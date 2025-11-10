В 2025 году вышли сразу пять фильмов про Дракулу. Расставили их от худшего к лучшему

Может показаться, что наблюдать это зрелище совершенно невыносимо, но как бы Жуде ни старался сделать из своего фильма хеппенинг (на фестивальном показе в Вильнюсе во время порнографических и нейросетевых эпизодов зал покинула значительная часть зрителей), у него не отнять таланта прирожденного затейника, анекдотиста, конферансье, способного создавать увлекательный рассказ буквально из ничего. Да, это хаотичное и аляповатое кино, снятое на трясущуюся и мутную камеру, но оно ни на что не похоже и стремится вызывать реакцию у зрителя — значит, несмотря на все обстоятельства, все еще живое. Приятно следить за режиссером, который не работает по инерции, а на глазах у зрителей занимается вольной борьбой с собственным материалом.