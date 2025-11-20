87 японских дорам, на которые не жалко потратить время: большой гид по j-drama

Именно японцы были теми, кто изобрел дорамы. Они стали выпускать их сначала в радиоформате, а после Второй мировой войны — как телевизионные сериалы. И само слово «дорамы» тоже появилось благодаря им: так на японском языке звучит слово «драмы» . От корейских и китайских дорам японские отличаются прежде всего количеством серий: как правило, их не больше десяти, поэтому один сериал можно осилить за пару вечеров. А еще — подачей. Японские сериалы выглядят более приземленными. Актеры похожи на реальных людей, а не на недосягаемый идеал: у них обычная одежда, разнообразные фигуры, изъяны на коже и не всегда аккуратные прически.