фанатка поездов. Как только появляется свободное время, девушка в одиночку отправляется в железнодорожное путешествие, посещая станции по всей Японии. Через поездки Митико не только удовлетворяет свою страсть, но и постепенно открывается, сталкиваясь с радостями, трудностями и неожиданными встречами.
«Эксперт по смене работы»
«Tenshoku no maô»
Хицудзитани Тихару — молодая женщина, работающая в крупном рекламном агентстве и столкнувшаяся с домогательствами на рабочем месте. После трех лет страданий она решает уволиться и начинает работать в фирме по трудоустройству, которую возглавляет ее тетя. Здесь она встречает Курусу Араси, опытного карьерного консультанта, известного как Дьявол Смены Работы. Вместе они помогают людям найти новое место в жизни, а Тихару находит свой путь к профессиональному и личностному росту.
«Влюбленные без любви»
«Ai no Nai Koibitotachi»
В центре сюжета несколько молодых людей за 30, которые живут в современном Токио и по-разному относятся к любви и отношениям. Масакадзу, Тамон и Юма были друзьями со школьной скамьи. Однажды, отбывая наказание, они делились мечтами о будущем. Масакадзу хотел стать известным сценаристом, Юма — произвести на свет целую футбольную команду, а Тамон — просто жениться и жить спокойной жизнью. Они договорились встретиться спустя 15 лет, чтобы узнать, как у кого сложилась жизнь. Эта встреча и становится отправной точкой истории. Воплотить мечты им так и не удалось, плюс все трое оказались еще и одиноки.
Троп 12. Нелегкая судьба учителей
Японцы очень любят истории про крутых учителей, которые с помощью нестандартных методов становятся наставниками для своих учеников. Их отношения выходят за рамки учебной программы, распространяясь и на проблемы в личной жизни (семья, дружба, отношения с собственным «я»). Во многих историях можно уловить вайбы «Физрука» с Дмитрием Нагиевым, который наверняка снимался по мотивам одной из таких дорам.
«Gokusen»
Легендарная японская дорама о девушке по имени Кумико Ямагути, которая с детства мечтала стать учительницей. После окончания колледжа она устраивается преподавать в старшую школу для мальчиков и сразу становится классной руководительницей самых проблемных учеников. Хрупкую на вид учительницу в очках парни не воспринимают всерьез. Зря, ведь дедушка Кумико — глава клана якудза, а она его наследница.
«Крутой учитель Онидзука»
«GTO: Great Teacher Onizuka»
Бывший байкер Онидзука устраивается садовником в элитную школу «Мэйсу Академия». После того как он спасает ученика Ёсикаву Нобору от травли и попытки суицида, директор, несмотря на сопротивление остального управляющего состава, предлагает ему взять класс 2–4. Однако Онидзука не просто становится их классным руководителем, а наставником, который помогает решать самые разные проблемы: от буллинга и семейного насилия до неуверенности в себе и трудностей в отношениях и учебе.
«Баракамон»
«Barakamon»
Ханда Сэйсу — молодой талантливый каллиграф из уважаемой семьи. Он знает, что хорош, а потому чувствительно относится к критике. Когда известный куратор почтенного возраста обвиняет работы Ханды в шаблонности, молодой человек не сдерживается и ударяет его, еще и на глазах большого количества людей. Чтобы замять скандал, отец отправляет Ханду на остров Гото. Здесь, близ моря, он начинает переосмыслять свое отношение к искусству, сближается с местными жителями и становится наставником для живущих на острове детей.
Троп 13. Необычные детективы
Детективы — жанр, в котором японцы очень хороши. Особенно в тех историях, где в расследование вмешиваются паранормальные силы и игры со временем. Харизматичных следователей со странностями в детективных дорамах тоже полно. И самое главное — каждая история имеет социальный подтекст, благодаря которому исследуется природа зла.
«Город, в котором меня нет»
«Boku dake ga inai machi»
Начинающий мангака Сатору Фудзинума обладает необычной способностью, которую он сам называет «перезапуск». Парень может перемещаться назад во времени и именно в те моменты, когда должна произойти трагедия, чтобы предотвратить ее. После того как неизвестный убивает его мать, Сатору неожиданно переносится на 18 лет назад, в свое детство, когда в городе произошла серия похищений и убийств школьников. Оказавшись в теле одиннадцатилетнего мальчика, Сатору решает изменить прошлое и узнать, кто скрывается за личностью убийцы.
«Не говори “тайна”»
«Misuteri to iunakare»
Студента колледжа, проницательного парня Тотоно Куно, подозревают в убийстве одноклассника, ведь на орудии преступления нашли его отпечатки пальцев. Но ему удается не только отбиться от обвинений, но и указать детективам, в каком направлении надо работать. Пораженные его способностями, они то и дело приглашают парня присоединиться к тому или иному расследованию. Наблюдательность Тотоно помогает раскрывать не только детали преступлений, но и личные тайны окружающих.
«Лучший учитель»
«Saiko no Kyoshi: Ichinengo, Watashi wa Seito ni Sareta»
Кудзё Ринэ, неопытной учительнице химии, достался проблемный класс. Спустя год, в день выпускного, кто-то сбрасывает ее с крыши. Перед смертью она успевает заметить, что убийца — один из ее учеников (она не видела лица, но узнала форму). Чудесным образом Ринэ не умирает, а возвращается назад во времени, когда ей только передали классное руководство. Получив второй шанс, она решает разобраться: кто из учеников мог испытывать к ней такую ненависть, чтобы захотеть убить.
Другие дорамы: «Мисс Шерлок», «Детектив-медиум Дзёдзука Хисуи», «Одаренные», «Отчет о буйстве духов»